UTime Limited

Circul VS: zentrales System zur kontinuierlichen Blutdruckmessung, entwickelt in Zusammenarbeit mit Dr. Ehud Baron

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

UTime Limited (NASDAQ: WTO) („UTime" oder das „Unternehmen") freut sich, sein Mitwirken bei der Entwicklung von Circul VS bekannt zu geben, einem zentralen System zur kontinuierlichen Blutdruckmessung, das im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem strategischen Partner Dr. Ehud Baron entwickelt wurde. Circul VS wurde entwickelt, um Patientinnen und Patienten eine genaue und benutzerfreundliche Lösung zur kontinuierlichen Blutdrucküberwachung zu bieten. Es erleichtert die Früherkennung und das langfristige Management und trägt dazu bei, die mit kardiovaskulären und zerebrovaskulären Erkrankungen verbundenen Risiken zu verringern.

Zum Circul VS gehören BPwatch, Ring und Smart Cradle, die in ein ausgeklügeltes cloudbasiertes Netzwerk- und Servicesystem integriert sind. Im Gegensatz zu anderen Systemen auf dem Markt konzentriert sich Circul VS auf die Erfassung schneller Blutdruckschwankungen, die durch Veränderungen der Endothelfunktion und des Gefäßtonus verursacht werden – kritische Faktoren, die von Mitbewerbern oft vernachlässigt werden.

Dank modernster Ultraschall-Sensortechnologie und intelligenter Algorithmen liefert das Circul VS kontinuierliche Echtzeit-Blutdruckdaten mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Diese innovative Technologie ist das Ergebnis einer umfassenden Marktforschung und umfangreicher klinischer Studien.

Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit hat UTime sein Fachwissen auf dem Gebiet der Biomedizintechnik und der elektronischen Technologie genutzt, um sicherzustellen, dass das Circul VS-System nicht nur präzise, sondern auch stabil und zuverlässig in verschiedenen klinischen Umgebungen funktioniert.

Circul VS wurde in mehreren Partnerkliniken klinisch getestet und hat positives Feedback für seine herausragende Leistung im Bereich der nicht-invasiven Überwachung erhalten. Es bietet systolische und diastolische Druckmessungen mit einer Genauigkeit, die der von invasiven Techniken nahekommt.

im Laufe seiner Entwicklung wurde Circul VS auf die Bedürfnisse verschiedener Anwendungsszenarien zugeschnitten: vom Bluthochdruck-Screening bei gesunden Menschen über die Langzeitbehandlung von Patientinnen und Patienten mit diagnostiziertem Bluthochdruck bis hin zur Akutüberwachung von Patientinnen und Patienten im Krankenhaus. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet, dass es den spezifischen Anforderungen verschiedener klinischer Umgebungen gerecht wird.

Die Einführung von Circul VS stellt einen entscheidenden Fortschritt in der Blutdrucküberwachungstechnologie dar. Gemeinsam mit Dr. Ehud Baron plant UTime, diese Technologie weiter zu verfeinern, um ihre Intelligenz und Genauigkeit für einen breiten Einsatz auf Intensivstationen und in anderen medizinischen Bereichen zu verbessern und letztlich die Versorgung und Lebensqualität von Patientinnen und Patienten zu erhöhen.

Informationen zu UTime Limited

UTime Ltd. wurde 2008 gegründet und bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der ganzen Welt kostengünstige mobile Geräte an, um einkommensschwachen Menschen in Industrieländern wie den USA und in Schwellenländern wie Indien und anderen Ländern in Südasien und Afrika einen besseren Zugang zu moderner Mobiltechnologie zu ermöglichen. Seit 2024 setzt sich UTime dafür ein, Gesundheit und Wellness durch innovative medizinische Wearable-Technologien zu verbessern. Durch den Einsatz von Spitzenforschung und strategischen Partnerschaften will UTime wirksame Lösungen für die Krankheitsprävention und das Gesundheitsmanagement auf globaler Ebene anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.utimeworld.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung über zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten sowie alle anderen Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten darstellen, können „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für eine fortgesetzte Notierung wieder zu erfüllen. Die Wörter „antizipieren", „glauben", „fortsetzen", „könnten", „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen", „können", „planen", „potenziell", „vorhersagen", „prognostizieren", „sollten", „anstreben", „werden", „würden" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des am 30. Juli 2024 bei der SEC eingereichten Jahresberichts in Form 20-F erörtert wurden, erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Eaky Tan

eaky@westock.com

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/circul-vs-zentrales-system-zur-kontinuierlichen-blutdruckmessung-entwickelt-in-zusammenarbeit-mit-dr-ehud-baron-302231594.html

Original-Content von: UTime Limited, übermittelt durch news aktuell