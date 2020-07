Smyths Toys GmbH

Subba! Endlisch isses soweid! Spielwarenhändler Smyths Toys Superstores eröffnet ersten saarländischen Filialstandort in Neunkirchen

Das Saarpark-Center in Neunkirchen erhält mit der ersten Filiale im Saarland des irischen Spielwarenhändlers Smyths Toys Superstores auf spielerische Weise hochkarätigen Zuwachs. Ab Ende Juli überzeugt Smyths Toys mit seinem riesigen Sortiment aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor und Babyartikel und sorgt für Spiel und Spaß im Stadtkern von Neunkirchen.

Junge wie junggebliebene Spielzeugfans freuen sich schon jetzt, denn ab dem 30. Juli eröffnet die irische Spielwarenkette Smyths Toys Superstores eine Filiale im beliebten Saarpark-Center und damit den ersten Standort im Neunkirchener Stadtgebiet.

Der vor 30 Jahren in Irland gegründete und seit letztem Jahr in der DACH-Region eingeführte Spielwarenhändler Smyths Toys Superstores wird auf rund 1.500 Quadratmetern sein breitgefächertes Sortiment anbieten. Das gut angeordnete Warensortiment deckt alle Kundenwünsche aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor und Baby ab und bietet somit ein Sortiment, das allen Kundenwünschen gerecht wird.

Wir freuen uns sehr, unsere Filiale im Saarpark-Center ab Ende Juli in der Neunkirchener Innenstadt zu eröffnen und damit stehts erster Ansprechpartner in Sachen Spielwaren für unseren Kunden zu sein. Wir möchten unsere Kunden mit einer breiten Auswahl an Spielwaren, unseren hohen Service Standards und hochwertigen Produkten zu immer fairen Preisen täglich von uns überzeugen. Wir freuen uns Sie pünktlich zum 30. Juli bei uns begrüßen zu dürfen.

Also schauen sie vorbei in der neuen Smyths Toys Filiale, ab Donnerstag, den 30. Juli im Saarpark-Center am Stummplatz 1 in Neunkirchen.

Über Smyths Toys

Das vor mehr als dreißig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.smythstoys.com/de/de-de .

