Straubinger Tagblatt

Europas Uneinigkeit spornt Putin weiter an

Straubing (ots)

Gleichwohl müssen Putins Äußerungen ernst genommen werden. Auch der Hinweis, sein Volk arbeite in drei Schichten. Heißt: Die Waffenproduktion läuft in der russischen Kriegswirtschaft auf Hochtouren, während es die EU nicht schafft, eine Million Schuss Artilleriemunition innerhalb eines Jahres in die Ukraine zu schicken. Schlimmer noch: Die Unterstützung der USA für die Ukraine steht auf der Kippe, während sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Scholz auf offener Bühne ein Armdrücken liefern. Ihre Uneinigkeit ist in den Augen des Kremlherrn Schwäche, die ihn anspornt. Putin (...) will den militärischen Sieg in der Ukraine. Und er hat klargemacht, die Interessen der "Mitbürger in Neurussland" zu verteidigen. Was als Hinweis auf Transnistrien verstanden werden darf. Die Europäer können sich Zwietracht nicht erlauben.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell