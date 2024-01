Droste Beteiligungsges. mbH

Kaminscheibe reinigen: Das Image von Kamin und Ofen ist beschädigt! - FEUERGLASKLAR ändert genau das und schafft durch neue saubere Methode zur Kaminofenreinigung mehr Akzeptanz

Bild-Infos

Download

Hille (ots)

Gemütliche Wärme mit Holz als nachhaltigem Brennstoff: Damit würde die Ofenbranche gerne vorrangig in Verbindung gebracht werden - tatsächlich sehen Hausbesitzer aber zumeist nur Schmutz und einen hohen Reinigungsaufwand, wenn es darum geht, die Kaminscheibe zu reinigen. Als innovativer Lösungsansatz macht hierbei seit einiger Zeit eine revolutionäre Technik zur Kaminofenreinigung von FEUERGLASKLAR auf sich aufmerksam. Was aber hat es damit auf sich und wie kann jeder von uns davon profitieren?

Wer kann sich schon dem Anblick knisternd brennender Holzscheite und der wohligen Wärme des heimischen Kaminofens entziehen? Zur Enttäuschung der gesamten Ofenbranche lautet die Antwort mittlerweile häufig: immer mehr Hausbesitzer! Denn tatsächlich überwiegen für viele von ihnen die negativen Aspekte - allen voran der hohe Reinigungsaufwand beim Kaminofenscheibe reinigen. Nicht nur verrußen die Scheiben am Panorama-Kamin in ungebrochener Regelmäßigkeit, auch die Asche muss immer wieder müßig entfernt werden. Schmutzige Putzlappen, Ruß, Staub und volle Aschentonnen gehören damit neben lästigen Putzarbeiten zum Alltag. "Die meisten Menschen scheuen dabei nicht nur völlig verständlicherweise ihre damit verbundenen Anstrengungen, sondern hegen in der Regel eine allgemeine Abneigung gegen Schmutz. Ohne nachhaltige Lösung, die Kaminscheibe zu reinigen, wird sich das Image von Kaminöfen sicher nicht erholen - sondern weiter Schaden nehmen", betont Anna Droste-Stengel von FEUERGLASKLAR.

"All das war für uns Anlass genug, eine völlig neue Art zu entwickeln, den heimischen Kamin reinigen zu können: In Sachen Effizienz und Einfachheit unübertroffen, lassen sich Kaminscheiben und Öfen aller Art mit unserem System in weniger als fünf Minuten völlig mühelos säubern", führt sie weiter aus. Dabei ist Anna Droste-Stengel bestens mit klassischen Reinigungsmethoden per einfachem Kaminscheibenreiniger vertraut - und auch mit all den Problematiken, die damit einhergehen. So fand sie durch ihre ungeschönten Einblicke nicht nur genau die Alternative, an deren Existenz viele Kaminbesitzer kaum noch geglaubt haben: Vor allem brachte sie ihnen die lange verlorene Freude am Kaminfeuer zurück. Wie Anna Droste-Stengel und andere Branchen-Insider die genannten Schwierigkeiten wahrnehmen und wie der Lösungsansatz von FEUERGLASKLAR im Detail aussieht, um die Kaminofenscheibe effizient zu reinigen, erfahren Sie im Folgenden.

Kaminofenscheibe reinigen: Das sagen Experten - Einblicke und Stimmen zum Image-Schaden von Kaminöfen

Kaminscheiben reinigen, Asche entfernen, verstaubte Wohnung putzen - ein Kreislauf lästiger wie unvermeidbarer Tätigkeiten, der allerdings nicht nur für einzelne Kaminbesitzer häufig zum Ärgernis wird. Vielmehr nehmen all diese Probleme mittlerweile branchenweite Ausmaße an, die auch verschiedenen Fachleuten und Unternehmen zunehmend Sorgen bereiten. So betont Ofen- und Kaminbaumeister Marc S. beispielsweise: "Ehrlich gesagt, ist die bisherige Art der Reinigung von Kaminöfen wirklich nicht mehr zeitgemäß. Wir bauen schicke Kamine in hochpreisige Wohnhäuser ein und empfehlen den Kunden dann, mit Sprays und schmutzigen Putzlappen ihren Kamin und die Kaminglasscheiben zu reinigen - das passt nicht mehr zusammen. Es war schon länger an der Zeit, die Sauberhaltung von Kaminen und Öfen zu verbessern."

"Aus eigener Erfahrung kann ich berichten: Die Sauberhaltung der Feuerstelle ist ein wichtiger Faktor bei der Überlegung, ob ein Kaminofen angeschafft werden soll oder nicht. Es ist auch der am meisten gefürchtete, bisher übersehene Schlüsselfaktor, warum manche Menschen nicht mehr heizen. Sie haben einfach die Freude am Kamin verloren, weil sie den Dreck leid sind - es ist also der Schmutz, der den Menschen die Freude am Kamin nimmt. Leider wurde dieses Problem, das Anwender mit Schmutz, Ruß und Asche haben, von den Kaminanbietern bisher noch nicht zufriedenstellend gelöst", fügt Schornsteinfeger und Energieberater Jonathan F. hinzu.

Kaminscheibe reinigen: FEUERGLASKLAR steht für richtungsweisende Lösung - sowohl für Kaminbesitzer als auch für die Branche selbst ein Gewinn

"Wenn sie nicht ohnehin schon gänzlich auf Kaminfeuer verzichten, greifen noch immer zahlreiche Menschen auf außergewöhnliche und größtenteils ungeeignete Reinigungsmittel zurück - damit ist nun endlich Schluss", erläutert Anna Droste-Stengel. "Durch FEUERGLASKLAR ist eine gleichermaßen einfache wie fachgerechte Reinigung aller Öfen möglich." Entscheidend hierbei seien vor allem zwei Aspekte:

1. Schmutzarme Kaminscheibenreinigung: Um Kaminofenscheiben zu reinigen und schnell und ohne übermäßigen Aufwand vom Ruß zu befreien, muss der spezielle Reiniger von FEUERGLASKLAR lediglich in das dazugehörige Reinigungspad gefüllt werden. Im Anschluss können Kaminbesitzer den Schmutz mühelos abwischen - und das dank entsprechender Konzeption des Reinigungsvorgangs selbst im weißen Hemd. Eine ebenso simple Nachbehandlung garantiert zudem streifenfreie Klarheit.

2. Staubfreier AscheSaubersauger: Mit seiner Kombination aus Doppel-Filtersystem, Filterbeutel und Feinstaub-Partikelfilter beseitigt der AscheSaubersauger die übrige Asche aus dem Kamin restlos - und verhindert dabei sowohl beim Absaugen als auch beim Entleeren jegliche Staubentwicklung. Das bedeutet auch nie wieder Sprays, Schaum oder Stahlwolle.

Kachelofen- und Kaminbau-Profi Tobias W. berichtet hierzu: "Das bisher schmutzige Image von Kaminen und Öfen, wird durch FEUERGLASKLAR erheblich aufpoliert. Die neuen Werkzeuge sparen den Kunden nicht nur viel Zeit beim Säubern, viel wichtiger ist die Sauberkeit: Viele unserer Kunden, die sich einen Kamin leisten, sind sehr anspruchsvoll, haben eine hochwertige Ausstattung und scheuen in ihrem Umfeld jeglichen Schmutz. Da war es bisher immer schwer, einen Kaminofen zu empfehlen - spätestens wenn wir auf die Pflege der Kaminscheiben und die Entleerung der Asche zu sprechen kamen, nahmen die Kunden eher Abstand. Mit den Werkzeugen von FEUERGLASKLAR haben wir jetzt viel bessere und weitaus saubere Argumente. Das überzeugt Kunden und steigert meinen Umsatz."

Sie wollen ebenfalls eine einfache wie aufwandsarme Methode zur Kaminreinigung unterstützen und von den zahlreichen Vorteilen von FEUERGLASKLAR profitieren? Dann durchstöbern Sie jetzt den Online-Shop und finden Sie alle Werkzeuge, die Sie hierfür benötigen!

Original-Content von: Droste Beteiligungsges. mbH, übermittelt durch news aktuell