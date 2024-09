Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin)

Transferale 2024 - Kiez trifft Wissenschaft: Wie soll die Stadt von morgen aussehen?

Was macht eine lebenswerte Stadt aus und wie gestalten wir sie? Wie sieht die Zukunft Berlins aus, wenn es um zentrale Themen wie Wohnen, Pflege oder Klimaschutz geht? Darüber können sich Berlinerinnen und Berliner bei der Transferale 2024 informieren und gemeinsam Lösungen diskutieren.

Vom 25. bis 27. September 2024 verwandelt sich das silent green Kulturquartier in Berlin-Wedding in einen lebendigen Treffpunkt für Wissenschaft, Praxis und Stadtgesellschaft. Die Transferale, das große Wissenschafts-Festival, lädt dazu ein, die neuesten Forschungsergebnisse hautnah zu erleben: Triff einen Pflegeroboter, teste dein Wissen bei einem unterhaltsamen Quiz-Abend oder gestalte deine Stadt per App in Virtual Reality!

Fünf Berliner Hochschulen - die HTW Berlin, HWR Berlin, BHT, EHB und KHSB - präsentieren im Rahmen des Projekts "Zukunft findet Stadt" ihre aktuellen Forschungsarbeiten und treten in den direkten Austausch mit den Berlinerinnen und Berlinern.

Veranstaltungsort: silent green Kulturquartier, Gerichtstraße 35, 13347 Berlin

Publikumstage: 26. und 27. September 2024, Eintritt frei

Programm und Uhrzeiten unter: www.zukunftstadt.berlin/transferale

