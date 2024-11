awicontax GmbH & Co. KG

Fachkräftemangel in der Steuerberatung: awicontax Zukunftskompass zeigt alarmierende Entwicklung und Handlungsbedarf

Köln/Berlin (ots)

Der akute Fachkräftemangel bedroht die Zukunft der Steuerberatungsbranche. Der "awicontax Zukunftskompass", entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln), zeigt alarmierende Zahlen: Bis zu 50 % der kleinen und mittleren Steuerkanzleien könnten bis 2028 schließen, wenn keine gezielten Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Der Mangel an qualifizierten Steuerfachkräften gefährdet nicht nur Kanzleien, sondern die Stabilität der gesamten mittelständischen Wirtschaft in Deutschland. Der "awicontax Zukunftskompass" bringt alamierendeTrends zutage:

Stellenüberhang und geringe Besetzungsquote: Aktuell können nur knapp 20 % der offenen Stellen besetzt werden. Vor zehn Jahren lag die Besetzungsquote noch bei 50 %.

Aktuell können nur knapp 20 % der offenen Stellen besetzt werden. Vor zehn Jahren lag die Besetzungsquote noch bei 50 %. Regionale Unterschiede: Besonders kritisch ist die Lage in Rheinland-Pfalz und Bayern, wo die Stellenüberhangsquote über 85 % liegt. Diese Regionen verzeichnen die höchsten Fachkräftelücken.

Besonders kritisch ist die Lage in Rheinland-Pfalz und Bayern, wo die Stellenüberhangsquote über 85 % liegt. Diese Regionen verzeichnen die höchsten Fachkräftelücken. Steigende Ansprüche der Bewerber: 89 % der Kanzleien berichten, dass Bewerber zunehmend hohe Anforderungen stellen, etwa nach flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und zusätzlichen Leistungen wie Zuschüssen zu Fitnessprogrammen und Kulturangeboten.

89 % der Kanzleien berichten, dass Bewerber zunehmend hohe Anforderungen stellen, etwa nach flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten und zusätzlichen Leistungen wie Zuschüssen zu Fitnessprogrammen und Kulturangeboten. Wachsender Bedarf: Die Nachfrage nach steuerberatenden Dienstleistungen hat um 440 % zugenommen, was den Druck auf Kanzleien weiter erhöht.

Die Nachfrage nach steuerberatenden Dienstleistungen hat um 440 % zugenommen, was den Druck auf Kanzleien weiter erhöht. Verschärfte Lage für kleinere Kanzleien: 44 % der kleineren Kanzleien unter 50 Mitarbeitenden verzeichnen einen Rückgang an Bewerbungen. Größere Kanzleien mit entsprechenden Ressourcen nutzen zunehmend Social Media zur Rekrutierung, insbesondere LinkedIn (80 %) und Instagram (62 %), TikTok (13 %).

44 % der kleineren Kanzleien unter 50 Mitarbeitenden verzeichnen einen Rückgang an Bewerbungen. Größere Kanzleien mit entsprechenden Ressourcen nutzen zunehmend Social Media zur Rekrutierung, insbesondere LinkedIn (80 %) und Instagram (62 %), TikTok (13 %). Stark gestiegener Personalbedarf: 79 % der Befragten bestätigten einen deutlichen Anstieg des Bedarfs an qualifizierten Mitarbeitenden, wobei 77 % planen, aktiv neue Fachkräfte einzustellen.

IW-Consult Studienleiter Lennart Bolwin erklärt: "Unternehmen haben immer größere Schwierigkeiten ihre Stellen zu besetzen: Über alle Branchen und Qualifikationsniveaus hinweg beläuft sich die gegenwärtige Fachkräftelücke in Deutschland auf über 570.000 offene Stellen, wovon gut 10.000 auf die Engpasssituation im Berufsstand der Steuerberater zurückzuführen sind."

