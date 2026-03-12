ZDF

Elf Auszeichnungen für ZDF-Familie beim Grimme-Preis 2026

ZDF-Korrespondentin Golineh Atai geehrt

Die ZDF-Familie hat beim 62. Grimme-Preis insgesamt elf Auszeichnungen erhalten. Das gab die Grimme-Preis-Jury am heutigen Donnerstag, 12. März 2026, bekannt. Prämiert wurden unter anderen die Serien "Die Affäre Cum-Ex" und "Tschappel", der Dokumentarfilm "Das leere Grab" und die Wissenschaftssendung "MAITHINK X – Die Show". Den Grimme-Preis in der Kategorie "Besondere Journalistische Leistung" erhält ZDF-Korrespondentin Golineh Atai.

Vier Preise im Wettbewerb "Fiktion"

Im Wettbewerb "Fiktion" konnte die deutsch-dänische Serie " Die Affäre Cum-Ex" von Creator und Showrunner Jan Schomburg punkten. Inspiriert von wahren Begebenheiten handelt die fiktionale ZDF-Koproduktion vom wohl größten Steuerraub der europäischen Geschichte – und davon, wie zwei Frauen aus Deutschland und Dänemark versuchen, dem ein Ende zu setzen. Die Serie wurde von den Regisseuren Dustin Loose und Kaspar Munk inszeniert und von X Filme Creative Pool und True Content Entertainment Produktion in Koproduktion mit EPO-Film, ZDF und DR als Projekt der öffentlich-rechtlichen Kooperation New8 produziert. Die Redaktion im ZDF hat Katharina Kremling.

Ebenfalls prämiert wurde die achtteilige Serie "KRANK Berlin" (ZDFneo/Apple+) über den hektischen Alltag in einer Notaufnahme. "KRANK Berlin" ist eine Ko-Produktion von Real Film Berlin GmbH und Violet Pictures UG. Produziert wird die Serie von Alexis von Wittgenstein, Geschäftsführer von Violet Pictures, und Henning Kamm, Geschäftsführer der Real Film Berlin. Regie führen Fabian Möhrke und Alex Schaad. Die Redaktion im ZDF hat Beate Bramstedt.

Ausgezeichnet wurde im Wettbewerb "Fiktion" auch die Serie " Tschappel" (ZDFneo) von den Regisseuren Marc Philip Ginolas und Carly Coco. Sie handelt von Carlo Brenner, einem oberschwäbischen Provinz-Teenager, der auf der Suche nach sich selbst ist. Produziert wurde "Tschappel" von Lax Entertainment und Apollonia Film (Produzenten: Paul Beck, Marius Beck, Charlotte Groth, Maximilian Greil) für ZDFneo. Verantwortliche Redakteurin ist Berit Teschner.

Der Spielfilm " Unterwegs im Namen der Kaiserin" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel) von Jovana Reisinger erhielt ebenfalls einen Grimme-Preis. Darin begibt sich eine Freundesgruppe auf die Suche nach dem Jungbrunnen und begegnet einer Hexe. Diese verkündet, dass unter ihnen die Reinkarnation der Kaiserin Elisabeth sei. Nun gilt es herauszufinden, wer der oder die Auserwählte ist. Ein Wettstreit bricht los. "Unterwegs im Namen der Kaiserin" wurde produziert von maze pictures in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Koproduktion mit der Hochschule für Fernsehen und Film München (Produzenten: Caroline Daube, Philipp Kreuzer). Die Redaktion liegt bei Lucia Haslauer.

Drei Preise im Wettbewerb "Information & Kultur"

Im Wettbewerb "Information & Kultur" erhielt der Dokumentarfilm "Das leere Grab" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel) der Regisseurinnen Agnes Lisa Wegner und Cece Mlay eine Auszeichnung. Er begleitet zwei Familien aus Tansania auf der Suche nach ihren Vorfahren. Ihre Recherchen führen sie nach Deutschland, wo noch immer Zehntausende menschliche Überreste aus den ehemaligen deutschen Kolonien lagern. Sie wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts geraubt – teils zu Forschungszwecken, teils als Trophäen. Produziert wurde "Das leere Grab" von kurhaus production Film & Medien GmbH und Kijiweni Productions in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel. Redaktion: Sara Günter (ZDF/Das kleine Fernsehspiel).

Auch für den Dokumentarfilm " Sudan: Ein Krankenhaus im Schatten des Krieges" (ZDF/DW/ARTE) der Regisseure Carl Gierstorfer und Laura Salm-Reifferscheidt (Montage: Ronald Rist) gab es einen Grimme-Preis. Der Film begleitet den Chirurgen Joseph Yacoub und sein Team, die in einem der wenigen noch existierenden Krankenhäusern in den abgelegenen Nuba-Bergen des kriegsgeplagten Sudan täglich Hunderte Patienten versorgen. Produziert wurde der Film von Antje Boehmert, DOCDAYS Productions GmbH, in Koproduktion mit ZDF/ARTE (Redaktion: Susanne Mertens) und Deutsche Welle (Redaktion: Dieter Roser).

ZDF-Korrespondentin Golineh Atai, Leiterin des ZDF-Auslandsstudios in Kairo, wurde in der Kategorie "Besondere Journalistische Leistung" für ihre "ruhig erzählten und analytisch herausragenden Berichte aus der arabischen Welt" geehrt. Seit mehr als vier Jahren berichtet die mehrfach ausgezeichnete Journalistin für das ZDF aus den verschiedenen Ländern von Nordafrika bis zur Arabischen Halbinsel und stärkt dabei nachhaltig das Profil der ZDF-Auslandsberichterstattung, ob im "heute journal", im "auslandsjournal" oder in "auslandsjournal"-Dokumentationen wie zuletzt im Dezember 2025 in " Ein Jahr nach dem Sturz Assads – Schafft Syrien den Neuanfang?".

Zwei Preise im Wettbewerb "Unterhaltung"

Die Wissenschaftssendung " MAITHINK X – Die Show" (ZDFneo; Regie: Nils Reuter, J. Patrick Arbeiter) wurde im Wettbewerb "Unterhaltung" ausgezeichnet. Die Chemikerin und "Terra X"-Moderatorin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim liefert in jährlich zwei Staffeln à sieben Folgen wissenschaftliche Einordnungen zu zeitgenössischen gesellschaftlichen Debatten – relevant, witzig und nerdy. Produziert wird "MAITHINK X – Die Show" von der btf. Die Redaktion im ZDF liegt bei Katharina Kolvenbach, Johannes Geiger und Daniel Nemetschek.

Auch " smypathisch – die show" (ZDF/funk) der Regisseurin Jana Döhlinger erhielt einen Grimme-Preis im Wettbewerb "Unterhaltung". In dem funk-Format trifft Marie Lina Smyrek auf prominente Gäste und konfrontiert sie mit ihrem öffentlichen Auftreten. Bei "smypathisch – die show" zeigt sich, wer über sich selbst lachen kann, wer ins Schwitzen kommt und wer völlig aus dem Konzept gerät. Produziert wird das Format von der btf im Auftrag vom ZDF für funk. Die Redaktion im ZDF hat Saphira Siegmund.

Zwei Preise im Wettbewerb "Kinder & Jugend"

Im Wettbewerb "Kinder & Jugend" wurde die Animationsserie " Lenas Hof" (ZDF; Regie: Elena Walf) mit einer der begehrten Trophäen ausgezeichnet. In der Serie dreht sich jede Folge um ein anderes Problem zwischen Einzelnen und der Gruppe, mit immer anderen Tieren im Mittelpunkt. Dreh- und Angelpunkt ist dabei der Hof von Bäuerin Lena, die mit großem Herz über allem wacht. "Lenas Hof" ist eine Produktion von Studio FILM BILDER GmbH (Produzent: Thomas Meyer-Hermann). Verantwortlicher Redakteur beim ZDF ist Ingo Weis.

In der Kategorie "Kinder & Jugend SPEZIAL" wurde Melia Kara für ihre schauspielerische Leistung im Drama "Ellbogen" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel; Regie: Asli Özarslan) geehrt. In dem Film nach dem gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir spielt Melia Klara die 17-jährige Berlinerin Hazal. Ihr sehnlichster Wunsch: eine Chance im Leben. An ihrem 18. Geburtstag will sie eigentlich nur feiern, doch ein dramatischer Zwischenfall zwingt Hazal zur Flucht nach Istanbul. Produziert wurde "Ellbogen" von Achtung Panda! Media GmbH in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel (Produzentin: Jamila Wenske). Die Redaktion liegt bei Loren Müller.

Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Fernsehsendungen in Deutschland und wurde erstmals 1964 vergeben. Die Preisverleihung findet am Freitag, 24. April 2026, in Marl statt. 3sat zeigt eine Zusammenfassung der Verleihung am Freitag, 24. April 2026, um 22.25 Uhr in seinem Programm und in der 3satMediathek.

