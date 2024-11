Die Krisenplaner | Maria Kral-Glanzer

KMU in der Krise: Wie Digitalisierung hilft, widerstandsfähiger gegen Notfälle, Krisen und Katastrophen zu werden

Wien

Realisierbare und leistbare Unternehmensvorsorge für Klein- und Mittelbetriebe in Österreich und Deutschland

Als treibender Wirtschaftsmotor sind kleine und mittelgroße Unternehmen in Österreich und Deutschland von Notfällen und Krisen besonders betroffen. Um KMU für den Ernstfall zu rüsten, haben die langjährigen Krisenmanager Markus Glanzer und Michael Kruhl den digitalen Notfall- und Gefahrenabwehrplan KRISENPLAN.EU entwickelt, der erstmals am deutschsprachigen Markt angeboten wird: individuell an Betrieb und Risikosituation anpassbar, einfach und ohne Vorkenntnisse umsetzbar und für jede Betriebsgröße erschwinglich.

KMU treiben die Wirtschaft voran und bilden ein stabiles Rückgrat, das nachhaltig zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Laut den aktuellen Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft erwirtschaften in Österreich rund 601.300 Klein- und Mittelunternehmen - das sind 99,8 Prozent aller Betriebe - 58 Prozent der Bruttowertschöpfung. Das Statistische Bundesamt zählt in Deutschland etwa 3,1 Millionen KMU - das entspricht 99,3 Prozent aller Unternehmen, die 42 Prozent der gesamten Umsätze der marktorientierten Wirtschaft generieren.

Doch bei Notfällen und Krisen sind KMU besonders stark gefährdet - und das unabhängig von der Branche. „Die Ursachen dafür sind vielfältig, aber eines haben sie gemeinsam: Das Risiko für kritische Zwischenfälle wird meist als gering eingeschätzt. Viele Unternehmen wiegen sich in falscher Sicherheit, dass schon nichts Schlimmes passieren wird. Im Alltag wird Notfall- und Krisenvorsorge meist auf die lange Bank geschoben - und wenn dann doch was passiert, fehlen Knowhow, Erfahrung und Ressourcen“, sagt Markus Glanzer (Geschäftsführer von DIE KRISENPLANER). Aus diesem Grund raten Wirtschaftsverbände und Kammern beizeiten in Notfall- und Krisenvorsorge zu investieren - egal, wie groß der Betrieb ist.

Gezielte Vorbereitung für den Ernstfall

Ungeplante Ereignisse wie Brand, Cyber-Attacke, Stromausfall, IT-Notfall, Ausfall von Produktion, Infrastruktur und Lieferanten können Unternehmen ebenso rasch ins Wanken bringen wie Wetterextreme und Naturkatastrophen. Ob eine Notlage souverän bewältigt oder ein Betrieb durch Krisen beeinträchtigt wird, entscheidet sich maßgeblich durch das Verhalten der Menschen. „Gezieltes und routiniertes Handeln ist ausschlaggebend dafür, ob ein kritisches Ereignis rasch unter Kontrolle gebracht werden kann oder weiter eskaliert und gravierende Folgeschäden für Menschen, Umwelt, Betrieb und Reputation verursacht“, ergänzt Michael Kruhl (Inhaber von KSK GROUP).

Digitaler Notfall- und Gefahrenabwehrplan für KMU

KRISENPLAN.EU hat für kleine und mittelgroße Unternehmen aller Branchen - vom Ein-Personen- und Kleinstunternehmen bis hin zum klassischen KMU-Betrieb mit mehreren Standorten - ein praxistaugliches und leistbares System entwickelt: den digitalen Notfall- und Gefahrenabwehrplan. Je nach Betriebsgröße stehen unterschiedliche Pakete zur Auswahl: Notfallplan BASIC, Notfallplan KOMPAKT, Notfallplan PLUS sowie Notfallplan INDIVIDUAL.

KRISENPLAN.EU bietet insgesamt 17 verschiedene Gefahrenmodule für die häufigsten kritischen Situationen. So können Unternehmen genau jene Pläne bzw. Gefahrenmodule auswählen, die zu den Risiken des eigenen Betriebes passen. Die bereitgestellten Musterpläne und Checklisten können - auch ohne Vorkenntnisse - innerhalb weniger Stunden individualisiert werden. Konkret bedeutet das: Vorlagen an interne Abläufe anpassen und Kontaktlisten und Versicherungsdaten ergänzen. Nachdem Führungskräfte und Mitarbeitende geschult wurden, kann jederzeit und überall auf die Notfall- und Gefahrenabwehrpläne zugegriffen werden - und das via Webportal, mobiler App oder sogar bei Offline-Nutzung.

Bestens gerüstet für die häufigsten Risiken

Die digitalen Notfall- und Gefahrenabwehrpläne von KRISENPLAN.EU können für folgende Notfälle und Krisen individuell an betriebseigene Rahmenbedingungen angepasst werden:

Brand : interne und externe Bedrohung, Explosion, Verpuffung

: interne und externe Bedrohung, Explosion, Verpuffung Hitzewelle : extreme Hitze, Hitzewellen, Trockenheit, Dürre

: extreme Hitze, Hitzewellen, Trockenheit, Dürre Wasser: Hochwasser, Starkregen

Hochwasser, Starkregen Kältewelle : extreme Kälte, Kältewellen, Schneelage, Schneelast, Lawinen

: extreme Kälte, Kältewellen, Schneelage, Schneelast, Lawinen Stromausfall & Blackout : kurzfristiger und langfristiger Ausfall der Stromversorgung

: kurzfristiger und langfristiger Ausfall der Stromversorgung IT-Notfall bzw. IT-Ausfall : Ausfall bzw. Störung von Kommunikationsnetzen, Ausfall von Geräten oder Systemen (Hardware), Software-Fehler

: Ausfall bzw. Störung von Kommunikationsnetzen, Ausfall von Geräten oder Systemen (Hardware), Software-Fehler Cyber-Attacke & Ransomware : Cyber-Angriff auf Infrastruktur, Manipulation / Sperren von Hard- oder Software inkl. Daten, Cyber-Attacke auf Daten (Datendiebstahl, Manipulation von Informationen)

: Cyber-Angriff auf Infrastruktur, Manipulation / Sperren von Hard- oder Software inkl. Daten, Cyber-Attacke auf Daten (Datendiebstahl, Manipulation von Informationen) Hausdurchsuchung & Beschlagnahmung : finanz- und kriminalpolizeiliche Ermittlungen

: finanz- und kriminalpolizeiliche Ermittlungen Produktionsausfall : Ausfall von Produktionsanlagen

: Ausfall von Produktionsanlagen Notfälle bei Personal : Ausfall Geschäftsführung und Schlüsselpersonal durch Arbeitsunfälle, plötzliche Erkrankung oder Tod

: Ausfall Geschäftsführung und Schlüsselpersonal durch Arbeitsunfälle, plötzliche Erkrankung oder Tod Geologische Ereignisse : Erdbeben, Steinschlag, Felssturz, Vulkanausbruch, Hangrutschungen, Vermurung

: Erdbeben, Steinschlag, Felssturz, Vulkanausbruch, Hangrutschungen, Vermurung Terror / Bedrohung: Amok, Geiselnahme, Drohung, Erpressung, Diebstahl, Einbruch

Amok, Geiselnahme, Drohung, Erpressung, Diebstahl, Einbruch Ausfall von Anlagen und Infrastruktur : technische Störung bzw. Ausfall von Kühlung und Heizung, technische Störung von Hochdruck- und Druckanlagen (Wasserdampf, Sauerstoffanlagen, usw.), technische Störung von Wasseranlagen, Wassermangel

: technische Störung bzw. Ausfall von Kühlung und Heizung, technische Störung von Hochdruck- und Druckanlagen (Wasserdampf, Sauerstoffanlagen, usw.), technische Störung von Wasseranlagen, Wassermangel Chemische, biologische, radiologische und nukleare Ereignisse (CBRN) : Gas- und Chemieaustritt, biologische Gefahren, Strahlenkontamination

: Gas- und Chemieaustritt, biologische Gefahren, Strahlenkontamination Evakuierung : behördliche Evakuierungsanordnung

: behördliche Evakuierungsanordnung Epidemie & Pandemie: akute Infektionsereignisse mit Auswirkung auf Unternehmen, wie z.B. Norovirus, Salmonellen, usw.

akute Infektionsereignisse mit Auswirkung auf Unternehmen, wie z.B. Norovirus, Salmonellen, usw. Krisenmanagement: Eskalation von Notfall zur Krise

Notfall- und Krisenvorsorge für jede Betriebsgröße leistbar

„Notfall- und Krisenvorsorge ist für jeden Betrieb - ohne Ausnahme - unverzichtbar und sollte für jedes Unternehmen zugänglich und leistbar sein“, betont Michael Kruhl. Doch in der Praxis sieht es meist anders aus, wie Markus Glanzer hinzufügt: „Individuell angefertigte Notfall- und Krisenpläne kosten meist mehrere tausend Euro. Für viele KMU sind die hohen Investitionskosten aber unerschwinglich - insbesondere für Ein-Personen-Unternehmen und Kleinstunternehmen. So werden mögliche Risiken meist mehr oder weniger bewusst in Kauf genommen - manchmal mit existenzgefährdenden Folgen“. Mit dem neuen Angebot von KRISENPLAN.EU soll die Resilienz von Unternehmen aller Branchen und Größen gestärkt werden.

Die jährlichen Lizenzkosten betragen - abhängig von der Anzahl der Gefahrenmodule - zwischen 199 und 1.499 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Der Notfallplan BASIS (Lizenzkosten: 199 Euro pro Jahr zzgl. MwSt.) ist ein speziell konzipierter Basisplan für die Bedürfnisse von Einzel- und Kleinstunternehmen. Der Notfallplan KOMPAKT (Lizenzkosten: 599 Euro pro Jahr zzgl. MwSt.) bietet insgesamt 8 Gefahrenmodule und richtet sich an kleine Betriebe an einem Standort. Der Notfallplan PLUS (Lizenzkosten: 1.499 Euro pro Jahr zzgl. MwSt.) beinhaltet 17 Module zur Vorbereitung auf alle gängigen Bedrohungen für KMU an einem Standort. Mit dem Notfallplan INDIVIDUAL bietet KRISENPLAN.EU darüber hinaus maßgeschneiderte Lösungen für große Betriebe, die Pläne für mehrere Standorte benötigen (Preise auf Anfrage).

Vorteile des digitalen Notfall- und Gefahrenabwehrplans von KRISENPLAN.EU

für Einzelunternehmen, Kleinstunternehmen, Klein- und Mittelbetriebe (KMU) entwickelt

17 Gefahrenmodule zur Auswahl für die häufigsten Notfälle und Krisen

für alle Branchen geeignet mit Vorlagen für Notfallpläne und Checklisten

praxistaugliches System auch ohne Vorkenntnisse nutzbar

individuell anpassbar an die Abläufe und Risiken des Unternehmens

gerichtsfeste Dokumentation für Versicherungen, Sachverständige und Behörden

online und offline verfügbar als Webportal, mobile App und Offline-Version

100 % zuverlässig bei Ausfall von Strom und Internet

unlimitiert nutzbar auf mobilen Android-Endgeräten wie Tablets und Smartphones

leistbar für jede Betriebsgröße - vom EPU bis zum KMU mit mehreren Standorten

persönliche Ansprechpartner in Österreich und Deutschland

entwickelt in Österreich und Deutschland von Experten für Notfallplanung, Krisenmanagement, Katastrophenschutz, Business Continuity Management und Software-Entwicklung

Über KRISENPLAN.EU

Unter der Marke KRISENPLAN.EU bieten DIE KRISENPLANER GmbH, KSK GROUP und CANTAT Heritage & Innovation GmbH einen digitalen Notfall- und Gefahrenabwehrplan für kleine und mittelständische Unternehmen an. Die langjährigen Experten für Notfallplanung, Krisenmanagement, Katastrophenschutz, Business Continuity Management sowie Software-Entwicklung möchten KMU-Betriebe im gesamten deutschsprachigen Raum resilienter gegen Notfälle und Krisen machen und blicken auf jahrzehntelange praktische Erfahrung in der Prävention und Bewältigung von nationalen und internationalen Krisen zurück. Weitere Informationen: www.krisenplan.eu

