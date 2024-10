grynia consulting GmbH

Neue Personalkonzepte für die Bau- und Immobilienbranche: Wie Thomas Grynia von der grynia consulting GmbH Führungspositionen auch in schwierigen Zeiten langfristig besetzt

Agile Arbeitsmethoden, Digitalisierung und Nachhaltigkeit: Während die Bau- und Immobilienbranche vor großen Herausforderungen steht, sind geeignete Führungskräfte, die den Wandel anstoßen könnten, nur schwer zu finden. Mit dem Ziel, Veränderung zu ermöglichen und nachhaltiges Wachstum zu sichern, fokussiert sich Thomas Grynia in seiner branchenspezifischen Personalberatung auf die Besetzung von Führungspositionen und entwickelt umfassende Recruitinglösungen für den Bereich People & Culture. Warum er mit der grynia consulting GmbH auf alternative Personalkonzepte setzt und weshalb seine Arbeit noch längst nicht getan ist, wenn ein Kandidat unterschrieben hat, erfahren Sie hier.

Dass sich ein struktureller Umbruch nicht vermeiden lässt, ist den meisten Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche sicherlich bewusst. Wer aus der Krise gestärkt hervorgehen und die Weichen auf zukünftiges Wachstum stellen möchte, muss sich jetzt den neuen Marktanforderungen anpassen. Häufig führt die wirtschaftliche Unsicherheit allerdings dazu, dass die notwendigen Veränderungen nur zögerlich angegangen werden - und das gilt im Besonderen für den Personalbereich. "Die Probleme sind auch deshalb so gravierend, weil wir es in unserer Branche mit einem gleichzeitigen Paradigmen- und Generationswechsel zu tun haben", sagt Thomas Grynia, Gründer und Geschäftsführer der grynia consulting GmbH. "Das bedeutet, dass momentan eher traditionelle und konservative Ansätze vorherrschen, die eine Unternehmensplanung unter veränderten Bedingungen erschweren. Dazu kommt, dass sich mit den traditionellen Methoden jüngere Führungskräfte längst nicht mehr erreichen lassen. Wenn sich aber ein Unternehmen aus sich selbst heraus nicht erneuern kann und die Innovation auch nicht von außen kommt, dann steht es schon ziemlich nah am Abgrund."

"Dabei gibt es Möglichkeiten, den strukturellen Umbruch anzugehen, wobei es immer mit der Personalplanung beginnt", fügt der Personalberater hinzu. "Im Mittelpunkt aller Veränderungen steht nun einmal der Mensch, der seine Führungsstärke in neuen Positionen beweisen kann." Um den Unternehmen den Weg zu ebnen und ihnen Chancen zu eröffnen, entwickelt Thomas Grynia alternative Personalkonzepte, die Executive Search, Interim Management, Performance Recruiting und Employer Branding umfassen. Die grynia consulting GmbH richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche, erreicht mittlerweile jedoch auch Industriebetriebe und ist bereits deutschlandweit für die "Big 7" tätig. Der spezialisierten Personalberatung geht es um die gezielte Suche und Auswahl von Führungskräften, die im anschließenden Integrationsprozess unterstützt werden, sodass Nachbesetzungen selten nötig sind. Mit seinen mehr als zehn Jahren Branchenerfahrung bietet Thomas Grynia den Unternehmen eine Dienstleistung, die alle Aspekte des Personalmanagements abdeckt. Sein Team versteht er als kleine Spezialeinheit, die den Bedürfnissen seiner Kunden mit innovativen, kreativen und flexiblen Methoden gerecht wird.

Was den Ansatz der grynia consulting GmbH von anderen unterscheidet

"Durch die Einführung alternativer Personalkonzepte können Unternehmen gezielt auf den Wandel in der Branche reagieren und sich an die Anforderungen des Marktes anpassen", erklärt Thomas Grynia. "Wir fokussieren uns dabei auf Qualität und sorgen zugleich für ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und Kandidaten, was zu den gewünschten Resultaten und damit auch zu langfristigen Partnerschaften führt." Die grynia consulting GmbH deckt dabei den gesamten Prozess der Immobilie von der Konzeption und der Planung über die Bauphase bis zur Bestandsverwaltung ab und besetzt auch Positionen für Reporting und Controlling. Wenn andere Personalberater lediglich Profile zuschicken oder sich Recruiting-Agenturen allein um die Werbeanzeigen kümmern, versteht das Team der grynia consulting GmbH ihr Angebot als umfassende Beratung.

Die Experten entwickeln maßgeschneiderte Konzepte, die Nachhaltigkeitsaspekte beachten und die Digitalisierung voranbringen. Für die Personalexperten ist es entscheidend, dass sie fachlich auf der Höhe der Branche sind, sich immer nah am Markt bewegen und inhaltlichen Mehrwert bieten. "Verbindlichkeit und Authentizität stehen bei uns im Mittelpunkt", betont Thomas Grynia. "Wir sind meinungsstark, aber jederzeit respektvoll im Umgang mit unseren Kunden."

Executive Search und Interim Management: Strategien für nachhaltige Personalbesetzung

Die Zusammenarbeit beginnt mit einem detaillierten Briefing-Prozess, der eine gründliche Analyse der Teamstrukturen und Organigramme umfasst, sodass eine klare Definition der zu besetzenden Position ermöglicht wird. Die Bearbeitung dauert dann in der Regel vier bis sechs Wochen, wobei die Experten in dieser Phase den Markt gründlich analysieren und geeignete Kandidaten identifizieren. Eine spezielle Methodik zur gezielten Ansprache hilft beim Aufbau einer Vertrauensbasis. "Die Kandidaten sind heute äußerst sensibel gegenüber den Bedingungen und der Kultur eines Unternehmens", erklärt Thomas Grynia. "Wer qualifizierte Kandidaten gewinnen und halten möchte, muss daher vom ersten Moment an für eine transparente Kommunikation sorgen."

Neben der dauerhaften Besetzung von Führungspositionen bietet die grynia consulting GmbH auch Lösungen im Bereich Interim Management an. Die zeitlich begrenzte Einstellung erfahrener Führungskräfte kann für ein Unternehmen von Vorteil sein, wenn es darum geht, schnell auf Veränderungen zu reagieren oder den strukturellen Wandel anzustoßen. Mit seiner Branchenerfahrung und einem weitverzweigten Netzwerk ist das Team der grynia consulting GmbH dazu in der Lage, offene Stellen innerhalb von 48 Stunden passgenau zu besetzen.

Umfassendes Personalmanagement: Performance Recruiting und nachhaltige Integration

Um wirklich alle Aspekte des Personalmanagements abzudecken, beschäftigen sich die Experten auch intensiv mit Performance Recruiting, das auf die Optimierung der Recruiting-Prozesse durch datengetriebenes Recruiting und maßgeschneiderte Kampagnen abzielt. Mit ihrem fachlichen Know-how und einem hohen Qualitätsanspruch geht die grynia consulting GmbH auch an dieser Stelle weit über Standardlösungen hinaus. Dazu gehört beispielsweise die Arbeit am Employer Branding, das die Außendarstellung eines Unternehmens bestimmt. Im Recruiting-Prozess geben die Personalexperten ihren Kunden detaillierte Rückmeldungen darüber, warum sich die Kandidaten nicht für sie entscheiden und was getan werden muss, um die Situation zu verbessern.

Mit der Einstellung eines Kandidaten sieht die grynia consulting GmbH ihre Aufgabe jedoch noch längst nicht als erledigt an: Um einen reibungslosen Start zu gewährleisten, bietet sie daher ihre Unterstützung während der Probezeit an. In einem monatlichen Gespräch mit dem neuen Mitarbeiter werden Fortschritte besprochen und Herausforderungen diskutiert. Auch diese Maßnahme trägt dazu bei, dass die Nachbesetzungsquote unter drei Prozent liegt, wobei dieser geringe Wert auf eine hohe Kundenzufriedenheit und effektive Recruiting-Prozesse verweist. Da sich die Personalexperten ihrer Fähigkeiten bewusst sind, haften sie im Übrigen für die Nachbesetzung innerhalb der Probezeit.

Von der Personalberatung zur Gründung der grynia consulting GmbH

Thomas Grynia begann seine Karriere bei einer großen amerikanischen Personalberatung, bei der er schnell zum jüngsten Manager aufstieg und Verantwortung für eine der größten Abteilungen in Deutschland übernahm. Eine weitere Station auf dem Weg zum eigenen Unternehmen war die Tätigkeit für eine Personalberatungsboutique, die sich auf die Besetzung von Vorständen und Geschäftsführern spezialisiert hatte. Mit seinen umfangreichen Kenntnissen in Bereichen wie Interim Management, Personalvermittlung und Performance Recruiting, die sich insbesondere auf die Bau- und Immobilienbranche bezogen, fühlte sich Thomas Grynia schließlich fit für die Gründung der grynia consulting GmbH, mit der er das Vertrauen aller Akteure in die Recruiting-Prozesse stärken will. Zum Vertrauensaufbau gehört mittlerweile auch eine Serie von Podcasts, die er sowohl in Eigenregie als auch in Kooperation mit dem renommierten Immobilienmanager produziert. "Vertrauen baut sich in erster Linie über unsere fachlichen Fähigkeiten auf. Deshalb halten wir mit unserem Know-how nicht hinter dem Berg", so Thomas Grynia abschließend.

