Innovativer Heizkomfort mit der neuen Luft-Wasser-Wärmepumpe Confida MB 400 von Remeha

Emsdetten (ots)

Fortschrittliches Design und leistungsstarke Technologie: Die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe Confida MB 400 von Remeha überzeugt mit modernem Look und effizientem Innenleben. Sie ist ab sofort erhältlich in Leistungsstufen von 4 bis 14 kW. Als umweltfreundliches Kältemittel kommt R290 - ein natürlich vorkommendes Gas - zum Einsatz, das nicht nur klimafreundlich, sondern auch zukunftssicher ist. Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C bietet die Confida MB 400 sowohl für Bestandsgebäude als auch für Neubauten eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung.

Eine Wärmepumpe für alle Anforderungen der Wärmewende

Die Wärmewende stellt insbesondere Bestandsgebäude vor große Herausforderungen. Viele dieser Gebäude verfügen weder über eine gute Dämmung noch über moderne Flächenheizsysteme wie Fußbodenheizungen. Mit der Remeha Confida MB 400 ist der direkte Umstieg von alten Heizwertthermen auf eine umweltfreundliche Luft-Wasser-Wärmepumpe problemlos möglich.

Dank der Inneneinheiten Confida 40 E und Confida 40 H kann das optimale System für Ihr Gebäude generiert werden. Die Confida 40 E hat bereits eine elektrische Nachheizung mit 3 oder 6 kW integriert. Die Confida 40 H ist für den hybriden Betrieb konstruiert. Hierbei können auch Bestandskessel eingebunden werden.

Nachhaltigkeit und Förderfähigkeit dank R290

Das als Kältemittel verwendete R290 überzeugt durch seine Umweltfreundlichkeit. Mit einem Global Warming Potential (GWP) von 3 gehört es zu den klimaschonendsten Alternativen auf dem Markt. Zudem erfüllt es die Anforderungen aktueller Förderprogramme und sorgt damit für Planungssicherheit bei Sanierungsprojekten.

Ein weiterer Vorteil: Durch die Monoblock-Bauweise der Confida MB 400 kann die Installation einfach und schnell durch Fachhandwerker - auch ohne Kälteschein - durchgeführt werden.

Design trifft Funktionalität

Die Außeneinheit der Confida MB 400 ist nicht nur leistungsstark, sondern auch ästhetisch ansprechend. In einem modernen Anthrazit gehalten, misst sie 725 x 1301 x 426 mm (B/H/T) in den Leistungsstufen 4 bis 9 kW bzw. 872 x 1390 x 523 mm (B/H/T) in den Leistungsstufen 12 und 14 kW. Die modulierende Technologie sorgt für hohe Effizienz, während die schalloptimierte Bauweise einen leisen Betrieb gewährleistet.

Die kompakten Inneneinheiten Confida 40 E oder H(450 x 790 x 408 mm) integrieren sich mühelos in jeden Technikraum. Dank der Ace-Regelung wird eine systemübergreifende Steuerung gewährleistet.

Fazit: Zukunftssicherer Wärmekomfort

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Confida von Remeha vereint fortschrittliche Heiztechnik, klimafreundliche Innovation und ein durchdachtes Design. Mit ihrer hohen Effizienz, Flexibilität und Förderfähigkeit setzt sie neue Maßstäbe für die Heiztechnik - sowohl im Neubau als auch bei der Modernisierung von Bestandsgebäuden.

Über Remeha:

Remeha mit Sitz im münsterländischen Emsdetten ist Teil der internationalen BDR Thermea Gruppe. Als Innovationstreiber steht Remeha für zukunftsweisende, nachhaltige und bezahlbare Wärmetechnologie. Das Remeha-Produktportfolio reicht von Wärmepumpen und intelligenten Hybrid-Systemen über Gas-Brennwertkessel bis hin zu Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplung und intelligenter Speichertechnik. Vom Fachpartner über Planer und Architekten bis zum Bauherrn und Eigenheimbesitzer: Remeha hilft Kunden in jeder Phase des Projektes dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Remeha macht es möglich.

