Smyths Toys Superstores lädt zum Triple Force Friday Mitternachtsshopping ein

Köln (ots)

Am 04.Oktober findet beim Spielwarenhändler Smyths Toys Superstores in zwei ausgewählten Filialen eine "Triple Force Friday Mitternachtsöffnung" statt. Dort haben Star Wars Fans die Möglichkeit, sich ab Mitternacht als Erste die neuen Star Wars Produkte zum Kino-Blockbuster Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers zu sichern.

Weltweit fiebern Star Wars Fans bereits jetzt dem Kinostart von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers am 18. Dezember entgegen. Zur Überbrückung der Wartezeit lädt Smyths Toys Superstores am 04.10.2019 zum "Triple Forfe Friday Mitternachtsshopping" nach Köln City und Wuppertal ein. Von 00.00 Uhr bis 02.00 Uhr erwartet die Fans ein spannendes Erlebnis mit vielen verschiedenen Star Wars Highlights.

"Vor allem Action und Spaß werden im Vordergrund stehen. So zum Beispiel an der LEGO Star Wars Spiel-Station. Hier haben unsere Kunden die Möglichkeit, drei verschiedene Droiden-Modelle probeweise zu steuern. Wer möchte, kann zudem an unserem Star Wars Gewinnspiel vor Ort teilnehmen und eine lebensgroße Sturmtruppler-Figur gewinnen", berichtet Sandra Richter, PR-Verantwortliche bei Smyths Toys Superstores. "Darüber hinaus warten tolle Foto-Möglichkeiten auf jeden Star Wars Fan."

Weitere Informationen zu diesem, als auch zu anderen Events finden Sie auf unserer Event-Seite unter www.smythstoys.com/de/de-de/events-und-aktionen.

STAR WARS und die damit verbundenen Nennungen sind Marken und/oder Urheberrechte in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern der Lucasfilm Ltd. und/oder ihrer Tochtergesellschaften. © & TM Lucasfilm Ltd.

Über Smyths Toys

Das vor mehr als dreißig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.smythstoys.com.

