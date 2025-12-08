PRESSEPORTAL Presseportal Logo

9X Hackathon: Über 30 Automatisierungen in nur drei Tagen entwickelt

Ruggell/Berlin (ots)

25 Mitarbeitende aus zehn verschiedenen Beteiligungen im Portfolio von RM Equity Partners haben beim ersten unternehmensweiten hackathon innerhalb von nur drei Tagen über 30 einsatzfähige Automatisierungen und KI-basierte Lösungen realisiert. Ziel war es, mit Hilfe generativer KI und No-Code-Tools konkrete operative Herausforderungen in kürzester Zeit zu adressieren.

Der Hackathon bildete den krönenden Abschluss einer Partnerschaft zwischen RM Equity Partners und der Berliner KI-Beratungsunternehmen 9X, die im Sommer 2025 gestartet wurde. Über einen Zeitraum von fünf Monaten nahmen Mitarbeitende aus dem gesamten Portfolio an einer intensiven Lernreise teil – bestehend aus Online-Trainings, Webinaren und praxisnahen Übungen. Ziel war es, Know-how im Umgang mit generativer KI und Automatisierungstechnologien aufzubauen und direkt in den Arbeitsalltag zu integrieren.

Die Bandbreite der entwickelten Projekte reicht von automatisierten Reportings und Content-Analyse-Tools über Chatbots bis hin zu intelligenten Kommunikations- und Prozessassistenten für Bereiche wie Marketing, Finance und Kundenservice. Viele der Lösungen werden bereits im Arbeitsalltag eingesetzt und tragen zu spürbaren Effizienzgewinnen bei.

„Die Geschwindigkeit und Qualität der Ergebnisse zeigen, wie viel Innovationspotenzial in unserem Portfolio steckt – insbesondere wenn Teams bereichs- und firmenübergreifend zusammenarbeiten“, sagt Eugen B. Russ, Managing Partner bei RM Equity Partners.

Über RM Equity Partners (RMEP)

RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich digitaler Unternehmen. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen über 600 Mitarbeitende in ganz Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören Plattformen wie Bergfex, calimoto, Alpy und Carista. Insgesamt erreichen die Beteiligungen von RMEP jährlich mehr als 400 Millionen Nutzer weltweit.

Pressekontakt:

RM Equity Partners
Camelia Sisko
E-Mail: office@rmep.li
Website: https://www.rmep.li

Original-Content von: RM Equity Partners, übermittelt durch news aktuell

