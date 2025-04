HWS Handwerks-Schmiede GmbH

Selbstständig, aber ständig am Limit – Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH verrät, warum das eigene Unternehmen für viele Handwerker zur Falle wird

Selbstständige Handwerker arbeiten oft an ihrer Belastungsgrenze, und ein Ausweg scheint nicht in Sicht. Als Gründer und Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH hat Liborio Manciavillano es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerker mit gezielten digitalen Maßnahmen zu mehr Entlastung im Alltag und nachhaltigem Wachstum ihres Betriebs zu verhelfen. Aus jahrelanger Erfahrung weiß er außerdem, warum der Traum von der Selbstständigkeit für viele zur täglichen Belastung werden kann. In diesem Artikel verrät der Experte, welche fünf Fehler selbstständigen Handwerker den Erfolg kosten.

Überstunden, Fremdbestimmung und ein geringes Einkommen - viele Handwerker haben davon genug und träumen von der Selbstständigkeit. Freiheit und Flexibilität, Selbstverwirklichung und finanzielle Unabhängigkeit sind nur einige der Vorzüge, die sie sich von ihrem eigenen Handwerksunternehmen versprechen. Doch die Realität sieht oft anders aus: Ein Großteil der selbstständigen Handwerker versinkt in Arbeit und führt ein Leben im Dauerstress – nennenswerten unternehmerischen Erfolg können die meisten dabei trotzdem nicht erzielen. "Handwerker sind hervorragende Fachleute mit einem tiefen Praxiswissen", erklärt Liborio Manciavillano, Gründer und Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. "Was ihnen jedoch oft fehlt, sind unternehmerische Strukturen und moderne Methoden, um den Betrieb zukunftssicher aufzustellen."

"Damit Selbstständigkeit auch Freiheit bedeuten kann, muss sie richtig gestaltet werden: Klare Prozesse, die richtige Positionierung, Mitarbeiterführung und der Mut, Verantwortung abzugeben, sind hier der Schlüssel zum Erfolg", ergänzt der Experte, der Handwerkern mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH dabei hilft, der Stressfalle zu entkommen und eine Selbstständigkeit aufzubauen, die wirklich freie Zeit und finanziellen Erfolg ermöglicht. In einem zwölfmonatigen Training mit persönlicher Betreuung und monatlichen Live-Events vermittelt Liborio Manciavillano Handwerkern die neuesten digitalen Methoden in den Bereichen Unternehmensführung, Mitarbeitergewinnung und Kundenakquise und unterstützt sie dabei, effektive Systeme und Prozesse zu etablieren, die ihren Betrieb rentabel und zukunftsfähig machen. So konnten bereits unzählige Handwerker durch das persönliche Training der HWS Handwerks-Schmiede entscheidende Fortschritte erzielen und sich zum erfolgreichen Unternehmer entwickeln können.

1. Die Illusion der Freiheit – Warum Selbstständigkeit oft das Gegenteil bedeutet

Viele Handwerker träumen von der Selbstständigkeit, weil sie glauben, dadurch mehr Freiheit zu gewinnen. Die Realität sieht jedoch oft ganz anders aus: Statt flexibel und selbstbestimmt zu arbeiten, sind sie rund um die Uhr im Einsatz. Neben der handwerklichen Arbeit zählen nun auch Verwaltungsaufgaben und Themen wie Marketing, Kundenakquise und Personalführung zu den täglichen Pflichten – wer dabei nicht bewusst klare Strukturen schafft, landet in einer Dauerschleife aus Arbeit und Stress.

2. Wachstumsfalle – Warum mehr Umsatz nicht automatisch mehr Gewinn bedeutet

Dass mehr Aufträge das Handwerksunternehmen automatisch wachsen lassen, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Denn häufig bedeutet ein größeres Auftragsvolumen lediglich mehr Arbeit – jedoch keinen echten Gewinnzuwachs. Schuld daran sind schlecht kalkulierte Preise oder ineffiziente Prozesse. Ohne klare Strukturen bleibt das Unternehmen ein Hamsterrad, in dem der Chef immer schneller laufen muss.

3. Mitarbeiter als Schlüssel zum Erfolg – Doch vielen bereitet die Verantwortung Sorge

Ein häufiger Fehler: Aus Angst, eigene Mitarbeiter einzustellen, erledigen viele Handwerker über lange Zeit alles selbst – bis sie schließlich nicht mehr weiterkommen. Einerseits fürchten sie die Verantwortung und die zusätzlichen Kosten, andererseits bleiben sie ohne Mitarbeiter als Chef im Tagesgeschäft gefangen. Dabei kann ein gut geführtes Team dazu beitragen, den Betrieb zu entlasten und nachhaltig wachsen zu lassen.

4. Digitalisierung und moderne Prozesse – Viele Handwerksbetriebe verpassen den Anschluss

Zettelwirtschaft und manuelle Prozesse führen zu Chaos und Verzögerungen – und sind damit absolut ineffizient. Dennoch arbeiten viele Handwerker heute noch analog. Wer sich jedoch nicht mit digitalen Tools und automatisierten Prozessen auseinandersetzt, verschenkt wertvolle Zeit und viel Geld. Denn moderne Systeme, beispielsweise für Angebots- und Rechnungsstellung, Baustellenmanagement oder Kundenkommunikation, können den Alltag massiv erleichtern.

5. Fehlende Unternehmensvision – Ohne klares Ziel kein Fortschritt

Viele Handwerker arbeiten nur von Auftrag zu Auftrag – ohne eine langfristige Strategie. Doch ohne eine klare Unternehmensvision bleibt das Wachstum zufällig und chaotisch. Wer hingegen eine klare Richtung hat – sei es durch Spezialisierung, Markenaufbau oder innovative Dienstleistungen – kann gezielt wachsen und sich nachhaltig von der Konkurrenz abheben.

