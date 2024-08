ACV Automobil-Club Verkehr

Schulweg-Champions: Neue ACV Initiative für Kindersicherheit im Straßenverkehr

Köln (ots)

ACV kooperiert mit der Polizei Köln und entwickelt Lernheft für Kinder und Eltern. Hefte werden an Kölner Grundschulen verteilt und sind kostenlos online verfügbar.

Mit der Initiative "Schulweg-Champions" setzt sich der ACV Automobil-Club Verkehr gezielt für die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr ein. Im Mittelpunkt steht dabei ein in Kooperation mit der Polizei Köln entwickeltes Lernheft für Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren. Das Heft vermittelt wichtige Verkehrsregeln auf spielerische Weise und bietet Eltern und Bezugspersonen wertvolle Tipps zur Förderung der Verkehrskompetenz ihrer Kinder. Über 5.000 Exemplare werden vom ACV als Teil eines Schulstarterpakets an mehr als 50 Kölner Grundschulen verteilt.

Bei einem Übergabetermin an der Johannesschule in Köln-Höhenhaus haben der ACV und die Polizei Köln Pakete an rund 400 Schülerinnen und Schüler dieser Schule verteilt. ACV-Geschäftsführer Holger Küster betonte bei der Aktion: "Mit dem Lernheft möchten wir Kinder frühzeitig dabei unterstützen, Verkehrsregeln zu lernen und gefährliche Situationen im Straßenverkehr zu erkennen. Wir setzen dabei bewusst auf eine kindgerechte und fantasievolle Geschichte, die den Kindern ermöglicht, aktiv mitzuwirken. Gleichzeitig legen wir großen Wert auf fachliche Fundierung, die auch durch unsere enge Zusammenarbeit mit der Polizei Köln sichergestellt ist."

Angelehnt an das Maskottchen des ACV begleiten die Kinder im Lernheft den kleinen Pfau Pavo durch sein "Schulwegabenteuer". Dort erlebt er verschiedene Verkehrssituationen, denen auch Kinder auf ihrem Schulweg begegnen können. Dabei werden zunächst grundlegende Verhaltensregeln wie das Stehenbleiben am Bordstein vermittelt, bevor komplexere Szenarien wie das Überqueren einer Straße zwischen parkenden Autos behandelt werden. Die Bildergeschichte wird durch Sprechblasen, Ausmalbilder und Rätsel ergänzt, die das Verständnis der Kinder vertiefen. Begleitpersonen erhalten über ausführlichere Erklärtexte hilfreiche Zusatzinformationen.

"Die Situationen und Verhaltensempfehlungen im Heft sind so dargestellt, wie wir als Polizei es musterhaft empfehlen", betont Guido Spinnen, Polizeihauptkommissar der Unfallprävention bei der Polizei Köln, die den ACV mit umfassender fachlicher Beratung unterstützt hat. Die Broschüre sei nicht nur eine vielversprechende Möglichkeit, die Kinder für das Thema Verkehrssicherheit zu interessieren, sondern auch ein wertvolles Instrument in der Präventionsarbeit der Polizei. "Wenn man die Gefahrensituationen in der Schule bespricht und die Broschüre anschließend mit nach Hause gibt, entsteht ein echter Mehrwert", sagt der Polizeihauptkommissar. "Eltern können die Situationen mit ihren Kindern noch einmal durchlesen und dann zusammen in der Praxis üben. Das kann ein weiterer wichtiger Trainingsbaustein sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden."

Zusätzlich zur Verteilaktion an Kölner Grundschulen stellt der ACV das Heft ab sofort kostenfrei unter www.acv.de/schulweg-champions zur Verfügung. Neben der deutschen Version ist das Heft dort auch in mehreren Fremdsprachen sowie in einer "Kölsch"-Version erhältlich.

