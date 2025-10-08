Remeha

90 Jahre Remeha - große Herausforderungen auf dem Weg zur 100

Emsdetten (ots)

Remeha, Innovationstreiber für zukunftsweisende, nachhaltige und bezahlbare Wärmetechnologie, feiert 90-jähriges Firmenjubiläum. Aus den Pionierleistungen der vergangenen Jahrzehnte zieht Remeha wertvolle Perspektiven für die Entwicklung neuer Strategien.

Im niederländischen Apeldoorn gründete Gerard van Reekum 1935 einen Metallhandel. Aus den Begriffen Reekum, Metall und Handel entstand der Name Remeha. Bereits 1981 schrieb das Unternehmen Geschichte, indem es den ersten Stand-Brennwertkessel mit einem Leistungsbereich von bis zu 1.200 kW auf den Markt brachte. Weitere Innovationen folgten: 1985 entwickelte Remeha den ersten wandhängenden Gas-Brennwertkessel mit 40 kW Leistung, der auch in beengten Raumsituationen effektiv Wärme erzeugte. 1995 legte die Firma mit dem patentierten Monoblock Wärmetauscher nach. Und 2004 präsentierte Remeha der Heizungsbauer-Welt den ersten Stand-Brennwertkessel auf Rädern.

Innovation aus Tradition

Seit 90 Jahren liefert Remeha Wärme für das "Hier und Jetzt". Das gelingt insbesondere dank der engen Kooperation mit Handwerk, Planern und dem Großhandel. Mit diesen Ressourcen im Rücken tritt Remeha auch der wohl größten Herausforderung der Firmengeschichte entgegen - der Wärmewende. Aus einer Betrachtung der letzten 90 Jahre ermittelt Remeha Prioritäten für das anstehende Jahrzehnt: Was muss getan werden, um auch in Zukunft Wärme-Angelegenheiten bestmöglich zu lösen? Was sind die großen Themen der aktuellen Zeit? Welche Kriterien werden den Ausschlag geben? Antworten darauf bietet Remeha in mehreren Experten-Videos, die auf der Website und den Social Media Kanälen des Unternehmens erscheinen. www.remeha.de/90-jahre

