Neues Buch: "Zukunftsstrategie Arbeitswelt - Wie Unternehmen durch eine Kultur der Netzwerkbindung wettbewerbsfähig bleiben"

Autorin Corinna Spaeth: "Nur wer die besten Talente in seinem Netzwerk bindet, ist auf das KI-Zeitalter vorbereitet und bleibt wettbewerbsfähig"

Wir leben in Zeiten des Umbruchs und der Widersprüche, auch am Arbeitsmarkt. Künstliche Intelligenz, demografischer Wandel, digitale Transformation und die radikale Zuspitzung globaler Krisen führen zu Zukunftsängsten, Überforderung und noch nie dagewesenen Druckdynamiken bei Arbeitnehmenden wie Arbeitgebenden. Hinzu kommen neue Anforderungen sowie die hohe Wechselbereitschaft der Generationen Y und Z, die absehbar die Hälfte der Mitarbeitenden am deutschen Arbeitsmarkt stellen werden. All diese Faktoren stellen Unternehmenslenker vor völlig neue Herausforderungen. Zudem entstehen auf dem Arbeitsmarkt erstmalig in unserer Geschichte Parallelwelten, in denen zeitgleich, schnellzyklisch eingestellt und entlassen wird. Während eine Entlassungswelle die nächste jagt, suchen Unternehmen nach den besten Talenten. Noch immer. investieren diese Unsummen in Recruiting und Onboarding. Dabei übersehen sie, was im Zuge der radikalen Disruptionen am Arbeitsmarkt immer relevanter wird: Offboarding, der bewusst gestaltete Trennungsprozess beim Weggang von Mitarbeitenden. Denn wer den Fokus nur auf das Onboarding richtet und keine innovative, zukunftsorientierte Entlassungs- und Netzwerkbindungsstrategie hat, riskiert, auf dem Talentmarkt ins Abseits zu geraten.

Das ist die These der renommierten Transformations-Expertin und Psychologin Corinna Spaeth in ihrem neuen Buch "Zukunftsstrategie Arbeitswelt - Wie Unternehmen durch eine Kultur der Netzwerkbindung wettbewerbsfähig bleiben". Am 12. September hält die Autorin auf Europas führender HR-Messe Zukunft Personal in Köln einen Vortrag zu ihrem Buch.

Strategische Netzwerkbindung eröffnet Potenziale für Unternehmen und Mitarbeitende

Das Buch ist das Ergebnis einer bemerkenswerten Expedition, bei der Corinna Spaeth ihre Leser:innen auf eine inspirierende Reise jenseits des Mainstreams mitnimmt. Anhand von 25 Co-Creating-Interviews mit namhaften Unternehmen wie SAP, Allianz, Techniker Krankenkasse, Engie, Ford, DATEV, Cancom und Wintershall Dea, sowie Top-Expert:innen wie Prof. Dr. Christian Busch, dem Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky und Prof. Dr. Anja Lüthy sind Zukunftsstrategien entstanden, die Bindungs- und Trennungskultur neu denken und gestalten. Auf diese Weise lernen Unternehmer:innen, Personalentscheider:innen und Führungskräfte anhand zahlreicher Beispiele, wie sie im Fachkräftedschungel zu Vorreiter:innen bzw. Talent-Magneten werden und langfristig bleiben. Zudem gibt Corinna Spaeth Tipps und Tricks zur entscheidenden Verbesserung der #PeopleExperience und verrät, wie Unternehmen Mitarbeitende im Netzwerk binden können.

Trennungen gehören zur neuen Normalität

Unternehmen, so die Autorin, müssen den Wandel der Arbeitswelt, der aus schnellzyklischen On- und Offboardings besteht, neu reflektieren und die eigene Positionierung mit einem über das bisherige Employer Branding hinaus entwickelte Netzwerksystem aktiv in die Hand nehmen. Nur die Firmen, die verstehen, dass sie selbst ein sich stetig veränderndes Netzwerk sind, bei dem Menschen für einen Zeitraum zusammenkommen, wieder auseinandergehen und neue Bindungen eingehen, der versteht auch, dass Trennungen zur Normalität gehören. In so einer Netzwerkbindungskultur werden die persönlichen Wünsche genauso wertgeschätzt wie die ökonomischen und daraus für beide Seiten Vorteile generiert. Auf diese Weise werden Reorganisations- und Restrukturierungsprozesse völlig neu gedacht und gestaltet, um mit der Netzwerkbindungsstrategie den Schritt in ein neues Zeitalter zu beginnen, das menschlich bleibt.

Mit der von Corinna Spaeth dreistufig entwickelten Netzwerkbindungsstrategie veranschaulicht sie, wie jedes Unternehmen schon heute profitieren kann, um im steten Wandel verbleibende Teams zu stärken, Abwanderungsströme von High-Performern zu verhindern, die firmeninterne Cybersicherheit zu verbessern, höhere Empfehlungsraten und gute Arbeitgeberbewertungen zu erzielen.

Das Buch "Zukunftsstrategie Arbeitswelt - Wie Unternehmen durch eine Kultur

der Netzwerkbindung wettbewerbsfähig bleiben" ist im Springer Gabler Verlag erschienen. Es ist bereits heute als E-Book (EUR 26.99) und Ende September als Taschenbuch/Softcover (EUR 59,99) erhältlich. Der Download des E-Books sowie die Vorbestellung der Printausgabe ist über Springer Gabler sowie Amazon möglich. Das Buch ist zudem im regulären Buchhandel verfügbar.

Gerne erhalten Sie bei Interesse ein digitales Rezensionsexemplar vorab.

Über Corinna Spaeth

Corinna Spaeth ist Diplom-Psychologin, sowie systemische Beraterin mit dem Schwerpunkt Change- und Transformationsmanagement in Unternehmen. Sie ist zudem gefragte Keynote-Speakerin, Autorin sowie Co-Autorin verschiedener Amazon-Bestseller. Als Gründerin und Geschäftsführerin der Kölner CS Consulting GmbH unterstützt sie seit über 20 Jahren Global Player und Hidden Champions dabei, Brücken zwischen Menschen zu bauen. Insbesondere eine resiliente, zukunftsfitte Unternehmenskultur bildet ihrer Ansicht nach das Fundament dafür, dass Unternehmen in Reorganisationen und Restrukturierungen zu Talent-Magneten am Fachkräftemangelmarkt werden.

Die Begleitung von On- und Offboarding-Prozessen sowie die Integration verschiedener Unternehmen im Bereich Mergers & Acquisitions gehören genauso zu ihrem Tätigkeitsfeld wie Kulturentwicklungsthemen in den Bereichen gesunde Führungskultur und Resilienz, generationenintelligente Teamkultur, Diversity, Equity, Inclusion. Belonging (DEIB) sowie strategische Führungskräfteentwicklung und Teamentwicklung.

Als Strategin für Transformation, Innovation und People Experience ist Corinna Spaeth als Gastdozentin und Coachin an verschiedenen Hochschulen wie der Universität St. Gallen, der Universität zu Köln und der Technischen Hochschule Brandenburg tätig. Corinna Spaeth+ LinkedIn

