Treuberg

Warum sich Fachkräfte nicht bei Ihnen nicht bewerben - und wie Sie das sofort ändern

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Im Wettbewerb um Talente zählen Details. Kleine Fehler können der Grund sein, warum Bewerbungen ausbleiben, die Bewerber nicht qualifiziert sind oder Mitarbeitende das Unternehmen wechseln. Erkennen Sie diese Signale? Dann kann es sein, dass Ihr Recruiting an entscheidenden Stellen scheitert.

Häufige Fehler: Warum Bewerbungen ausbleiben

Während eine erfolgreiche Einstellung von der Kombination der richtigen Faktoren und Maßnahmen abhängt, lassen sich typische Fehler erkennen, die immer wieder zu erfolglosem Recruiting führen. Ein häufiger Fehler ist es, Stellenanzeigen an den falschen Orten zu platzieren. Zu viele Anzeigen landen auf Plattformen, die den Wunschkandidaten gar nicht erreichen, während auf relevanten Kanälen kaum Präsenz besteht.

Social-Media-Plattformen werden oft genutzt, aber die Algorithmen zielen darauf ab, möglichst viele Menschen mit einem niedrigen Gebot zu erreichen - Masse statt Klasse. Das führt dazu, dass die Qualität der eingehenden Bewerbungen selten zufriedenstellend ist. Insgesamt fließen 80 % des Budgets in Kanäle, die wenig Erfolg bringen, während die wirklich relevanten Plattformen oft unterfinanziert bleiben.

Auch der Bewerbungsprozess selbst spielt eine Rolle. Ist er zu kompliziert oder spricht er Bewerber nicht richtig an, verlieren selbst motivierte Talente schnell das Interesse. Außerdem fehlen oft Zugänge zu wechselwilligen Fachkräften - eine Gruppe, die gezielt und mit einem professionellen Ansatz angesprochen werden muss.

Die Folgen: Zeit, Geld und Talente gehen verloren

Diese Fehler kosten nicht nur Geld und Ressourcen, sondern auch wertvolle Talente. Unternehmen verschwenden hohe Budgets für Maßnahmen, die wenig bewirken, während unpassende Bewerbungen zusätzliche Zeit und Energie beanspruchen. Gleichzeitig wächst die Frustration im Team, wenn Positionen unbesetzt bleiben oder qualifizierte Mitarbeitende das Unternehmen verlassen.

Die Lösung: So gewinnen Sie die richtigen Bewerber

Um aus der Masse herauszustechen und die Aufmerksamkeit des Wunschkandidaten zu gewinnen, ist es entscheidend, gezielt auf die richtigen Kanäle zu setzen und eine ansprechende, authentische Kommunikation zu gestalten. Passen Sie Ihre Stellenanzeigen und Karriereseiten auf die Bedürfnisse Ihrer Wunschkandidaten an. Eine gezielte, emotionale Ansprache in der "Sprache" der Bewerber und echte Einblicke ins Unternehmen und der Werte, die Ihren Wunschkandidaten wichtig sind, machen den Unterschied. So sorgen Sie dafür, dass Ihre Anzeigen aus der Masse hervorstechen und die richtigen Talente anziehen.

Alternativ können Sie das gesamte Recruiting auch einem erfahrenen Dienstleister überlassen, der den Zugang zu tausenden wechselwilligen Fachkräften aus jeder Region bereits aufgebaut hat und Ihnen den Rücken für Ihr Tagesgeschäft freihält. Zum Beispiel die Treuberg Gruppe, Experten und Vorreiter in digitalen Recruitingstrategien. Auf www.treuberg-gruppe.de gibt es sogar Zugang zu einer kostenlosen, individuellen Beratung.

Original-Content von: Treuberg, übermittelt durch news aktuell