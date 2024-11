EICMA

EICMA 2024, HEUTE DIE ERÖFFNUNG FÜR DIE BREITE ÖFFENTLICHKEIT

Mailand (ots/PRNewswire)

Rekordzahlen bei der Internationalen Zweiradmesse in Rho Fiera Milano: über 770 Aussteller, 45 vertretene Länder und 2136 Marken.

Bis Sonntag gibt es im Rho Fiera Milano alle Neuheiten der Branche, aber auch Unterhaltung, Spiele, eine Ausstellung von Oldtimer-Motorrädern und spannende Rennen mit Motorsportlegenden. Große Erwartungen an die Rückkehr des australischen Meisters Casey Stoner in den Rennsport.

1914-2024: Die EICMA wird 110 Jahre alt. Von der ersten Ausgabe, die im Kursaal Diana in Mailand mit weniger als vierzig Ständen und Ausstellern aus sechs Nationen stattfand, bis zur 81. Ausgabe, die heute Morgen im Rho Fiera Milano für das breite Publikum eröffnet wurde, mit mehr als 770 Ausstellern aus 45 verschiedenen Ländern und nicht weniger als 2163 vertretenen Marken. Die Ausgabe 2024 der Internationalen Zweiradmesse feiert eine Reise von mehr als einem Jahrhundert - eine weltweit einzigartige Leistung im Panorama der Messeveranstaltungen - mit Rekordzahlen und einem Claim „EICMA, leaving our mark for 110 years", der eine klare Absichtserklärung darstellt.

Die über 330.000 Quadratmeter und 10 Pavillons, die in diesem Jahr belegt sind, sind die Bühne für Hunderte von Weltpremieren und Branchenneuheiten, die die Referenzindustrie auf die Bühne bringt: die Gegenwart und die Zukunft der Mobilität auf zwei Rädern. Große und bedeutende Rückläufe bei den Herstellern, die das Ausstellungsangebot dieser Ausgabe fast vollständig machen; der Anteil der Unternehmen, die zum ersten Mal an der EICMA teilnehmen, ist ebenfalls beträchtlich, gut 26 %. Die Präsenz ausländischer Aussteller aus allen Kontinenten ist sehr reichhaltig, während ein Drittel der Gesamtaussteller unter italienischer Flagge auftritt.

Nach dem Erfolg der zweitägigen Veranstaltung, die der Presse und den Fachleuten gewidmet war, findet heute die Eröffnung für die Fans statt: für die Besucher alle Neuigkeiten der Branche, aber auch Unterhaltung, Spiele, eine Ausstellung von Oldtimer-Motorrädern und spannende Rennen mit Legenden des Motorsports. Mit großer Spannung wird die Rückkehr des australischen Meisters Casey Stoner erwartet, der am Samstag in der MotoLive-Arena antritt, dem Außenbereich der EICMA, wo das Publikum die Wettkämpfe mit den besten Fahrern der Offroad-Disziplinen frei verfolgen, sich von den Stuntmen begeistern und von der Bühne und der Musik mitreißen lassen kann.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2551865/EICMA_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/eicma-2024-heute-die-eroffnung-fur-die-breite-offentlichkeit-302299282.html

Original-Content von: EICMA, übermittelt durch news aktuell