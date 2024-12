MPixx GmbH

So lassen sich Autos bei der Fotografie ansprechend in Szene setzen

Es gibt verschiedene Beweggründe, um Autos zu fotografieren und ansprechend zu inszenieren. Manch einer lebt hiermit seine Leidenschaft für Fahrzeuge aus, doch gerade für Autohändler ist eine gute Autofotografie ein zentraler Teil für ihren geschäftlichen Erfolg. Denn wenn ein Auto auch auf einem Bild vorteilhaft erscheint, hat es deutlich bessere Chancen, schneller verkauft zu werden.

Allerdings ist es nicht ganz einfach, Automobile ansprechend zu fotografieren und ihren einzigartigen Charakter sowie ihre Geschichte im Bild zu unterstreichen. Glänzende und spiegelnde Oberflächen erschweren die Fotografie von Fahrzeugen. Bereits kleine Details können hier einen entscheidenden Unterschied bewirken. Der folgende Beitrag erläutert, worauf zu achten ist, um tolle Aufnahmen von Autos zu machen.

Die Bedeutung der Lichtverhältnisse

Licht ist ein wichtiger Faktor in der Autofotografie. Unterschiedliche Lichtverhältnisse beeinflussen die Bildwirkung und heben den Lack hervor. Wird die Umgebung harmonisch abgestimmt und achtet der Fotograf auf die optimalen Lichtverhältnisse, steigert das die Qualität des Ergebnisses. So kommen beispielsweise viele Autos, ob in warmen Farbtönen oder aber dunklen, bei gedämpften Lichtverhältnissen wie einem Sonnenuntergang richtig zur Geltung. Auch das Licht bei regnerischer Stimmung und Nebel kann ein Auto gekonnt in Szene setzen. Wichtig ist allerdings, bei weißen und schwarzen Autos darauf zu achten, nicht in der prallen Mittagssonne zu fotografieren. Hier eignet es sich, wenn der Himmel leicht bewölkt ist und die Sonne nicht zu stark auf das Auto scheint.

Fahrzeugtyp und Hintergrund

Je nach Autotyp können unterschiedliche Settings sinnvoll sein. Urbane sowie industrielle Kulissen lassen sportliche und elegante Fahrzeuge gut zur Geltung kommen. Wer ein SUV oder Geländefahrzeug fotografisch festhalten möchte, tut dies am besten in einer eher natürlichen Umgebung, denn genau für dieses Umfeld sind diese Fahrzeuge auch gedacht. Die Fotos können beispielsweise am Fluss sowie am See oder im steinigen Gelände geschossen werden.

Oldtimer und historische Kulissen ergänzen sich hervorragend, während Autos, die vor allem alltagstauglich sind, auch in entsprechenden Situationen ihre volle Wirkung entfalten, etwa in Wohngebieten oder in der Stadt. Wenn Luxusfahrzeuge fotografiert werden, darf sich dieser Lifestyle ruhig auch im Hintergrund widerspiegeln, etwa vor einer exklusiven Villa, eleganten Resorts oder am exotischen Strand. Doch auch ein schlichterer Hintergrund kann hier die richtige Szenerie bilden: Minimalistische, klar strukturierte Umgebungen lenken den Blick des Betrachters auf die anspruchsvollen und edlen Details des Fahrzeugs.

Zielsetzung der Fotografie

Bevor es an die Fotoarbeit geht, sollte er Fotograf überlegen, welchen Zweck das Bild verfolgt. Soll das Bild in Hochglanzmagazinen erscheinen, für eine Webseite erstellt werden oder auf einem Flyer abgedruckt sein? Gerade sogenannte "cleane" Aufnahmen erfordern vor allem unaufdringliche Hintergründe, die den Blick auf das Fahrzeug als zentrales Element lenken.

Ein einfacher, aber nicht zu unterschätzender Aspekt betrifft die Sauberkeit des Autos. Sind Fingerabdrücke oder Staub auf der Oberfläche sichtbar, hinterlässt dies keinen guten Eindruck. Daher sollte der Fotograf für das Shooting immer ein Pflegeset zur Hand haben, um bei Bedarf verschmutzte Oberflächen schnell zu polieren und ein makelloses Äußeres sicherzustellen.

Mit Effekten für den richtigen Blickfang sorgen

Das Geheimnis eines guten Fotos besteht in seiner Einzigartigkeit. Hierfür sorgen zum Beispiel Elemente, die aus dem Bild einen echten Hingucker machen. Soll ein regelrechter Wow-Moment erzeugt werden, darf man hier als Fotograf durchaus auch ungewöhnliche Wege gehen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten und Ansätze.

Lichteffekte mit externer Beleuchtung verändern die Atmosphäre und lassen interessante Effekte entstehen. Hilfsmittel dafür sind unter anderem LED-Lichter, Leuchtstäbe oder Farblichter, die direkt am Auto platziert werden. Eine hintergründig angebrachte Beleuchtung lässt ansprechende Silhouetten entstehen und unterstreicht die Fahrzeugform.

Rauch und Nebel sind die richtige Wahl bei Aufnahmen in dunkler Umgebung. Sie sorgen für eine eindrucksvolle Atmosphäre und verleihen einem Bild eine fast schon filmische Qualität.

Wenn der Eindruck von Geschwindigkeit entstehen soll, ist dies über Bewegungsunschärfe möglich. Auf diese Weise entsteht eine lebendige Optik.

Sonnenschein ist eines der vorteilhaftesten Lichter, um eine positive Optik zu erzeugen. Steht die Sonne tief, etwa am frühen Abend, wirken die Farben warm und es entstehen tolle Schattenspiele.

Kraftvolle Fotos entstehen mithilfe von Spritz- oder Wassereffekten, etwa, wenn das Auto durch einen kleinen Fluss oder eine Pfütze gelenkt wird. Dies erzeugt ein abenteuerliches Ambiente. Auch der Einsatz von Nebel sorgt für ansprechende Reflexionen im Bild.

Die glatten Oberflächen von Fahrzeugen sind wie geschaffen dafür, Spiegelungen einzusetzen, um die Form und Linie des Autos hervorzuheben. Auch das Spiegeln in großen Fenstern verleiht dem Bild einen tollen Effekt und verändert die Perspektiven.

