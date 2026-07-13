Bisalina Speedruns

Bisalina Speedruns zugunsten der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.": Gaming-Community spielt für den guten Zweck

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Köln (ots)

Charity-Gaming-Event am 27. August am RTL-Standort Köln

Spenden für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." zur Unterstützung von Plan International Deutschland

Highlights: Preisgeldwettbewerb und Charity-Auktion

Bisalina Speedruns veranstaltet in diesem Jahr ein Charity-Gaming-Event am RTL-Standort in Köln. Unter dem Titel "Bisalina Speedruns zugunsten der Stiftung RTL" kommen am Donnerstag, den 27. August 2026, von 16:00 bis 22:00 Uhr rund 100 geladene B2B- und Creator-Gäste zusammen. Ziel des Events ist es, Spenden für den guten Zweck zu sammeln und Speedrunning einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Organisationspartner des Events ist die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Die Spenden gehen an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.", die damit Projekte von Plan International Deutschland unterstützt.

"Mit Bisalina Speedruns möchte ich zeigen, dass Gaming-Communitys heute viel mehr sein können als Unterhaltung. Sie schaffen Reichweite, Zusammenhalt und konkrete Unterstützung für wichtige gesellschaftliche Anliegen. Ich möchte zeigen, wie vielfältig, zugänglich und wirkungsvoll Gaming-Events heute sein können", sagt Lucina "Bisalina" Hum, Gründerin von Bisalina Speedruns.

Im Mittelpunkt steht ein Preisgeldwettbewerb, der bereits im vergangenen Jahr mehr als 2.000 Teilnahmen verzeichnete.Die hohe Resonanz verdeutlicht das große Interesse der deutschen Gaming-Community an kompetitiven und zugleich niedrigschwelligen Speedrunning-Wettbewerben. An dieses erfolgreiche Format knüpft das Event auch in diesem Jahr an: Die Qualifikations-Challenge besteht darin, in Portal 1 (2007) innerhalb von zehn Minuten möglichst weit zu kommen.

Zu den Programm-Highlights zählt außerdem ein besonderer Speedrun von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, bei dem das Spiel mit verbundenen Augen durchgespielt wird. Außerdem ist eine Charity-Auktion geplant, deren Erlöse dem Spendentopf von Plan international Deutschland zugutekommen.

Vor Ort und im Stream sind unter anderem One Piece Theoretiker, HeyStan, LEOsMIND sowie weitere Creator dabei. Das Event wird über alle Kanäle übertragen, auf denen eSportsONE empfangen werden kann, sowie über die Kanäle der beteiligten Creator und auf Twitch.tv/Bisalina.

Der Spendenstand läuft über das August-Event hinaus weiter. Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons wird Bisalina Speedruns zudem ein eigenes einstündiges gebrandetes Segment erhalten.

Spenden sind über diesen Link möglich.

Sponsoren, Unternehmensspenden und Gästeanfragen können an

Partner@bisalinaspeedruns.de gerichtet werden.

Einreichungen für den Preisgeldwettbewerb können bis zum 14.08.2026, 23:59 Uhr (CEST) per E-Mail an kontakt@bisalinaspeedruns.de oder per Discord an "bisalina" eingereicht werden. Die vier besten Einreichungen qualifizieren sich für das Finale auf dem Event. Die Regeln zur Qualifikation finden Sie in diesem Video.

Bildmaterial, wie das Programm, finden Sie hier.

Über Bisalina Speedruns

Bisalina Speedruns verbindet Speedrunning, Creator Culture, Live-Entertainment und Charity. Seit 2023 hat sich das Format als eines der größten in der internationalen Gaming- und Creator-Szene etabliert und bringt Creator, Partner, B2B-Gäste und Community zusammen. Ziel ist es, Speedrunning zugänglich zu machen, Gaming-Communitys zu verbinden und Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

Ein Speedrun ist der Versuch, ein Videospiel oder ein Level so schnell wie möglich durchzuspielen. Dabei kommt es auf Präzision, Strategie, Training und oft jahrelange Übung an.

"Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.": Jeder Cent kommt an!

Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. Das Besondere: Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." und den dazugehörenden RTL-Spendenmarathon entstehen, trägt RTL Deutschland. So fließt jeder Cent der gesammelten Gelder ohne Abzug in ausgewählte Kinderhilfsprojekte. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und trägt seit 2002 das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren förderte die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." tausende Kinderhilfsprojekte und Millionen Not leidenden Kindern in Deutschland und aller Welt wurde nachhaltig geholfen.

www.rtlwirhelfenkindern.de

Plan International Deutschland

Plan International ist eine unabhängige Organisation der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe. Mädchen und Jungen sollen weltweit die gleichen Rechte und Chancen haben und ihre Zukunft aktiv gestalten. Um das zu erreichen, setzen wir in unseren Partnerländern effizient und transparent Projekte zur nachhaltigen Gemeindeentwicklung um und reagieren schnell auf Notlagen und Katastrophen, die das Leben von Kindern bedrohen. In mehr als 80 Ländern arbeiten wir Hand in Hand mit Kindern, Jugendlichen, Unterstützenden und Partnern jeden Geschlechts, um unsere globalen Ziele zu erreichen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bestärken uns in unserem Engagement.

www.plan.de

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