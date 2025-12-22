HR Hessischer Rundfunk

"home is where the mic is - HOOD COMEDY Frankfurt" mit Bruno Banarby und Halid Rizvanovic

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

In der neuen Serie des Hessischen Rundfunks (hr) trifft Comedy-Show auf Doku. Präsentiert werden Stand-up-Comedians mit echter Street Credibility: Bruno Banarby und Halid Rizvanovic sind die Köpfe von Hood Comedy aus Frankfurt, ein Kollektiv mit migrantischer Komponente. Alle drei Folgen stehen ab Sonntag, 28. Dezember, in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Bruno Banarby und Halid Rizvanovic sind die Gründer des in Frankfurt am Main beheimateten Comedy-Kollektivs Hood Comedy. Die neue ARD-Mediatheks-Serie "home is where the mic is - HOOD COMEDY Frankfurt" von Agata Pietrzik (Redaktion Dorothee Ott und David Gern) ist halb Dokumentation, halb Unterhaltungsshow. Die Protagonisten erzählen die Geschichte der Hood Comedy und der Menschen dahinter gepaart mit vielen Ausschnitten aus den Stand-Up-Shows.

Verbunden auf der Bühne: zwei Heimaten, zwei Welten

Alle Künstlerinnen und Künstler der Hood Comedy haben Wurzeln außerhalb Deutschlands und verarbeiten dieses Leben zwischen zwei Welten und zwei Heimaten auch in ihrer Kunst. Auf der Bühne werden die Kulturen in einem Schmelztiegel erlebbar: Kurioses aus den Familien, Lustiges aus dem Alltag, Klischees - erlaubt ist, worüber gelacht wird. Halid Rizvanovic tritt als Host und mit eigenen Nummern auf, ebenso Bruno Banarby.

Newcomer auf der Bühne: Wer kommt neu in die "Hood"

Zum Konzept Hood Comedy gehören regelmäßig Open-Mic-Abende, bei denen sich der Nachwuchs beweisen kann. Wer überzeugt, bekommt nicht nur eine Chance auf der großen Bühne, sondern auch einen Vertrag beim Hood-Comedy-Kollektiv. Als Highlight bei einer der Shows ist der Frankfurter und Vater der deutschen "Ethno-Comedy" dabei: Kaya Yanar - ein klares Vorbild für die jungen Comedians.

"home is where the mic is - HOOD COMEDY Frankfurt" anschauen

Die dreiteilige Serie ist ab Sonntag, 28. Dezember, in der ARD Mediathek abrufbar. Das hr-fernsehen sendet die Serie "home is where the mic is - HOOD COMEDY Frankfurt" an den Donnerstagen, 8., 15. und 22. Januar, jeweils um 22.30 Uhr.

Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell