FAIR PLAY MENARINI INTERNATIONAL AWARD, DER COUNTDOWN FÜR EINE DENKWÜRDIGE 29. AUSGABE BEGINNT

Der Fair Play Menarini International Award bereitet sich auf seine 29. Ausgabe vor. Die jährlich stattfindende Veranstaltung, die den Verfechtern von Ethik, Loyalität und Respekt gewidmet ist, wird auch in diesem Jahr wieder mit einem hochkarätigen Aufgebot an internationalen Sportlegenden das Publikum begeistern.

Die Partnerschaft mit Sky TG24 wurde für das Jahr 2025 verlängert, und der Sender wird alle Höhepunkte im Vorfeld der Preisverleihung übertragen, beginnend mit dem Galadinner auf am Mittwoch, den 2. Juli. Die einzigartige Kulisse des Piazzale Michelangelo in Florenz wird in der Tat die Sportlegenden empfangen, die einen Tag später, am Donnerstag, den 3. Juli, bei der Preisverleihung im Römischen Theater in Fiesole von der Öffentlichkeit sehr herzlich empfangen werden.

Auch in diesem Jahr werden wieder einige der weltbesten Athleten geehrt, die bereit sind, Botschafter des Fair Play Menarini International Award zu werden und sich zu verpflichten, die Werte Fairness und Sportsgeist im Sport und im Leben zu unterstützen.

Die Namen der diesjährigen Preisträger werden am Mittwoch, den 11. Juni, im Rahmen einer Pressekonferenz in der Ehrenhalle am Sitz des Italienischen Olympischen Komitees (CONI) in Rom bekannt gegeben. Bei dieser Gelegenheit werden die berührenden Fair-Play-Geschichten von drei jungen Sportlern vorgestellt und die Auszeichnung Fair Play Menarini 'Young Athletes' verliehen.

Am Donnerstag, den 26. Juni, wird auf der Special Fiamme Gialle 'Study and Sport' Award verliehen, mit dem junge Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet werden, die nicht nur im Leistungssport, sondern auch in der Schule herausragende Leistungen erbringen. Dieser Preis, der in Zusammenarbeit mit der Sportgruppe der Guardia di Finanza und der toskanischen Niederlassung des CONI gestiftet wurde, wird im Rahmen einer Pressekonferenz im Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, dem Sitz der Region Toskana, in Florenz verliehen.

"Wir sind dabei, die letzten Vorbereitungen für eine spannende 29. Ausgabe voller außergewöhnlicher Gäste zu treffen", erklärten Valeria Speroni Cardi und Filippo Paganelli, Mitglieder des Vorstands der Fair Play Menarini Foundation. "Je weiter wir voranschreiten, desto stärker wird unsere Leidenschaft für diese Reise. Wir gehen an jede Ausgabe mit dem gleichen Enthusiasmus heran wie an die erste und freuen uns darauf, das Publikum des Fair Play Menarini International Award wiederzusehen und etwas von der Magie des Sports zu teilen."

