24 Exchange erhält SEC-Genehmigung für seine neue nationale Wertpapierbörse, „24X National Exchange"

Stamford, Conn. (ots/PRNewswire)

24X National Exchange plant, als erste Börse den US-Aktienhandel an Werktagen 23 Stunden pro Tag anzubieten

24 Exchange gab heute bekannt, dass sie von der U.S. Securities and Exchange Commission die Genehmigung erhalten hat, 24X National Exchange als erste nationale Wertpapierbörse in den USA zu betreiben, die den Handel mit US-Wertpapieren 23 Stunden pro Werktag ermöglicht. Der verlängerte Handelszeitraum unterliegt den Equity Data Plans, die Änderungen vornehmen, die die Handelszeiten über Nacht erleichtern würden, und 24X National Exchange, die eine zusätzliche Regeleinreichung bei der SEC vornimmt, um die Änderungen und die Fähigkeit der Börse, das Wertpapierhandelsgesetz einzuhalten, zu bestätigen.

24X National Exchange unterliegt der ständigen Aufsicht durch die SEC und dem vollen Anlegerschutz. Die neue Börse wird es Privatkunden und institutionellen Kunden überall auf der Welt ermöglichen, über Broker-Dealer, die zugelassene Mitglieder von 24X National Exchange sind, mit US-Aktien zu handeln.

24X National Exchange wird in zwei Stufen eingeführt. Eine erste Phase wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 anlaufen, wobei die Börse an Wochentagen von 4:00 Uhr bis 19:00 Uhr ET geöffnet sein wird. Die zweite Phase, die beginnt, sobald die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird den Handel mit US-Aktien von Sonntag, 20:00 Uhr ET, bis Freitag, 19:00 Uhr ET, ermöglichen. An jedem Handelstag wird eine einstündige Betriebspause eingelegt, um routinemäßige Software-Upgrades und Funktionstests durchzuführen.

Dmitri Galinov, CEO und Gründer von 24 Exchange, sagte: „Die Genehmigung unserer neuen Börse durch die SEC ist eine aufregende Entwicklung, auf die das 24X-Team seit vielen Jahren hingearbeitet hat. Händler sind am meisten gefährdet, wenn der Markt an ihrem geografischen Standort geschlossen ist. 24X National Exchange wird versuchen, dieses Problem zu lindern, indem es den US-Aktienhandel rund um die Uhr für Broker-Dealer und ihre institutionellen und privaten Kunden erleichtert."

Als erste nationale Wertpapierbörse, die von der SEC für einen 23-stündigen Betrieb an jedem Wochentag unter den oben genannten Bedingungen zugelassen wurde, wird sich 24X National Exchange zunächst darauf konzentrieren, die wachsende Nachfrage in der APAC-Region nach Übernachtliquidität in US-Aktien zu befriedigen.

Die 24X National Exchange wird auf einer bewährten, hochmodernen Technologieplattform von MEMX Technologies laufen. Das Führungsteam der neuen Börse wird der Verbesserung der Kundenerfahrung durch kontinuierliche technologische Innovationen und Verbesserungen hohe Priorität einräumen.

„Mit dieser historischen SEC-Genehmigung werden wir eine kundenorientierte Börse aufbauen und betreiben, die sich schnell an die Marktanforderungen und das Kundenfeedback anpassen kann", fügte Galinov hinzu. „Wir freuen uns darauf, unseren globalen Kunden ein hervorragendes Handelserlebnis zu bieten. 24X National Exchange wird die Kosteneffizienz, Schnelligkeit, Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit bieten, die die institutionellen Finanzkunden des Unternehmens seit langem erwarten."

24X National Exchange wird an US-Feiertagen geschlossen sein, ähnlich wie die NYSE und Nasdaq.

24 Exchange wird über 24X Bermuda Limited, eine Tochtergesellschaft von 24X National Exchange, weiterhin Devisen-NDFs, Swaps und Spot-Handel für institutionelle Kunden anbieten. Seit der Einführung im Jahr 2019 ermöglicht das Multi-Asset-Angebot von 24 Exchange über eine einzige Handelsschnittstelle den Kunden den Zugang zu mehr Liquidität bei geringeren Kosten.

Informationen zu 24 Exchange

24 Exchange ermöglicht den Marktteilnehmern einen nahtlosen Austausch ihrer Engagements zu den niedrigstmöglichen Kosten. 24 Exchange hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, rund um die Uhr die kosteneffizientesten Geschäfte für eine wachsende Anzahl von Anlageklassen zu tätigen. 24 Exchange senkt die Kosten für den Austausch von Vermögenswerten auf den globalen Märkten und bietet gleichzeitig kreative und einzigartige Arbeitsabläufe, die auf die jeweilige Anlageklasse zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter https://24exchange.com/.

