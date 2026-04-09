ARD Degeto Film GmbH

Karsten Günther wird neuer Abteilungsleiter Redaktion und Programm-Management bei der ARD Degeto Film

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Frankfurt am Main (ots)

Zum 1. Mai 2026 wird Karsten Günther neuer Abteilungsleiter Redaktion und Programm-Management der ARD Degeto Film. In dieser Funktion verantwortet er in Abstimmung mit der Geschäftsführung die Auftrags- und Koproduktionen sowie den Lizenzeinkauf der ARD Degeto Film redaktionell. Darüber hinaus leitet er die Programmplanung der ARD-Degeto-Film-Produktionen sowie das Team Kommunikation und Presse. Karsten Günther folgt auf Christoph Pellander, der zum 1. Mai die Geschäftsführung der ARD Degeto Film übernimmt.

Thomas Schreiber, Geschäftsführer der ARD Degeto Film:

"Mit Karsten Günther gewinnt die ARD Degeto Film eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die Produktion, Innovation und digitale Transformation aus eigener Praxis kennt. Seine Laufbahn steht exemplarisch für die Verbindung von klassischem Storytelling mit neuen Plattform- und Auswertungsstrategien - ein Profil, das für die strategische Weiterentwicklung der ARD Degeto im sich wandelnden Marktumfeld zentrale Bedeutung hat. Karsten Günther hat mit seinem Lebensweg und seiner Arbeit bewiesen, dass er in einer Zeit, die sich dermaßen radikal verändert, einen klaren Kompass für die Transformation besitzt, die uns alle vor Veränderungen stellen wird, die wir derzeit nur in Teilen erahnen können.

Ein starkes Team steuert künftig die ARD Degeto Film: In Verbindung mit Christoph Pellanders strategischer Klugheit und dessen wirtschaftlicher Kreativität wird Karsten Günther im Zusammenspiel mit allen Mitarbeiter:innen der ARD Degeto Film, mit der starken ARD-Programmdirektion, in enger Abstimmung mit den Redakteur:innen in den Landesrundfunkanstalten sowie mit unseren Partner:innen und Freunden in der bunten Welt der Produktionsfirmen programmliche Leuchttürme setzen.

Mit beiden Kollegen weiß ich die ARD Degeto Film in sicheren und zukunftsfähigen Händen, denn wir wollen auch weiterhin der bevorzugte Partner für alle starken, mehrheitsfähigen und innovativen Filme und Serien sein, die in Deutschland entstehen."

Christoph Pellander, aktueller Leiter Redaktion und Programm-Management der ARD Degeto Film:

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Karsten Günther einen ausgewiesenen Branchenkenner und kreativen Impulsgeber für diese Aufgabe gewinnen konnten. Er verbindet langjährige Produktionserfahrung mit einem klaren Verständnis für Markt- und Publikumsentwicklungen. Gleichzeitig bringt er den strategischen Blick mit, den es braucht, um die ARD Degeto Film im laufenden Transformationsprozess weiterzuentwickeln - insbesondere mit Blick auf Streaming, neue Erzählformen und die Ansprache jüngerer Zielgruppen. Gemeinsam mit einer hervorragend aufgestellten Redaktion mit Programmverantwortlichen wie Sebastian Lückel, Carolin Haasis, Johanna Kraus und Katja Kirchen wird er die programmliche Stärke der ARD Degeto weiter schärfen und ausbauen."

Vita Karsten Günther

Karsten Günther war zuletzt Head of Innovation & Produzent bei Bavaria Fiction. In dieser Funktion verantwortete er nicht nur zahlreiche Filme und Serien, sondern gestaltete maßgeblich die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens in zentralen Zukunftsfeldern wie datengetriebene Stoffentwicklung, Social Media und Künstliche Intelligenz. Zuvor war er in leitenden Positionen im Digitalbereich der Axel Springer SE tätig, wo er zuletzt als Head of Creative Strategy & Business Development neue kreative Einheiten sowie Partnerschaften an der Schnittstelle von Content und Marketing aufbaute. Internationale Erfahrung sammelte Günther unter anderem in der Serienentwicklung bei Lionsgate Entertainment in Los Angeles. Seine Arbeit bewegt sich seit jeher im Spannungsfeld von Film, Serie und digitalen Formaten - von der Entwicklung bis zur plattformübergreifenden Auswertung. Als Produzent verantwortete er eine Vielzahl von Projekten für öffentlich-rechtliche Sender und internationale Plattformen. Zu seinen Arbeiten zählen u.a. die vielfach ausgezeichnete ZDFneo-Serie "Was wir fürchten", nominiert für Grimme-Preis und Deutschen Fernsehpreis, sowie die Prime-Video-Produktion "Drive - The Pretenders" (AT). Darüber hinaus betreute er erfolgreiche Krimiformate für die ZDF-Primetime sowie Filme der ARD-Degeto-Reihe "Käthe und ich". Für seine innovativen, crossmedialen Ansätze wurde Karsten Günther bereits früh ausgezeichnet, unter anderem mit dem Transmedia Award beim Filmfest München. Er ist Absolvent der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF).

Zum Unternehmen

Die ARD Degeto Film ist ein 100%iges Tochterunternehmen der ARD. Sie trägt redaktionelle Verantwortung für jährlich rund 100 fiktionale Spiel- bzw. Fernsehfilme und Serien für alle ARD-Sender und die ARD Mediathek. Die Programmbeschaffung erfolgt national und international durch Auftrags- und Koproduktionen sowie Lizenzkäufe. Außerdem leistet die ARD Degeto Film vertragliche und administrative/technische Dienstleistungen für die ARD. Im Jahr 2025 wurden in allen Programmen der ARD an mehr als 12 Tausend Sendeterminen Filme, Mehrteiler oder Serien veröffentlicht, die im Auftrag oder mit Beteiligung der ARD Degeto Film entstanden sind.

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