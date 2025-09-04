yellow house GmbH

Counter-Strike trifft Cannabis: BIG und GreenMedical starten innovative Partnerschaft für mehr Aufklärung

Berlin (ots)

Cannabis und E-Sport: Auf den ersten Blick ein ungewöhnliches Duo. Doch Berlin International Gaming (BIG) und GreenMedical, Tochterunternehmen der CKM Group, zeigen, dass es dabei nicht um Lifestyle, sondern um Gesundheit geht. Mit der innovativen Partnerschaft wollen die Unternehmen gemeinsam über die Vorteile von medizinischem Cannabis und digitalen Gesundheitsangeboten aufklären, gängige Vorurteile abbauen und grundlegende Fakten vermitteln. Vermittelt wurde die Partnerschaft von der Berliner Gaming- und E-Sport-Agentur Freaks 4U Gaming.

Digitales Angebot zur Entlastung des Gesundheitssystems

Die Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland hat unter anderem aufgrund von Überlastung, Personalmangel und steigenden Kosten nachgelassen. Viele Ärzte sind zudem nicht ausreichend über medizinisches Cannabis informiert oder vernachlässigen diese natürliche Medikation schlichtweg. GreenMedical schafft einen niedrigschwelligen sowie sicheren Zugang und vereinfacht den Schritt von der Diagnose bis zur Behandlung, indem Ärzte und Patienten telemedizinisch vernetzt werden.

Dabei ermöglicht GreenMedical eine unkomplizierte und schnelle Betreuung über in Deutschland niedergelassene Ärzte, eine digitale Übermittlung der Rezepte und den Zugang zu qualitativ hochwertigem medizinischem Cannabis. Damit schließt das Unternehmen die Lücke zu einer wirksamen Therapieform, die aufgrund eines überlasteten Gesundheitssystems zu selten Anwendung findet, insbesondere in ländlichen Regionen.

Christoph Neumeier, Gründer und Managing Director von GreenMedical, zur Kooperation: "Mit BIG gewinnen wir einen Partner, der für Leistung, Community und moderne Gesundheitskultur steht, also unsere Werte teilt. Wir schließen hier eine Wissenslücke: Medizinisches Cannabis ist nicht Lifestyle, sondern ein wirksames Medikament, das bislang zu wenig genutzt wird. Unser Ansatz bietet den niedrigschwelligsten und zugleich sicheren Zugang - vollständig digital unterstützt und ärztlich begleitet. So schaffen wir eine legale und qualitativ hochwertige Alternative zur riskanten Eigenbehandlung mit Schwarzmarktcannabis. Gemeinsam können wir überholte Denkweisen ausräumen, Stigmatisierung entgegenwirken und betroffenen Patient:innen den Zugang zu einer zeitgemäßen, digitalen Gesundheitsversorgung erleichtern. Das passt zu unserem generellen Ansatz einer patientenzentrierten und hybriden Versorgung."

Cannabis ist nicht gleich Cannabis

Im Rahmen der Partnerschaft tritt GreenMedical vor allem beim Counter-Strike-Team von BIG in Erscheinung. Über verschiedene Aktivierungen in Form von Giveaways, Branding und sonstigen Engagements öffnet BIG seine Community und schafft Inhalte in gewohnt authentischer Natur. Durch die Nähe zur digitalen Welt und einer gemeinsamen Aufgeschlossenheit gegenüber neuen, wichtigen Themen, bietet die Partnerschaft die perfekte Plattform und Ausgangslage, um Aufklärungsarbeit in dieser wichtigen Zielgruppe zu leisten. Zwischen unkontrollierten Schwarzmarktprodukten und standardisierten, medizinisch geprüften Arzneimitteln liegt ein entscheidender Unterschied.

GreenMedical vermittelt dieses Wissen und zeigt auf, dass Cannabis nicht als Lifestyle-Produkt verstanden werden darf, sondern als ernstzunehmende Therapieoption mit hohem Qualitätsanspruch. Gemeinsam mit BIG erreichen sie so eine junge, digital-affine Zielgruppe, die für einen verantwortungsbewussten Umgang sensibilisiert wird.

"Als eine der führenden E-Sport-Organisationen in Deutschland bringen wir auch gesellschaftlich relevante Themen in unsere Community", sagt Daniel Finkler, CEO von BIG. "Mit GreenMedical haben wir einen Partner gefunden, der für moderne, digitale Gesundheitslösungen steht und Aufklärungsarbeit über medizinisches Cannabis unterstützt. Gemeinsam setzen wir als Vorreiter im deutschen E-Sport und Gaming ein klares Zeichen für ergänzende, verantwortungsbewusste Therapien. Wir freuen uns sehr auf die bevorstehenden gemeinsamen Schritte und Kampagnen."

Seit der Teillegalisierung 2024 durch das Medizinal-Cannabisgesetz (MedCanG) wächst der deutsche Markt rasant: von rund 185 Mio. EUR Umsatz (2021) auf über 450 Mio. EUR (2024). Trotz bestehender Herausforderungen zählt Deutschland heute zu den größten und dynamischsten Märkten für medizinisches Cannabis weltweit. Mit ihrer innovativen Partnerschaft setzen BIG und GreenMedical ein klares Zeichen für Aufklärung in diesem Bereich.

