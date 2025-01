reydix

reydix ernennt Aspa Lekka zur Chief Operating Officer

Hamburg, Deutschland und Athen, Griechenland (ots/PRNewswire)

reydix, das wegweisende Start-up im Bereich Entertainment-Tech und Lifestyle, freut sich, die Ernennung von Aspa Lekka zur Chief Operating Officer (COO) bekannt zu geben. Mit ihrer internationalen Expertise und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen wird Lekka eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Wachstums und der Innovation von reydix spielen.

Lekka bringt eine beeindruckende Kombination aus akademischen und beruflichen Erfolgen mit. Sie hat einen Abschluss und eine Promotion in Mathematik von der Universität Ioannina sowie einen MBA von der Harvard University, was ihr analytische Präzision und strategische Weitsicht verleiht. Als Mitgründerin und COO von JOKR führte sie das Unternehmen zum Unicorn-Status. Zuvor spielte sie eine Schlüsselrolle bei der Transformation von foodpanda und Delivery Hero, die sie von einem Series-B-Start-up zu einem börsennotierten Unternehmen mitentwickelte. Außerdem vertiefte sie ihre Führungskompetenzen als Vice President bei SoftBank und Operating Partner bei Alpine Investors, mit einem Fokus auf Software-Investitionen. Ihre Erfahrung in technologischer Innovation und operativer Skalierung macht sie zu einer wertvollen Bereicherung für reydix.

„Aspa ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, die operative Exzellenz mit visionärem Denken verbindet. Ihre Expertise wird entscheidend sein, um unsere Mission, das Fan-Erlebnis zu revolutionieren, voranzutreiben," sagt Fotios Karamanidis, CEO von reydix.

reydix: Fan-Engagement neu definiert reydix baut das erste voll integrierte Ökosystem für Live-Entertainment auf und definiert die Art und Weise, wie Fans mit ihren Idolen interagieren, neu. Ob Musikstreaming, der Besuch von Events oder der Kauf von Merchandise – die Loyalität der Fans wird oft übersehen. reydix verändert dies, indem es Fan-Engagement messbar und sichtbar macht – und die Fans sogar dafür belohnt.

„Ich freue mich, in einer so spannenden Phase bei reydix einzusteigen," sagt Lekka. „Fans stehen im Mittelpunkt von allem, was wir tun. Unsere Mission ist es, ihre Leidenschaft zu fördern und die Verbindung zwischen Künstler:innen, Marken und Communities zu stärken. Das Potenzial von reydix ist grenzenlos, und ich bin stolz darauf, mit einem so talentierten Team und visionären Gründern zusammenzuarbeiten."

Die innovative Plattform von reydix verbindet Fans, Künstler:innen und Marken über zwei Apps und das revolutionäre LiveTime®-Armband, das Engagement sowohl digital als auch physisch erfasst und belohnt.

Globale Präsenz und renommierte Partner reydix hat seine Plattform bereits bei großen Events weltweit getestet, darunter in Ibiza, Berlin, London, Tulum und Miami. Mit Hauptsitzen in Hamburg und Athen und einem Team von 35 Fachleuten ist reydix unter der visionären Führung von Lekka bereit, Fan-Engagement im Live-Entertainment neu zu definieren.

Über reydix reydix wurde von Fotios Karamanidis, Daniel Schoeps und Star-DJ Solomun gegründet und ist ein Pionier in der Innovation für Live-Entertainment. Die Vision von reydix ist es, Fans ins Zentrum zu stellen und durch den Einsatz von Technologie eine neue Dimension des Fan-Engagements zu schaffen.

Mit dem einzigartigen LiveTime®-Armband und einer zentralen Plattform verbindet reydix Fans, Künstler:innen und Marken und macht Engagement sichtbar und belohnend. Die Plattform ermöglicht eine voll integrierte Fan-Experience – von exklusivem Zugang und Zahlungsfunktionen bis hin zu personalisierten Goodies.

