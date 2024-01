ZDF

40 Jahre "WISO" im ZDF: Start ins Jubiläumsjahr mit Doku über Grunderbe-Idee

Jubiläum für "WISO" zu Beginn des neuen Jahres: Das ZDF-Magazin für Wirtschaft und Soziales ist seit 40 Jahren auf Sendung – "WISO" war erstmals am 3. Januar 1984 im ZDF zu sehen. Zum Start ins Jubiläumsjahr bietet das ZDF am Montag, 8. Januar 2024, 19.25 Uhr, die "WISO"-Dokumentation "Ein Erbe vom Staat? – 20.000 Euro für Jeden". Der Film von Ute Mattigkeit und Katrin Ohlendorf steht ab Freitag, 5. Januar 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Zur ersten "WISO"-Magazinausgabe im neuen Jahr begrüßt Moderator Marcus Niehaves die Zuschauerinnen und Zuschauer am Montag, 15. Januar 2024, 19.25 Uhr im ZDF.

"WISO"-Dokumentation: "Ein Erbe vom Staat? – 20.000 Euro für Jeden"

In Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, sind die Netto-Vermögen sehr ungleich verteilt: Ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung besitzt einen Großteil des Vermögens, während eine große Anzahl von Menschen vergleichsweise wenig hat. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat deshalb 2021 ein staatliches "Grunderbe" vorgeschlagen und damit eine kontroverse Debatte ausgelöst, die bis heute anhält: Könnte ein "Grunderbe" für jede Bürgerin und jeden Bürger im Alter von 18 Jahren wirklich dazu beitragen, die ungleiche Verteilung von Vermögen in Deutschland zu verringern? Die "WISO"-Dokumentation "Ein Erbe vom Staat? – 20.000 Euro für Jeden" begleitet drei junge Menschen während einer besonderen Herausforderung in ihrem Leben und diskutiert mit ihnen die Frage, welche möglichen Chancen und Risiken sich ergeben würden, wenn der Staat tatsächlich ein Grunderbe von 20.000 Euro als bedingungslose Starthilfe auszahlen würde.

Parallel zu den persönlichen Geschichten der drei jungen Menschen analysiert die "WISO"-Dokumentation, wie vielschichtig die Perspektiven auf ein mögliches Grunderbe sind. In Gesprächen mit Ökonomen, einem Wirtschaftsvertreter und einer vermögenden Erbin zeigt sich, dass die vermeintlich einfache, progressive Idee eines staatlichen Erbes in der Realität viele komplexe Herausforderungen und Fragen aufwirft.

40 Jahre "WISO" im ZDF

"WISO" bietet jeden Montag um 19.25 Uhr im ZDF knapp 45 Minuten Service und Verbraucherinformationen. Gestartet am 3. Januar 1984 als Nachfolgesendung von "Bilanz", beleuchtet "WISO" online und linear die Auswirkungen politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher und gibt konkrete Hilfestellung in Form von praktischen Tipps und weiterführenden Hintergrundinformationen. Seit November 2016 ist Marcus Niehaves Redaktionsleiter und Moderator von "WISO". Zudem ist Sarah Tacke als "WISO"-Moderatorin im Einsatz.

