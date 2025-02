TH-Solar GmbH

TH-Solar GmbH: Hochwertige Photovoltaik-Produkte für maximale Effizienz

Bild-Infos

Download

Ahrensburg (ots)

Die Entscheidung für eine Photovoltaikanlage will wohlüberlegt sein: Wer langfristig in nachhaltige Energie investieren möchte, erwartet nicht nur hohe Effizienz, sondern auch maximale Sicherheit. Speziell in einem Markt voller fragwürdiger Praktiken sticht dabei ein Unternehmen positiv hervor: die TH-Solar GmbH mit Sitz in Norddeutschland. Doch worin unterscheidet sie sich von anderen Anbietern und was zeichnet sie wirklich aus?

Nicht nur haben die jüngsten Entwicklungen am Energiemarkt gezeigt, dass Strompreise rasant steigen können und die Versorgungssicherheit nicht immer gewährleistet ist. Auch der Wunsch nach Unabhängigkeit vom Netzbetreiber und einem hohen Autarkiegrad treibt viele dazu, in erneuerbare Energien zu investieren. Gleichzeitig nimmt das Bewusstsein für eine nachhaltige Lebensweise in der Gesellschaft zu. Doch eine Photovoltaikanlage ist nicht nur eine Entscheidung für die Umwelt – sie ist auch eine erhebliche finanzielle Investition. Umso verständlicher, dass Kunden besonders sorgfältig nach einem zuverlässigen Anbieter suchen. Geschichten über verschwundene Anzahlungen, unerreichbare Kundendienste oder jahrelange Wartezeiten sind schließlich weiterhin keine Seltenheit. "Gerade in dieser Branche sind Vertrauen und Zuverlässigkeit das A und O", betont Paris Freiherr von Troschke, Gründer der TH-Solar GmbH.

"Wir haben es uns daher zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden von der Beratung bis zur Inbetriebnahme ein Rundum-sorglos-Paket zu bieten, das nicht nur durch Qualität, sondern auch durch Transparenz und Umfang überzeugt", fügt er hinzu. So setzt die TH-Solar GmbH ausschließlich auf hochwertige Photovoltaik-Technik und lückenlosen Service – von der ersten Beratung bis zur fertigen Inbetriebnahme. Kunden profitieren dabei nicht nur von einem strukturierten Ablauf, sondern auch von exklusiven Leistungen. "Wir garantieren unseren Kunden absolute Transparenz, eine hohe Qualität und faire Preise", so Paris Freiherr von Troschke. Besonders hervorzuheben ist dabei der Vorteil, dass die TH-Solar GmbH nicht nur als Dienstleister, sondern auch als direkter Lieferant agiert: Als Mitinhaber eines PV-Großhandels kann Paris Freiherr von Troschke sicherstellen, dass seine Kunden nicht nur von fairen Preisen, sondern auch von einer schnellen Verfügbarkeit und einem topaktuellen Produktportfolio profitieren.

Transparente Beratung und strukturierte Umsetzung: Was Interessenten von der Zusammenarbeit mit der TH-Solar GmbH erwarten können

Die Zusammenarbeit mit der TH-Solar GmbH beginnt in der Regel mit einer Terminvereinbarung durch den Vertrieb, gefolgt von einem Vor-Ort-Termin zur Beratung und Aufmaß-Erstellung. Dabei werden alle relevanten Daten in einem CRM-System hinterlegt, sodass spätere Schritte reibungslos ablaufen. Zunächst aber erstellen die Experten auf dieser Grundlage eine nachvollziehbare Projektierung und ein passendes Angebot – und damit eine fundierte Grundlage für ihre Kunden, um über das weitere Vorgehen entscheiden zu können.

Besonders wichtig: Sollte in der Folge ein Vertrag zustande kommen, prüft ein Elektriker die elektrotechnischen Gegebenheiten vor Ort. "Viele Kunden haben bereits komplexe Smart-Home-Systeme oder veraltete Elektroinstallationen. Wir klären unsere Kunden darüber auf, dass in solchen Fällen gegebenenfalls weitere Anpassungen notwendig werden könnten", erläutert Paris Freiherr von Troschke hierzu. Sollte eine Umstrukturierung erforderlich sein, wird das Angebot entsprechend angepasst – auf Wunsch kann der Kunde aber auch vom Vertrag zurücktreten. "Bis jetzt hat das noch kein Kunde getan – im Gegenteil, die meisten sind froh darüber, dass wir so vorausschauend handeln."

Sobald alles geklärt ist, beginnt die TH-Solar GmbH mit der Netzanmeldung, da hier oft lange Bearbeitungszeiten anfallen. Danach erfolgen die Installation, der Anschluss und die Inbetriebnahme der Anlage. "Jeder Schritt wird transparent mit dem Kunden kommuniziert und per E-Mail bestätigt", so Paris Freiherr von Troschke. Nach Abschluss der Arbeiten erhält der Kunde eine vollständige Dokumentation auf einem USB-Stick. Eine Fehlercodeliste sorgt dafür, dass Kunden auch langfristig den Überblick behalten und sich bei Fragen sofort an die richtigen Ansprechpartner wenden können.

Von schneller Abwicklung bis zu besonderen Service-Leistungen: Worin sich die TH-Solar GmbH von anderen Anbietern unterscheidet

Einer der größten Vorteile der TH-Solar GmbH ist die schnelle Umsetzung: Anlagen bis zu 30 kWp werden innerhalb von maximal acht Wochen von der Vertragsunterzeichnung bis zur Inbetriebnahme fertiggestellt – ein Tempo, das viele Wettbewerber nicht halten können. Zudem setzt das Unternehmen auf eigene Montageteams, die speziell geschult wurden und eigens entwickelte Unterkonstruktionen verbauen. "Wir investieren viel in Schulungen und optimierte Prozesse, damit die Qualität unserer Anlagen langfristig gewährleistet ist", verrät Paris Freiherr von Troschke.

Neben der technischen Umsetzung legt die TH-Solar GmbH großen Wert auf den Kundenservice: "Wir setzen auf maximale Transparenz, durchgängige Erreichbarkeit und eine Betreuung, die weit über die eigentliche Installation hinausgeht", betont der Unternehmer. Kunden erhalten nicht nur verlängerte Garantiezeiten für ihre PV-Anlage, sondern auch eine hauseigene Garantie, die im Falle eines Defekts den unkomplizierten Austausch der Komponenten sicherstellt. "Wir lagern sogar Ersatzteile für unsere Kunden ein, falls zukünftig etwas ausgetauscht werden muss", so Paris Freiherr von Troschke. Doch damit nicht genug: Auf Wunsch bietet die TH-Solar GmbH in enger Zusammenarbeit mit ihrem Partner SolPlanet sogar komplette Anlagen-Finanzierungen für Privat- und Gewerbekunden mit bis zu 25 Jahren Laufzeit an – ein Vorteil, den viele Kunden sehr zu schätzen wissen.

Sie wollen Ihr Zuhause mit einer modernen Solaranlage ausstatten lassen und dabei von lückenlosem Service und langfristiger Garantie profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Paris Freiherr von Troschke von der TH-Solar GmbH und lassen Sie sich unverbindlich hierzu beraten!

Original-Content von: TH-Solar GmbH, übermittelt durch news aktuell