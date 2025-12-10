IOY Innovator of the Year GmbH

"Deal" ist das Wirtschaftswort des Jahres 2025

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die Jury des Wirtschaftswort des Jahres hat entschieden: Das Wirtschaftswort des Jahres 2025 lautet "Deal".

Der Begriff steht für eine neue Form der politischen Entscheidungen, die durch den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump geprägt wurde: Früher gab es zwischen Ländern Verträge. Spätestens seit Trump werden "Deals" geschlossen.

"Glokalisierung" wurde auf Rang 2 gewählt. Das Kofferwort aus "Globalisierung" und "Lokalisierung" steht für die wachsende Verlagerung von Produktion und Wertschöpfung deutscher Unternehmen in Kernmärkte, statt wie früher Güter und Waren zu exportieren. "Kettensägen-Politik" kam auf Rang 3. Der Begriff steht für die radikale Spar- und Reformpolitik des argentinischen Präsidenten Milei und wird auch in Deutschland - positiv wie negativ - für einen radikalen Ansatz der Staatsmodernisierung verwendet.

Die Top-Ten-Begriffe des Jahres 2025:

Deal Glokalisierung Kettensägen-Politik KI-Agenten Dual Use Zollhammer Digitale Souveränität Haltelinie Longevity Verbrenneraus-Aus

Zum Verfahren

Grundlage für die Wahl war eine Shortlist aus rund 60 Wörtern. Diese setzte sich aus einer professionellen Medienanalyse sowie aus Vorschlägen der Jury zusammen.

Das "Wirtschaftswort des Jahres" wird seit 2020 vergeben und ist eine unabhängige Initiative. Die letztjährigen "Wirtschaftsworte des Jahres" waren "Deindustrialisierung" (2024), "ChatGPT" (2023) und "Homeoffice" (2022).

Gewählt wird es von einer Jury aus namhaften Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden und Medien, der in diesem Jahr 21 Personen angehört haben:

Dr. Patrick Adenauer (Unternehmer)

Wolfgang Bosbach (MdB a.D.)

Michael Bröcker (Table Media)

Ansgar Graw (The European)

Reiner Holznagel (Präsident Steuerzahlerbund)

Thomas Hoppe (Die Jungen Unternehmer)

Prof. Dr. h.c. mult. Roland Koch (Ludwig-Erhard-Stiftung)

Dr. Georg Kofler (Unternehmer)

Celine Nadolny (Sachbuch-Influencerin)

Michael Oelmann (Die Deutsche Wirtschaft)

Judith Rakers (Journalistin)

Armin Reins (TCLA)

Prof. Dr. Jörg Rocholl (ESMT Berlin)

Jürgen Michael Schick (Ehrenpräsident des Immobilienverbands Deutschland)

Dr. Daniel Stelter (Publizist)

Oliver Stock (Business Punk)

Frank Thelen (Unternehmer)

Roland Tichy (Publizist)

Prof. Dr. Ulrich Walter (Astronaut)

Prof. Dr. Yasmin Weiß (Publizistin).

Mehr Informationen auf Wirtschaftswort des Jahres sowie Innovator des Jahres.

Original-Content von: IOY Innovator of the Year GmbH, übermittelt durch news aktuell