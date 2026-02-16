PRIMEROS Qualification GmbH

PRIMEROS Hannover: Warum moderne Erste-Hilfe-Kurse für den Führerschein heute praxisnäher sind

Für den Führerschein ist der Erste-Hilfe-Kurs Pflicht. Trotzdem verlassen viele junge Fahrer den Kurs mit einem unguten Gefühl: Was, wenn im Ernstfall etwas passiert? Die Angst, Fehler zu machen, lähmt oft mehr als sie hilft. PRIMEROS setzt genau hier an – mit modernen Erste-Hilfe-Kursen, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern Sicherheit im Handeln schaffen. Der Beitrag zeigt, warum das Ausbildungskonzept deutlich praxisnäher ist, wie Fahrschüler konkret profitieren und welchen Mehrwert Eltern und Fahrschulen daraus ziehen.

Viele Fahrschüler sehen den Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein noch immer als Pflichttermin, den man möglichst schnell hinter sich bringen möchte. Der Unterricht wirkt oft trocken und theoretisch, reale Situationen aus dem Straßenverkehr kommen kaum vor. Am Ende zählt vor allem der Nachweis für die Führerscheinstelle. Ein echtes Sicherheitsgefühl bleibt dabei selten zurück. Dabei ist gerade im Straßenverkehr wichtig zu wissen, was im Ernstfall zu tun ist. Eltern fragen sich deshalb, ob ihre Kinder nach dem Kurs wirklich vorbereitet sind. Auch Fahrschulen erleben immer wieder, dass das Gelernte schnell verblasst. „Viele wissen theoretisch, was zu tun wäre, zögern im Ernstfall aber aus Angst, etwas falsch zu machen“, sagt Jan Christof Lehr, Gründer von PRIMEROS.

Dass ein Erste-Hilfe-Kurs mehr leisten muss als reine Wissensvermittlung, ist auch Franz Peter Mosa, Ausbildungsleiter bei PRIMEROS, wichtig. Entscheidend sei, dass Abläufe praktisch geübt werden und die Teilnehmer dabei Sicherheit gewinnen. „Nur wer die Handgriffe mehrfach trainiert hat, bleibt in Stresssituationen ruhig und handlungsfähig“, erklärt der Abteilungsleiter. Nach diesem Prinzip arbeitet PRIMEROS bereits seit 2003. Heute bietet das Unternehmen seine Kurse an mehr als 200 Standorten in ganz Deutschland an. Die Ausbilder werden speziell geschult, alle Kurse sind zertifiziert und von den zuständigen Berufsgenossenschaften anerkannt. Für Fahrschulen und Eltern ist das ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Wie praxisnah das Konzept umgesetzt wird, zeigt sich unter anderem in Städten wie Hannover oder München, wo sich Erste-Hilfe-Kurs, Sehtest und weitere Formalitäten rund um den Führerschein an einem Termin erledigen lassen.

Revolution im Erste-Hilfe-Unterricht: Mehr Praxis, weniger Auswendiglernen

Viele klassische Erste-Hilfe-Kurse sind stark auf Theorie ausgerichtet. Die Teilnehmer hören zu, merken sich Abläufe und hoffen, dass sie dieses Wissen im Ernstfall abrufen können. In der Praxis führt genau das jedoch häufig zu Unsicherheit. PRIMEROS verfolgt deshalb einen anderen Ansatz. In neun Unterrichtseinheiten stehen konkrete Handgriffe und typische Notfallsituationen im Mittelpunkt. Die Fahrschüler üben gemeinsam, tauschen sich aus und gewinnen Schritt für Schritt Sicherheit. „Wir müssen weg vom reinen Frontalunterricht und hin zum aktiven Mitmachen. Nur so bleibt das Wissen haften und die Hemmschwelle sinkt“, macht Gründer Jan Christof Lehr deutlich.

Damit dieses Konzept aufgeht, spielt auch die Atmosphäre im Kurs eine entscheidende Rolle. Wer sich wohlfühlt, traut sich eher, Fragen zu stellen und Abläufe auszuprobieren. Genau darauf achtet PRIMEROS bei der Auswahl und Schulung seiner Trainer. Neben medizinischem Fachwissen sei vor allem pädagogisches Gespür gefragt. „Gerade bei jungen Fahrschülern müssen Berührungsängste gezielt abgebaut werden“, unterstreicht Franz Peter Mosa, Ausbildungsleiter bei PRIMEROS. Erst wenn sich die Teilnehmer ernst genommen fühlen, entstehe die Sicherheit, im Notfall tatsächlich helfen zu können.

Kompaktes Format: Mehrwert für Fahrschulen und Familien

Auch organisatorisch orientiert sich PRIMEROS an der Lebensrealität junger Menschen. Die Erste-Hilfe-Kurse sind auf einen Tag ausgelegt und finden sowohl unter der Woche als auch abends oder am Wochenende statt. Dadurch lassen sie sich gut in Schule, Ausbildung oder Studium einplanen. Trotz des kompakten Formats werden alle wichtigen Inhalte intensiv geübt, von der Wiederbelebung über die stabile Seitenlage bis hin zu einfachen Verbandstechniken. Ergänzt wird das Angebot durch eine unkomplizierte Online-Anmeldung sowie Zusatzleistungen wie Sehtests oder Passbilder direkt vor Ort. „So können Fahrschüler vieles erledigen, was sie für den Führerschein ohnehin brauchen“, beschreibt Jan Christof Lehr den Ansatz.

Dabei versteht PRIMEROS Erste Hilfe nicht als einmalige Pflichtveranstaltung, sondern als Fähigkeit, die langfristig Sicherheit geben soll. Im Kurs geht es deshalb nicht nur um Technik, sondern auch um die Frage, Verantwortung zu übernehmen und im Notfall ruhig zu bleiben. „Entscheidend ist, dass Menschen auch Jahre später noch wissen, was zu tun ist, und sich das auch zutrauen“, macht Franz Peter Mosa deutlich. Eltern schätzen diesen Ansatz besonders, weil er über den Führerscheinerwerb hinaus wirkt und ihren Kindern Sicherheit für viele Alltagssituationen vermittelt.

Auch Fahrschulen profitieren von dieser Herangehensweise. Gut vorbereitete Schüler treten im Straßenverkehr souveräner auf und übernehmen früher Verantwortung. Für Jan Christof Lehr ist das ein zentraler Punkt: „Wir wollen einen Grundstein für verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr legen.“ Für Eltern bedeutet das ein zusätzliches Sicherheitsgefühl, für Fahrschulen ein klares Qualitätsmerkmal. Konzepte wie das von PRIMEROS zeigen, dass der Erste-Hilfe-Kurs heute weit mehr sein kann als eine formale Voraussetzung, sondern einen echten Beitrag zu mehr Sicherheit und Rücksichtnahme leistet.

