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ARD | Degeto CAMPUS "Meet the Makers" in Köln und München: Neue Impulse für die fiktionalen Streaminginhalte in der ARD

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Frankfurt am Main (ots)

Unter dem Motto "Meet the Makers" fanden im Juni gleich zwei Ausgaben des ARD | Degeto-Branchenevents in Köln und München statt. Die CAMPUS-Veranstaltungen boten Filmschaffenden einen Einblick in die aktuelle Entwicklung der fiktionalen Programmstrategien der ARD und markierten zugleich einen personellen Wechsel: Christoph Pellander, seit 1. Mai 2026 Geschäftsführer der ARD Degeto Film, übergab bei der Veranstaltung in Köln den Staffelstab an den neuen Degeto-Redaktionsleiter Karsten Günther.

Vor insgesamt rund 200 Vertreter:innen der Film- und Fernsehbranche skizzierte Günther, welche inhaltlichen Ansätze für Streamingserien und -filme im Mittelpunkt stehen, die sich im Wettbewerb um Aufmerksamkeit bei einem breiten Zielpublikum im Alter von 20-49 Jahren behaupten. Dabei spielen eine klare Positionierung der Stoffe, eine starke kreative Handschrift und die Frage, wie gut die Stoffe zu den Sehgewohnheiten des Publikums passen, eine zentrale Rolle.

In Köln führte Karsten Günther gemeinsam mit Yannick Bassler, Head of Planning für Das Erste und die ARD Mediathek, und in München mit Bettina Ricklefs, Leiterin des BR-Programmbereichs Spiel-Film-Serie, stellvertretend für die ARD Koordination Fiktion durch die Veranstaltung. Im Dialog mit Produzent:innen und Kreativen wurden exemplarisch drei Streaming- bzw. Premiumformate vorgestellt, die derzeit für die ARD entstehen.

Die Produzent:innen Christina Christ und Konstantin Kühnle von Keshet Fiction berichteten von den Dreharbeiten der Mystery-Streamingserie "Mabuse" (AT), die unter der Regie von Boris Kunz im Auftrag von ARD Degeto Film und HR gedreht wird. Als Schauspielende wurden Friedrich Mücke, Clemens Schick, Marie Bloching, Philip Froissant, Fridolin Sandmeyer und Zoe Valks verkündet.

Erstmals wurde die Crime-Thriller-Serie "Keltenburg" (AT) vorgestellt, die von Amalia Film im Auftrag des SWR im Sommer produziert wird. Headautorin Kristin Derfler und Produzentin Jean-Young Kwak beschrieben die Herausforderung, ein Krimiformat mit einer bis in die Keltenzeit zurückreichenden Erzählung zu verbinden.

Als neues Format präsentierte Karsten Günther den ersten Streamingfilm der ARD Degeto, der exklusiv für die ARD Mediathek produziert wird: die Anti-Rom-Com "Ursprung der Liebe" (AT) nach der Graphic Novel von Liv Strömquist. Rat-Pack-Produzentin Tina Kringer und Regisseurin Sarah Blaßkiewitz präsentierten erste Bilder aus dem Schneideraum.

Anlässlich des Seriencamp Festivals in Köln und des Filmfests München hatten ARD Degeto Film, die ARD-Programmdirektion und die ARD-Koordination Fiktion mit Unterstützung der Film- und Medienstiftung NRW zu den beiden CAMPUS-Veranstaltungen eingeladen.

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