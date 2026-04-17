Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

SDW-Ehrenpreis "Goldene Tanne": Eckart von Hirschhausen und Carsten Wilke sind Preisträger des Jahres 2026

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Bonn (ots)

In diesem Jahr wird der Ehrenpreis der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) für die Zukunftssicherung des Waldes - die Goldene Tanne - an gleich zwei Preisträger vergeben. Sowohl Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung "Gesunde Erde - Gesunde Menschen", als auch Carsten Wilke, Förster, langjähriger Präsident des Deutschen Forstvereins und ehemaliger Abteilungsleiter des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, werden in Berlin ausgezeichnet. SDW-Präsidentin Ursula Heinen-Esser verlieh den Preis und bedankte sich bei den Preisträgern für ihr Engagement.

Mit dem bereits zum 21. Mal vergebenem Ehrenpreis der SDW soll auch in diesem Jahr wieder herausragendes Engagement für den Wald gewürdigt und sichtbar gemacht werden. Beide Preisträger decken dabei unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte ab: Zum einen geht es um die Kommunikation, zum anderen um den politischen Einsatz für einen zukunftsfähigen Wald. SDW-Präsidentin Ursula Heinen-Esser hebt eine grundlegende Gemeinsamkeit hervor: "Beide Preisträger verbindet die Überzeugung, dass der Wald für uns Menschen unverzichtbar ist und aufgrund seiner zahlreichen Funktionen geschützt werden muss. Denn als vielseitiges Ökosystem liefert er nicht nur Rohstoffe, sondern erhält auch die Artenvielfalt, liefert Trinkwasser und fördert unsere Gesundheit. Ich freue mich daher besonders, die Goldene Tanne dieses Jahr an Herrn Dr. Eckart von Hirschhausen und Carsten Wilke vergeben zu dürfen, die sich beide so unermüdlich für den Wald einsetzen. Wir von der SDW danken Ihnen beiden dafür von Herzen."

Gesunde Wälder, gesunde Menschen

Dr. Eckart von Hirschhausen sprach während der Verleihung vor allem in seiner Funktion als Stiftungsgründer und verwies auf das Konzept der planetaren Gesundheit: "Die Verbindung zwischen dem Klimaschutz und unserer persönlichen Gesundheit ist mir ein Herzensanliegen. Gerade das Thema Wald ist ein guter Ansatz, um auch die Mitte der Gesellschaft wieder daran zu erinnern, dass der Klimaschutz uns alle etwas angeht." Wie wichtig es ist, sich weiterhin aktiv für den Natur- und Klimaschutz einzusetzen, betonte er am Ende seiner Rede: "Wiederaufforstung macht einen Unterschied. Es gibt Hoffnung, wenn wir der Natur vertrauen und ihr die Chance zum Wachstum geben. So gesehen sind wir alle Schutzbedürftige und Schutzgebende: gemeinsam sind wir eine Schutzgemeinschaft für den Wald. Mit der Verleihung der Goldenen Tanne fühle ich mich dem Wald jetzt noch verbundener."

Der Wald ist multifunktional

"Der Wald ist ein dauerhaftes, vielgestaltiges und dynamisches Ökosystem", betont auch Carsten Wilke, der ehemals Leiter der Abteilung Forsten und Naturschutz im Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt war. "Wir stehen daher in der Pflicht uns heute und auch in Zukunft zu einer nachhaltigen und multifunktionalen Forstwirtschaft zu bekennen, die stets im Einklang mit der Natur steht. Es gibt viele Ansprüche an den Wald und es ist unsere Aufgabe, auf die Menschen zuzugehen und praxisorientierte Lösungen zu entwickeln, ohne das Wohl des Waldes zu gefährden. Gleichzeitig ist es sehr wichtig, dass wir uns in Deutschland für eine maßvolle Waldmehrung einsetzen. Ich fühle mich daher geehrt, heute die Goldene Tanne entgegennehmen zu dürfen. Diese Anerkennung motiviert mich dazu, auch weiterhin für den Wald und die Natur aktiv zu bleiben."

Über die Goldene Tanne

Seit 2004 zeichnet die SDW mit ihrem Ehrenpreis "Goldene Tanne" eine Persönlichkeit aus, die sich für die Zukunftssicherung des Waldes besonders verdient gemacht hat. In diesem Jahr erhalten Eckart von Hirschhausen, Arzt, Wissenschaftsjournalist und Stiftungsgründer, sowie Carsten Wilke, Forstmann und ehemaliger Abteilungsleiter des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, die Auszeichnung. Zu den bisher Ausgezeichneten gehören die Ex-Kanzlerin Angela Merkel und der frühere Umweltminister Prof. Dr. Klaus Töpfer.

Über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW):

Am 5. Dezember 1947 wurde die SDW in Bad Honnef gegründet und ist damit einer der ältesten Naturschutzverbände in Deutschland. Heute engagieren sich in den 15 Landesverbänden rund 25.000 Mitglieder aktiv für den Wald. Seit 2004 verleiht die SDW ihren Ehrenpreis an Persönlichkeiten, die sich mit ihrer Arbeit besonders für die Zukunftssicherung des Waldes eingesetzt haben.

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