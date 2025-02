TH-Solar GmbH

Energie sparen und Umwelt schützen: Mit der TH-Solar GmbH zur eigenen Solaranlage

Ahrensburg (ots)

Wer sein Geld in eine PV-Anlage investiert, legt grundsätzlich Wert auf eine fachkundige Betreuung, verlässliche Ansprechpersonen und eine Garantie, die mögliche Mängel nach der Installation abdeckt – idealerweise ganz ohne zusätzliche finanzielle Belastungen. Die TH-Solar GmbH geht sogar über diese Erwartungen hinaus: Paris Freiherr von Troschke hat mit seinem Solarteurunternehmen eine Lösung geschaffen, die seinen Kunden ein ganzheitliches und sorgenfreies Paket für ihre PV-Anlage bietet. Was Kunden dabei erwartet, erfahren Sie hier.

Die Entscheidung für eine PV-Anlage bringt viele Vorteile mit sich: Speziell in den vergangenen Jahren wurde deutlich, wie unsicher der Energiemarkt sein kann – viele Hausbesitzer wünschen sich daher mehr Unabhängigkeit von Stromversorgern und steigenden Preisen. Gleichzeitig wächst das Umweltbewusstsein, sodass immer mehr Menschen ihre CO₂-Bilanz verbessern und nachhaltiger wirtschaften möchten. Doch die Anschaffung einer Solaranlage ist weiterhin eine bedeutende Investition, die wohlüberlegt sein will. Gerade deshalb sind private Kunden bei der Wahl eines Solarteurs besonders vorsichtig. "Lange Wartezeiten, schlechte Erreichbarkeit und unzureichender Kundenservice sind leider keine Seltenheit in der Branche. Zudem fehlen vielen Unternehmen automatisierte Prozesse, die den Ablauf für die Kunden erleichtern könnten", mahnt Paris Freiherr von Troschke, Gründer und Geschäftsführer der TH-Solar GmbH.

"Umso mehr Wert legen wir darauf, dass wir unseren Kunden neben einer äußerst kurzen Umsetzungszeit auch erweiterte Garantien, feste Ansprechpartner und einen umfassenden technischen Support bieten können", ergänzt er. Die TH-Solar GmbH mit Sitz in Norddeutschland begleitet Hausbesitzer deutschlandweit von der Beratung über die Planung bis hin zur Installation ihrer PV-Anlage. Neben einem umfassenden Rundum-sorglos-Paket stehen Transparenz, höchste Qualität und exzellenter Service im Mittelpunkt. Dank der zusätzlichen Rolle von Paris Freiherr von Troschke als Mitinhaber eines Großhandels für PV-Komponenten kann die TH-Solar GmbH nicht nur ein modernes Produktportfolio und faire Preise garantieren, sondern auch besonders zügige Support-Leistungen. Durch automatisierte Prozesse, ausgeprägte Kundenorientierung und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit hat Paris Freiherr von Troschke mit der TH-Solar GmbH einen verlässlichen Partner für PV-Lösungen geschaffen, der bundesweit für hervorragende Ergebnisse steht.

Von grundlegender Beratung bis zu lückenloser Umsetzung: So läuft die Zusammenarbeit mit der TH-Solar GmbH ab

Wer sich für eine PV-Anlage der TH-Solar GmbH interessiert, kann zunächst einen unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren. Schon dabei findet ein persönliches Aufmaß vor Ort statt, dessen Ergebnisse digital erfasst und ausgewertet werden. Interessierte erhalten anschließend eine detaillierte Projektierung mit einem transparenten Angebot.

"Da viele Herausforderungen erst bei der elektrotechnischen Prüfung sichtbar werden, schicken wir fast immer einen Elektriker zur Begutachtung des Zählerschranks", verrät Paris Freiherr von Troschke. So benötigen viele Haushalte beispielsweise eine zusätzliche Unterverteilung für ihre PV-Anlage, was schnell Mehrkosten verursachen kann. Transparenz ist den Experten der TH-Solar GmbH hier besonders wichtig – deshalb informieren sie ihre Kunden im Voraus über mögliche Zusatzkosten und räumen ihnen das Recht ein, vom Vertrag zurückzutreten. "Bisher wurde das allerdings nicht einmal in Anspruch genommen, weil unsere Kunden die professionelle Beratung schätzen", berichtet Paris Freiherr von Troschke.

Nach Vertragsabschluss übernimmt die TH-Solar GmbH die Netzanmeldung – ein oft zeitraubender, aber essenzieller Schritt. Die anschließende Installation erfolgt in enger Absprache mit dem Kunden. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme erhält dieser eine umfassende Dokumentation sowie eine Liste mit Fehlercodes und Ansprechpartnern für zukünftige Rückfragen. "Wir wollen, dass unsere Kunden sich auch nach der Installation gut betreut fühlen. Deshalb bieten wir eine verlässliche Erreichbarkeit und eine einfache Möglichkeit, eventuelle Störungen schnell zu klären", betont Paris Freiherr von Troschke.

Was die TH-Solar GmbH von anderen Anbietern unterscheidet

Ein entscheidender Vorteil der TH-Solar GmbH ist ihre Schnelligkeit: Während viele Anbieter mit langen Wartezeiten kämpfen, verspricht das Team rund um Paris Freiherr von Troschke eine maximale Umsetzungszeit von acht Wochen – vom Vertragsabschluss bis zur Inbetriebnahme. Dies gilt für Anlagen bis 30 kWp. Möglich wird das durch geschulte Montageteams und die hauseigene Produktion von Unterkonstruktionen. "Wir haben uns bewusst für einen eigenen Fertigungsprozess entschieden, um maximale Qualität und eine zuverlässige Lieferkette sicherzustellen", erklärt Paris Freiherr von Troschke.

Ein weiterer Vorteil: Die TH-Solar GmbH ist nicht von Zwischenhändlern abhängig. Dank des firmeneigenen Großhandels kann das Unternehmen nicht nur günstige Preise bieten, sondern auch eine schnelle Ersatzteilversorgung garantieren. "Wir haben von jeder verbauten Komponente Ersatzteile auf Lager – auch für den Fall, dass ein Produkt nach 15 Jahren nicht mehr auf dem Markt erhältlich ist. Unsere Kunden profitieren dadurch von einer außergewöhnlich langfristigen Absicherung", erläutert Paris Freiherr von Troschke hierzu.

Neben der technischen Qualität setzt die TH-Solar GmbH zudem auf eine außergewöhnlich große Produktauswahl. Während viele Anbieter ausschließlich mit einem Hersteller arbeiten, erweitert das Unternehmen sein Portfolio stetig um aktuelle Innovationen. "Wir beobachten den Markt genau und integrieren die besten neuen Technologien in unser Angebot. So stellen wir sicher, dass unsere Kunden nicht nur eine nachhaltige, sondern auch eine zukunftssichere Lösung erhalten", fasst Paris Freiherr von Troschke zusammen.

Sie wollen Ihr Zuhause mit einer modernen Solaranlage ausstatten lassen und dabei von lückenlosem Service und langfristiger Garantie profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Paris Freiherr von Troschke von der TH-Solar GmbH und lassen Sie sich unverbindlich hierzu beraten!

