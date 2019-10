Smyths Toys GmbH

Mutige Helden aufgepasst - Smyths Toys Superstores lädt zum großen Tag der Duelle ein

Komm zum Großen Tag der Duelle in deinen Smyths Toys Superstore und stelle dein Können in actionreichen Duellen an zahlreichen Spielstationen spielerisch unter Beweis.

An diesem Samstag, dem 5.10.2019 dreht sich beim irischen Spielwarenhändler Smyths Toys alles um Action und Spannung. "Die ist bei spannenden Duellen rund um Star Wars, Harry Potter und den tapferen Rittern von Playmobil Novelmore auf jeden Fall angesagt", berichtet Sandra Richter, Team Lead CRM, PR und Eventmarketing bei Smyths Toys Superstores in der DACH-Region. "An verschiedenen Spielstationen können kleine und große Abenteurer ihre Schnelligkeit im Star Wars Quiz-Spiel testen, die Burg von NOVELMORE vor möglichen Eindringlingen bewachen und ihre vorher erlernten Fähigkeiten im Zauberstabduell von Harry Potter unter Beweis stellen."

Wer Lust auf aufregende und spannende Duelle rund um die tapferen Ritter von Novelmore hat, ist bei der Playmobil Station genau richtig! Denn an einer aufwendig gestalteten Fotowand gilt es nacheinander Schaumstoff-Bälle, auf die Löcher in der Wand zu zielen. Wer mehr Bälle in den Löchern versenken konnte und somit mehr Eindringlinge vertrieben hat, ist Gewinner dieses Duells.

An der Harry-Potter-Station von Jakks wird es dagegen magisch - denn hier treten jeweils zwei Zauberer gegeneinander an. Nachdem die Zauberschüler in die magische Welt von Harry Potter eingeführt wurden und einige Zaubersprüche gelernt haben, geht es darum mit Hilfe eines mysteriösen Zauberstabes, Zaubersprüche mit den dazu passenden Bewegungen zu kombinieren. Wer sich sicher in dem Umgang mit den Zauberstäben fühlt, hat dann die Möglichkeit sich dem ein oder anderen Zauberstabduell zu stellen.

Nicht zu vergessen ist auch das Star Wars Duell von Hasbro. Hier wird es besonders knifflig: denn hier gilt es sein Wissen rund um den Krieg der Sterne auf die Probe zu stellen. Als Highlight dienen, wie es sich für waschechte Jedis gehört, coole Lichtschwerte als Buzzer.

"Als Belohnung für absolvierte Duelle winken an unseren Spielstationen coole Geschenke, wie ein Puzzle von Novelmore oder Poster von Harry Potter. Doch es kommt noch besser - Wer nämlich alle drei Fragen auf der im Markt ausliegenden Teilnahmekarte richtig beantwortet, hat die Chance auf einen von 30 fantastischen Preisen von Hasbro, Playmobil und Jakks.", verrät uns Sandra Richter abschließend.

Also vorbeischauen lohnt sich - am 05.10. zum Tag der Duelle bei Smyths Toys Superstores.

Über Smyths Toys

Das vor mehr als dreissig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen grossen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.smythstoys.com

*Ausgenommene Märkte in Deutschland sind: Schwerin, Recklinghausen, Sankt Augustin, Münster & Hanau *Ausgenommene Markt in Österreich ist: Parndorf

