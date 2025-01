H.I.G. Capital

H.I.G. Realty Invests wird Mehrheitsgesellschafter von The Grounds, einer führenden deutschen Immobilienentwicklungsgesellschaft

H.I.G. Capital („H.I.G."), eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 67 Milliarden USD, freut sich bekannt zu geben, dass eine ihrer Tochtergesellschaften ihre Zeichnung im Rahmen einer Bezugsrechtsemission abgeschlossen hat und dadurch eine Mehrheitsbeteiligung an The Grounds Real Estate Development AG („TGD" oder das „Unternehmen"), einem deutschen Immobilienentwickler mit einer bedeutenden Präsenz im Großraum Berlin, erworben hat.

TGD wurde 2007 gegründet und besitzt und verwaltet ein diversifiziertes Wohnimmobilienportfolio, das aus Bestandsimmobilien, Projektentwicklungen und einer umfangreichen Landbank im Großraum Berlin besteht. Das Unternehmen hat kontinuierlich hochwertige Wohnimmobilien entwickelt, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Berliner Bevölkerung gerecht werden.

Mit dieser neuen Investition ist TGD in der Lage, seine Reichweite zu vergrößern, sein aktuelles Angebot zu verbessern und ein nachhaltiges Wachstum auf dem Markt zu gewährleisten. Sie wird es dem Unternehmen auch ermöglichen, attraktive Kaufgelegenheiten zu nutzen, die dem kritischen Mangel an hochwertigem Wohnraum in Berlin entgegenwirken.

Riccardo Dallolio, Geschäftsführer und Leiter von H.I.G. Realty in Europa, kommentiert: „Unsere Investition in TGD und sein Managementteam verschafft uns einen hervorragenden Zugang zum deutschen Wohnungsmarkt und ermöglicht es uns, zu einem entscheidenden Zeitpunkt im Zyklus Wertsteigerungsmöglichkeiten zu nutzen."

Stelios Theodosiou, Geschäftsführer bei H.I.G. Realty in Europa, fügte hinzu: „Diese Transaktion unterstreicht unseren festen Glauben an den dauerhaften Wert des deutschen Wohnungssektors. Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte mit dem Managementteam von TGD zu vereinen, um unsere gemeinsame Vision voranzutreiben und das langfristige Potenzial des Marktes zu nutzen."

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 67 Mrd. USD mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis, als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

* Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

