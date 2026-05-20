Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Waldzustandsbericht 2025

Waldzustand stabilisiert sich auf schlechtem Niveau

Bonn (ots)

Laut dem frisch vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) veröffentlichten Waldzustandsbericht für das Jahr 2025 stabilisiert sich der Zustand unserer Wälder auf einem weiterhin schlechten Niveau. Deshalb fordert die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. (SDW), dass der Waldschutz wieder mehr Aufmerksamkeit in politischen Diskussionen erhält.

Es klingt erst einmal optimistisch, dass sich der Zustand unserer Wälder stabilisiert hat. Allerdings hat sich der Wald seit den Dürrejahren 2018 bis 2020 nicht mehr richtig erholt und weist weiterhin eine deutliche Kronenverlichtung, also sichtbare Blatt- bzw. Nadelverluste der Bäume, auf. Nur jeder fünfte Baum ist gesund. Positiv ist aber: Die Zahl neu abgestorbener Bäume, sowohl bei Laub- als auch Nadelbäumen, ist zurückgegangen. Bei den Baumarten haben sich Fichte und Buche im Vergleich zum Vorjahr etwas erholt, der Zustand der Kiefer hat sich verschlechtert, der der Eiche bleibt unverändert kritisch.

Weiterhin starke Schäden gemessen

Eine besonders hohe Kronenverlichtung kann bei Kiefer und Eiche verzeichnet werden, andere Baumarten stagnieren etwas, der Zustand von Buche und Fichte hat sich etwas verbessert. Zum Vergleich: 1984 waren noch 44 Prozent aller Baumarten gesund.

Buche: 2025 noch 18 Prozent gesund (2024: 15 Prozent)

Eiche: 2025 noch 13 Prozent gesund (2024: 16 Prozent)

Fichte: 2025 noch 25 Prozent gesund (2024: 21 Prozent)

Kiefer: 2025 noch 13 Prozent gesund (2024: 20 Prozent)

Der Wald braucht Unterstützung

Die SDW betont deshalb insbesondere in ihrer Funktion als Naturschutzverband, dass der Wald wieder mehr Stimme in der Politik erhalten muss. Denn nicht nur für unsere Natur, sondern vor allem im Rahmen der großen Herausforderungen durch den Klimawandel für Mensch und Umwelt spielt der Wald eine zentrale Rolle. SDW-Präsidentin Ursula Heinen-Esser fordert deshalb: "Unser Wald spielt auf vielen Ebenen unserer Gesellschaft eine so zentrale Rolle, dass er wieder in den Mittelpunkt der nationalen, aber auch der internationalen politischen Arbeit gerückt werden muss. Auch wenn der aktuelle Waldzustandsbericht etwas Hoffnung verspricht, ist es dringender denn je, den Waldschutz weiter voranzutreiben - denn er ist zentral für den Menschen, die Natur und auch für die Wirtschaft."

Aktuelle Situation

Die erste Jahreshälfte 2025 war sehr trocken und auch vereinzelte Niederschlagswellen in der zweiten Jahreshälfte wurden von anhaltenden Hitzewellen überschattet. Damit waren die Bedingungen 2025 für unseren Wald trotz der zwei vorangegangen regenreichen Jahre schlechter. Die ausführliche Waldzustandserhebung des BMLEH ist hier abrufbar. Zudem finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zur Erhebung in unserem FAQ.

Forderungen der SDW zur Verbesserung des Waldzustandes:

Bekämpfung des Klimawandels

Intensivierung und Beschleunigung des Waldumbaus in artenreiche Mischwälder mit standortgerechten Baumarten und angepassten Wildbeständen.

Stärkung nachhaltiger Waldbewirtschaftung und Holzverwendung sowie Bürokratieabbau für Waldbesitzende.

Honorierung der vielseitigen Ökosystemleistungen der Wälder, beispielsweise Erholungsleistung, Hochwasserschutz oder Trinkwassergewinnung als Ergänzung der forstlichen Erlöse.

Sinnvolle Nutzung natürlicher Verjüngung, etwa dort, wo bereits Mischbestände bestehen. Diese sollte Vorrang vor Pflanzungen haben.

Verstärkung des Engagements Deutschlands im internationalen Wald- und damit auch Klimaschutz.

Ausbau der Waldforschung in Deutschland. Die Klimaanpassung unserer Wälder benötigt fundierte Daten und wissenschaftliche Analysen für die Erarbeitung von zukunftsfähigen Konzepten.

Über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW):

Am 5. Dezember 1947 wurde die SDW in Bad Honnef gegründet und ist damit einer der ältesten Naturschutzverbände in Deutschland. Heute engagieren sich in den 15 Landesverbänden rund 25.000 Mitglieder aktiv für den Wald. Seit 1984 präsentiert der Waldzustandsbericht die Ergebnisse einer jährlichen Waldzustandserhebung aller deutschen Bundesländer.

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