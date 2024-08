Softseed Technologies

Erfolgreiche Weltpremiere beim DFL-Supercup - SOFTSEED-Technologies produziert Immersive-Reality live in 360 Grad, 10k, 3D und minimaler Latenz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leverkusen/Berlin (ots)

Erfolgreiche Weltpremiere beim DFL-Supercup 2024

Das Berliner-Tech-Unternehmen SOFTSEED Technologies produziert Immersive-Reality live in 360 Grad, 10K, 3D und minimaler Latenz

SOFTSEED Technologies präsentiert mit proprietärer PLAIGROUND®-Technologie einen nachhaltigen Gamechanger für die globale Entertainment-Industrie

Live-Übertragungen mit 360 Grad-Blick, Stereoskopie (3D) in 10k Auflösung, MV (MultiView), 3 (und mehr) frei wählbaren Perspektiven, sowie einer Latenz von 35sek.

Live-Produktion beim Supercup in Leverkusen in enger Zusammenarbeit mit der DFL Deutsche Fußball Liga

Stefan Kiwit (Co-Founder): "Als junges Tech-Unternehmen haben wir mit unserer patentierten PLAIGROUND ® Technologie beim DFL-Supercup den Beginn einer neuen Ära eingeläutet, die es Menschen künftig ermöglicht, an jedem Ort der Welt Live-Ereignisse erleben zu können, ohne selbst vor Ort sein zu müssen".

Dem globalen Live-Entertainment steht ein nachhaltiger Wandel bevor. Eine Woche vor dem Bundesliga-Saisonstart produzierte das Berliner Tech-Unternehmen SOFTSEED-Technologies mit dem DFL-Supercup 2024 ein internationales Sportgroßereignis live in Immersive-Reality - also eine 360 Grad Perspektive, in 3D Stereoskopie, in 10K Auflösung, einer Latenz von 35 Sekunden sowie in unterschiedlichen, von Nutzern frei wählbaren Perspektiven.

Der DFL-Supercup 2024, ausgetragen zwischen dem Deutschen Meister und Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen sowie dem Vizemeister VfB Stuttgart, war dabei der Schauplatz einer Welt-Premiere, für das ein junges, innovatives und schnell wachsendes Tech-Unternehmen aus Berlin verantwortlich zeichnet. In nur 18 Monaten entwickelte das Gründerteam um Holger Hansen, Arno Klein, Stefan Kiwit und Kai Mitterlechner eine proprietäre und nachhaltige Immersive-Reality-Technologie namens PLAIGROUND®, die es Menschen weltweit ermöglicht, an Live-Events ohne großen Aufwand teilnehmen zu können. Jeder Nutzer kann Sport- oder Musik-Events aus einzigartigen Perspektiven mit 360 Grad-Blick so erleben, als wäre er selbst live vor Ort mit dabei.

Um Konsumenten die Nutzung möglichst einfach und jedem Interessenten zugänglich zu machen, ist die Architektur der neuen Technologie komplett nutzerzentriert konzipiert. Auf jedem heute und zukünftig verfügbaren "Head Mounted Display" - besser bekannt als VR-Brille - kann mit jedem gängigen Betriebssystem eine, vom jeweiligen Rechteinhaber bei SOFTSEED Technologies lizensierte, personalisierte App geladen und anschließend völlig intuitiv bedient werden.

Die ersten Nutzer beim DFL-Supercup 2024 erlebten die Live-Übertragung mit einer extrem geringen Latenz von ca. 35 Sekunden - bei der unglaubliche 1TB an Daten pro Minute verarbeitet wurden.

Stefan Kiwit (Co-Founder SOFTSEED Technologies): "Die Entwicklung der letzten 18 Monate waren für uns extrem herausfordernd und spannend zugleich. Daher sind wir natürlich sehr stolz, in enger Zusammenarbeit mit der DFL, unsere bahnbrechende und gleichzeitig sehr nachhaltige Technologie vorstellen zu dürfen, welche die globale Entertainment Branche vollständig revolutionieren wird".

Dominik Scholler (Bereichsleiter Produktmanagement & -Innovation, Deutsche Fußball Liga): "Der Supercup ist für die DFL immer auch ein Ausblick in die Zukunft der Fußballübertragung. Bei der diesjährigen Auflage wurde in hervorragender Zusammenarbeit mit SOFTSEED zum ersten Mal ein Sportereignis live in Immersive Reality mit 10K-Auflösung produziert. Dies ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie man auf innovative Weise Bundesliga-Fans noch näher an das Geschehen auf dem Platz und im Stadion heranbringen kann."

Mit der von SOFTSEED Technologies entwickelten PLAIGROUND®-Technologie demokratisiert das Unternehmen die Teilnahme und damit den weltweiten Genuss von Live-Ereignissen. Dies gilt vor allem dann, wenn der Zugang zum jeweiligen Event zum Beispiel durch das begrenzte Fassungsvermögen eines Stadions begrenzt ist. Der primäre Fokus liegt aktuell auf der Übertragung von Sportereignissen, Konzerten und großer Festivals. Mittelfristig werden die Gründer auch mit Reise- oder Messeveranstalter in Kontakt treten, um das immersive Erlebnis auch dieser Industrie anzubieten.

Über SOFTSEED Technologies:

Die SOFTSEED Technologies GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Das Unternehmen wurde im Sommer 2023 gegründet und Anfang 2024 als GmbH im Handelsregister eingetragen. Das Gründerteam aus Holger Hansen, Arno Klein, Stefan Kiwit und Kai Mitterlechner kann dabei auf langjährige Erfahrung im Betrieb und Management von Medienunternehmen, der Entwicklung von analoger und digitaler Technologie sowie dem Investment und Mangement von StartUps zurückgreifen. Neben den Gründern arbeiten rund 25 Experten:innen an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Produkte.

Original-Content von: Softseed Technologies, übermittelt durch news aktuell