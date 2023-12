Remeha

Remeha-Geschäftsführer Christian Sieg im BDH-Vorstand

Emsdetten (ots)

Remeha-Geschäftsführer Christian Sieg ist in den Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) gewählt worden.

Die Mitgliederversammlung des BDH hat sich am 30. November 2023 im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin getroffen. Neben aktuellen politischen Entwicklungen und deren Folgen für die Heizungsindustrie standen auch Nachwahlen von Vorstandsmitgliedern auf dem Programm.

Neu im Vorstand ist Christian Sieg, Geschäftsführer der BDR Thermea in Deutschland und verantwortlich für die Marken Remeha, Brötje und Senertec. Er folgt auf Bertrand Schmitt, CEO der internationalen BDR Thermea Group, und gewährleistet so die wichtige Kontinuität in Zeiten der Energie- und Wärmewende.

BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt bedankte sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern und würdigte sie für ihre teilweise jahrelange Mitarbeit: "Wir erleben eine nie dagewesene Transformation des Wärmesektors. Eine starke politische Interessensvertretung ist wichtiger als je zuvor. Mit der Neubesetzung des Vorstandes verleihen wir der gesamten Heizungsindustrie über alle Technologien hinweg eine starke Stimme in Berlin und Brüssel."

Über den BDH

In der politischen Debatte setzt sich der BDH für technische Lösungsvielfalt und den Einsatz aller verfügbaren klimafreundlichen Heiz- und Effizienztechnologien ein. Darüber hinaus engagiert sich der Verband für attraktive und verlässliche Rahmenbedingungen.

Über Remeha

Remeha mit Sitz im münsterländischen Emsdetten ist Teil der internationalen BDR Thermea Gruppe. Als Innovationstreiber steht Remeha für zukunftsweisende, nachhaltige und bezahlbare Wärmetechnologie. Das Remeha-Produktportfolio reicht von Wärmepumpen und intelligenten HybridSystemen über Gas-Brennwertkessel und neueste Wasserstofftechnologie bis hin zu Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplung und intelligenter Speichertechnik. Vom Fachpartner über Planer und Architekten bis zum Bauherrn und Eigenheimbesitzer: Remeha hilft Kunden in jeder Phase des Projektes dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Remeha macht es möglich.

