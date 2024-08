PETERS Online Marketing Service

Frank Peters von PETERS Online Marketing Service: Mit professionellen Websites zu neuen Kunden und Mitarbeitern

Veitsbronn

Digitale Präsenz ist heutzutage essenziell - insbesondere in der Handwerks- und Produktionsbranche, wo der Wettbewerb besonders stark ist. Nur wer bereit ist, neue Wege zu gehen und die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, kann langfristig bestehen. Dies hat auch Frank Peters von PETERS Online Marketing Service erkannt. Er unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen dabei, durch eine professionelle Website neue Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen. Welche Vorteile eine solche digitale Präsenz mit sich bringt und welche Zukunftschancen sie eröffnet, erfahren Sie hier.

Viele kleine und mittelständische Handwerks- und Produktionsbetriebe kämpfen seit geraumer Zeit, um ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Sie sehen sich zunehmend den Herausforderungen gegenüber, mit den großen Akteuren der Branche Schritt zu halten - sei es hinsichtlich der Auftragslage oder der Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter. Ein wesentlicher Faktor für diese Schwierigkeiten ist der Internetauftritt: Viele Unternehmen haben ineffiziente oder veraltete Webseiten, deren Optimierung häufig vernachlässigt wird. Oft fehlt ihnen das Bewusstsein für den entscheidenden Wettbewerbsvorteil, den eine moderne Webseite bieten kann. Zusätzlich kämpfen viele Betriebe mit der Rekrutierung von Fachkräften über traditionelle Kanäle. "Für die meisten Mittelständler ist es derzeit nahezu unmöglich, langfristig zu planen", erklärt Frank Peters, Geschäftsführer von PETERS Online Marketing Service. "Während sich Unternehmen Stabilität und Wachstum wünschen, zeigen sie sich gegenüber der Digitalisierung äußerst zurückhaltend. Es ist jedoch dringend notwendig, neue Wege zu beschreiten. Wer nicht bereit ist, neue Perspektiven zu erkunden, wird auf Dauer Schwierigkeiten haben, im Wettbewerb bestehen zu bleiben."

"Ein bedeutender Schritt in eine erfolgreiche Zukunft ist die Einrichtung einer hochwertigen Website, denn eine gut gestaltete, leistungsstarke Premium-Webseite bietet einen echten Wettbewerbsvorteil und sichert die Zukunft von kleinen und mittelständischen Betrieben", erläutert der Experte weiter. Mit dem PETERS Online Marketing Service unterstützt er kleine und mittelständische Handwerks- und Produktionsbetriebe dabei, genau diesen Schritt zu gehen und durch ihre Website oder Social-Recruiting-Kampagnen Mitarbeiter, Neukunden und Verkäufe zu generieren. Der Service verfolgt dabei einen einzigartigen, ganzheitlichen Ansatz, der auf die spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens abgestimmt ist. "Wir erstellen Websites, die gezielt die passende Kundschaft ansprechen und ungeeignete Interessenten gar nicht erst anziehen", betont der Unternehmer.

Professionalität, Unterstützung und Kommunikation auf Augenhöhe

Der Weg zur hochwertigen Website ist mit Frank Peters effizient und unkompliziert. "Wir beginnen mit einem gründlichen Onboarding-Prozess, bei dem alle wichtigen Fragen geklärt und eine transparente Grundlage geschaffen wird", erläutert der Unternehmer. Regelmäßige Abstimmungsgespräche und eine offene Kommunikation auf Augenhöhe gewährleisten, dass der Kunde stets gut informiert ist und bei Fragen oder Unsicherheiten schnell Unterstützung erhält. Dabei wird auf verständliche Sprache geachtet, um Fachjargon zu vermeiden. Während der Zusammenarbeit werden dem Kunden kontinuierlich Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt, um gesundes und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. "Wir betrachten die gesamte Unternehmenssituation und gehen dabei nicht nur auf Symptome, sondern auch auf die zugrunde liegenden Ursachen von Problemen ein", erklärt Frank Peters. "Unser Ziel ist es, eine partnerschaftliche Beziehung aufzubauen und gemeinsam eine nachhaltige, zukunftssichere Wachstumsstrategie zu entwickeln."

Im Gegensatz zu anderen Anbietern orientiert sich der ganzheitliche Ansatz von PETERS Online Marketing Service konsequent an den individuellen Bedürfnissen des Kunden - ohne überzogene Versprechungen zu machen. So können Webseiten-Kunden durch den dazugehörigen Wartungsservice profitieren, um sich auch nach Erstellung der Webseite weiterhin voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Bei der Aufnahme neuer Kunden wird schrittweise vorgegangen: "Wir gehen erst eine Zusammenarbeit ein, wenn wir sicher sind, dass wir dem Kunden tatsächlich einen Mehrwert bieten können", erklärt Frank Peters. "Außerdem fordern wir im Erstgespräch keine Offenlegung sensibler Unternehmensdaten oder dergleichen, sondern lernen uns erstmal kennen und betrachten die Gesamtsituation des Betriebs, um das Potenzial zu bewerten. Sensible Daten werden bei uns erst nach getroffener Kaufentscheidung vertraulich ausgetauscht." Frank Peters betont zudem die Bedeutung von Seriosität und Transparenz. "Wer unglaubliche Versprechungen macht oder in Verkaufsgesprächen vorwiegend Ängste schürt, ist kein seriöser Anbieter", sagt er. "Diese Unternehmen verfügen oft weder über die notwendige Expertise noch über ausreichende Erfahrung. Das wird schnell deutlich durch das Fehlen von Kundenempfehlungen, wie etwa Video-Testimonials, oder nachvollziehbarer Referenzen auf ihren Webseiten sowie durch ein unzureichendes eigenes Produktportfolio." Wenn Anbieter ihre Dienstleistungen beispielsweise zu extrem niedrigen Preisen anbieten, sollte man grundsätzlich skeptisch werden. Das könnte auf mangelnde verkäuferische Fähigkeiten hindeuten, was wiederum auf eine niedrige Qualität der angebotenen Leistungen schließen lässt. Denn wer seine eigenen Dienstleistungen zu Schleuderpreisen verkauft, wird kaum die Kompetenz besitzen, anderen im Bereich Verkauf und Marketing effektiv weiterzuhelfen.

Neue Mitarbeiter in nur zwei Wochen

Für seine Kunden ist Frank Peters ein wertvoller Sparringspartner, der ihnen jederzeit mit fachlicher Expertise zur Seite steht. "Wir legen großen Wert auf hochwertige Ergebnisse sowie eine gute Erreichbarkeit und schnelle, kompetente Umsetzung von Projekten - und das wissen unsere Kunden sehr zu schätzen", berichtet er. "Unsere Stärke liegt zudem darin, komplexe Themen auf wenige prägnante und wirkungsvolle Sätze für die Kunden- und Mitarbeitergewinnung herunterzubrechen." Durch regelmäßige Beratungsgespräche fühlen sich die Kunden von PETERS Online Marketing Service darüber hinaus jederzeit gut beraten und aufgehoben.

Die Ergebnisse des Unternehmens und dessen Herangehensweise sprechen dabei für sich: Beispielsweise konnte erst kürzlich ein Kunde aus dem Metallbau dank einer in der Zusammenarbeit aufgesetzten Social-Recruiting-Kampagne innerhalb von nur zwei Wochen einen neuen Metallbauer einstellen. "Das Bemerkenswerte dabei: Ursprünglich hatten wir lediglich eine Testkunden-Vereinbarung getroffen", erinnert sich Frank Peters. Bis heute hat dieser Kunde zwei weitere Mitarbeiter durch die Kampagnen des Experten einstellen können und profitiert nun zusätzlich von einer hochmodernen Website.

Frank Peters: Vom Einzelhandel an die Unternehmensspitze

Frank Peters hat früh den Weg in die Geschäftswelt eingeschlagen, mit einem Abstecher zum Grundwehrdienst. Nach dem Abitur und seiner Zeit beim Militär entschied er sich aufgrund seines großen Interesses an der Arbeitswelt für eine kaufmännische Ausbildung im Einzelhandel, bewusst auf eine akademische Laufbahn verzichtend. Hier erlernte er von Grund auf praktische Fähigkeiten, einschließlich eines tiefen Verständnisses für den Umgang mit Menschen. Die Fähigkeit, Kunden zu verstehen und deren Bedürfnisse anhand äußerer Merkmale zu antizipieren, wurde schon in dieser frühen Phase seiner beruflichen Laufbahn geschärft.

Nach Jahren im Einkauf und im Supply-Chain-Management entschied sich Frank Peters, berufsbegleitend ein BWL-Studium zu absolvieren, um seine Fähigkeiten weiter auszubauen. Trotz kritischer Stimmen meisterte er diese Herausforderung erfolgreich. Heute blickt er auf rund 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Fach- und Führungspositionen in der Industrie zurück. Seine Expertise erstreckt sich über Online-Marketing, Sales, Supply-Chain-Management und Einkauf, wo er sowohl als Angestellter als auch als Unternehmer tätig war.

Im Jahr 2023 gründete Frank Peters PETERS Online Marketing Service, um von den umfassenden Erfahrungen zu profitieren, die er über drei Jahrzehnte in der Praxis gesammelt hat. "Meine Motivation ist klar: Ich möchte anderen Unternehmen im Handwerk und in der Industrie dabei helfen, ihre Ziele effizienter zu erreichen", erklärt Frank Peters. "Dank meiner Expertise müssen sich diese Unternehmen nicht auf mühsames Trial-and-Error verlassen - ich biete eine sinnvolle Abkürzung zur Zielerreichung."

Sie möchten als Industrie- oder Produktionsunternehmen nicht länger von der Konkurrenz abgehängt werden und durch moderne und digitale Methoden Ihre Wachstumsziele erreichen? Dann melden Sie sich jetzt bei Frank Peters und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!

