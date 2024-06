Neue Osnabrücker Zeitung

Feuerwehrverband-Präsident Banse: "Ohne ehrenamtliche Einsatzkräfte wären wir in Deutschland aufgeschmissen"

Lob für Ehrenamtliche im Hochwassereinsatz

Osnabrück (ots)

Angesicht der aktuellen Hochwasser-Lage in Süddeutschland lobt Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), den Einsatz von ehrenamtlichen Einsatzkräften vor Ort: "Ohne ehrenamtliche Einsatzkräfte wären wir in Deutschland aufgeschmissen und hätten ein gewaltiges Problem", sagte er im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Die Feuerwehren wären "nicht funktionabel" und auch das Technische Hilfswerk (THW) hätte Probleme.

"Allein in Bayern stehen insgesamt über 320.000 Einsatzkräfte zur Verfügung und in Baden-Württemberg sind es auch weit über 100.000 Einsatzkräfte. Dabei handelt es sich fast zu 100 Prozent um Ehrenamtliche, also Freiwillige Feuerwehren, die vor Ort sind", sagte er.

Seit Tagen kämpfen Helfer in Bayern und Baden-Württemberg gegen die Flut und ihre Folgen. In Bayern kam ein Feuerwehrmann während eines Rettungseinsatzes ums Leben. Ein weiterer wird vermisst. Eine Entspannung der Lage in Süddeutschland ist noch nicht in Sicht.

