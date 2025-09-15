Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum

Indienststellung des Kommandos Gesundheitsversorgung der Bundeswehr auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein

Am 22. September 2025 wird das neue Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr offiziell mit einem feierlichen Appell durch den Befehlshaber des Unterstützungskommandos der Bundeswehr auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein in den Dienst gestellt. Damit wird die Neuordnung der Gesundheitsversorgung in der Bundeswehr im Unterstützungsbereich abgeschlossen.

Das neue Kommando ging zum 1. April 2025 im Zuge der Umstrukturierung der Bundeswehr aus dem ehemaligen Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr hervor, das seit seiner Aufstellung im Jahr 2012 als Führungskommando die Geschicke des vorher eigenständigen Organisationsbereich Sanitätsdienst der Bundeswehr leitete.

Der Kommandeur dieses neuen Kommandos, Generalstabsarzt Dr. Johannes Backus, nimmt dabei die Truppenfahne entgegen, für die das neue Fahnenband des Kommandos Gesundheitsversorgung der Bundeswehr verliehen wird. Abordnungen aller unterstellten Sanitätsverbände aus der gesamten Bundesrepublik wer-den vor der Kulisse der Festung hierzu antreten und dem Appell einen würdigen Rahmen verleihen.

Das in der Falckenstein-Kaserne in Koblenz ansässige Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr ist nun vollständig einsatzbereit und wird ab dem 1. Oktober 2025 die Aufgaben und Funktion als Fach- und Führungskommando des Unterstützungsbereichs vollumfänglich übernehmen.

Das Heeresmusikkorps aus Kassel wird die Veranstaltung mit einem Abendmusikkonzert abrunden.

