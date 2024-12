H.I.G. Capital

H.I.G. Capital schließt Bayside Loan Opportunity Fund VII in Höhe von 1 Mrd. USD

Miami (ots/PRNewswire)

MIAMI, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ – H.I.G. Bayside Capital, die auf Kredite in Sondersituationen spezialisierte Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital („H.I.G." oder das „Unternehmen"), einem weltweit führenden Unternehmen für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 66 Mrd. USD, freut sich, den endgültigen Abschluss des H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund VII (der „Fonds") bekannt zu geben. Der Fonds wurde mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt 1 Mrd. USD geschlossen und setzt die erfolgreiche Strategie des Unternehmens fort, in Sondersituationen auf dem europäischen Mittelmarkt zu investieren.

Die im Jahr 2006 gegründete europäische Strategie von H.I.G. Bayside investiert hauptsächlich in vorrangig besicherte europäische Kredite in Stress- und Sondersituationen und strebt dabei eigenkapitalähnliche Renditen an. Der disziplinierte Ansatz des Fonds bei der Portfoliokonstruktion und der Auswahl der Transaktionen hat durchweg zu höheren Renditen und einer geringeren Volatilität als bei vergleichbaren Kreditindizes geführt. Der Vorgänger des Fonds, H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund V, wurde von Private Equity Wire/Bloomberg im Jahr 2022 als „Best Performing Debt Fund" ausgezeichnet.1

Sami Mnaymneh und Tony Tamer, Mitbegründer und Co-Vorstandsvorsitzende von H.I.G., kommentierten: „H.I.G. ist einer der größten und aktivsten Kreditinvestoren, der sich auf den Mittelstand spezialisiert hat. Das Team von H.I.G. Bayside Europe profitiert von unserer hochsynergetischen Plattform in den Mittelstandssegmenten der USA, Europas und Lateinamerikas, wie die risikobereinigten Renditen belegen, die das Unternehmen über mehrere Zyklen hinweg erzielt hat."

Andrew Scotland und Duncan Priston, Co-Heads des H.I.G. Bayside Europe Fund, kommentierten: „Wir freuen uns sehr, frisches Kapital für den Einsatz in einem der attraktivsten Marktumfelder für Spezialkreditinvestitionen zu haben, in dem eine beträchtliche Anzahl fremdfinanzierter europäischer Unternehmen vor Herausforderungen steht. Unser Team ist gut aufgestellt, um die sich bietenden Investitionsmöglichkeiten zu nutzen."

Jordan Peer Griffin, Executive Managing Director und Global Head of Capital Formation, fügte hinzu: „Unser Ziel ist es, Kommanditisten ein umfassendes Spektrum an Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Private Equity, Kredite und Sachwerte im Mittelstand zu bieten." Die Unterstützung des Fonds durch die Kommanditisten zeigt ein starkes Interesse am Mittelstandsmarkt und die Überzeugung vom differenzierten Ansatz von H.I.G. Wir sind dankbar für die starke Unterstützung, die der Fonds von einer vielfältigen und globalen Investorenbasis in Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten erhalten hat, darunter öffentliche und private Pensionskassen, Stiftungen, Vermögensverwalter, Berater, Dachfonds, Finanzinstitute und Family Offices."

1 Der H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund V wurde im November 2022 von Private Equity Wire/Bloomberg als „Best Performing Debt Fund Over $1.5B" ausgezeichnet.

Informationen zu Bayside Capital

Bayside Capital ist die Special Situations-Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital. Bayside konzentriert sich auf mittelständische Unternehmen und investiert in verschiedene Segmente des Primär- und Sekundärmarktes für Fremdkapital, wobei der Schwerpunkt auf langfristigen Renditen liegt. Mit acht Niederlassungen in den USA und Europa und über 500 Anlageexperten verfügt Bayside über ausreichend Erfahrung, Ressourcen und Flexibilität, um überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf der Bayside-Website unter bayside.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 66 Mrd. USD mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von Unternehmensteilen sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

