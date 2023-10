Remeha

Traumpaar für hybrides Heizen

Emsdetten (ots)

Energie- und Wärmewende kommen, daran besteht kein Zweifel. Die Zukunft der Wärmeerzeugung wird allerdings nicht 100 % elektrisch sein. Sie wird hybrid. Dessen ist sich Remeha Geschäftsführer Christian Sieg sicher. Und erklärt: "Über Hybridtechnologie macht die Wärmepumpe in jedem Haus Sinn. Ganz gleich, wie aktuell der energetische Zustand des Gebäudes ist. Ich bin daher sehr froh, dass wir uns bei Remeha frühzeitig dazu entschieden haben, auch hybride Wärmepumpen-Lösungen für den Immobilienbestand zu entwickeln und so schon jetzt alle Gebäude in die Wärmewende einbeziehen zu können."

Remeha bietet mit der Split-Wärmepumpe Elga Ace und dem Gas-Brennwertkessel Tzerra Ace-Matic auch sogleich das Traumpaar für hybrides Heizen. Und das zu einem sehr günstigen Preis. Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern können mit der Wärmepumpe Elga Ace sehr preiswert in die Wärmewende einsteigen: Mit nur einem einzigen Tag Installationszeit und einer Gesamtinvestition von kaum mehr als 10.000 Euro ist die Split-Wärmepumpe für viele schlecht bis mäßig isolierte Bestandsgebäude die beste Lösung. Je mehr die Gebäudehülle im Laufe der Zeit nachgebessert wird, umso höher ist der Anteil der elektrischen Wärmeerzeugung später. Die Elga Ace ist verfügbar in den Leistungsklassen 4 kW und 6 kW und zeichnet sich neben dem günstigen Preis auch durch ihre Kompaktheit aus. Die Inneneinheit ist kaum größer als ein Schuhkarton und passt in jeden Heizraum.

Wer noch einen funktionierenden Gas- oder Öl-Kessel hat, egal von welchem Hersteller, der kann diesen komfortabel mit der Elga Ace verbinden. Wenn auch der Gas-Kessel ausgetauscht werden soll, dann ist der Tzerra Ace-Matic von Remeha die beste Wahl. Der nochmals verbesserte Nachfolger des Remeha-Bestsellers Tzerra Ace ist ebenfalls äußerst klein und kompakt. Die optimierte Regelungsplattform ist speziell für Hybridanwendungen ausgelegt. Der Tzerra Ace-Matic ist erhältlich in Leistungsklassen von 15 bis 28 kW, arbeitet bei einer Modulation von bis zu 1:8 sehr effizient und ist wie die Wärmepumpe Elga Ace von nur einem Monteur in einem einzigen Tag installiert.

