Marketing für Handwerker: So erreichen Handwerksbetriebe mit der Handwerks-Schmiede die richtigen Kunden

Solingen (ots)

Mittelständische Handwerksbetriebe haben es zunehmend schwer, neue Kunden zu gewinnen. Doch dieses Problem muss nicht zwangsläufig das Ende des Unternehmens bedeuten. Liborio Manciavillano hat mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH ein einzigartiges Handwerkertraining geschaffen, das seinen Teilnehmern durch gezielte digitale Maßnahmen zu neuer Stärke verhilft. Wie Handwerksbetriebe mit der Handwerks-Schmiede die richtigen Kunden gewinnen, erfahren Sie hier.

Für Handwerksbetriebe wird es immer wichtiger, gezielt die richtigen Kunden zu erreichen – Kunden, die den Wert ihrer Arbeit zu schätzen wissen und auf der Suche nach langfristigen Partnerschaften sind. In einem Markt, der von starker Konkurrenz und wechselnden Kundenanforderungen geprägt ist, fragen sie sich, wie sie ihre Zielgruppe effektiv ansprechen können, ohne in der Masse unterzugehen. Wer keine klare Strategie zur Kundengewinnung und Kundenbindung hat, läuft Gefahr, in der dynamischen Marktlandschaft den Anschluss zu verlieren. „Heutzutage reicht es nicht, einfach nur gute Arbeit zu leisten“, mahnt Liborio Manciavillano, Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. „Die wahre Herausforderung liegt darin, die richtigen Kunden zu finden und langfristige Beziehungen zu ihnen aufzubauen.“

„Mit einem klaren Fokus auf lang anhaltende Kundenbeziehungen können Handwerksbetriebe ihre Marktposition dauerhaft festigen und eine stabile Kundenbasis aufbauen“, fährt der Experte fort. „Ein professionelles Training kann dabei helfen, diesen Prozess zu strukturieren und erfolgreich umzusetzen.“ Ein solches Handwerkertraining bietet die Handwerks-Schmiede: Mit bewährten Methoden wird eine maßgeschneiderte Strategie entwickelt, die von der Positionierung bis hin zur Umsetzung reicht – und dabei sowohl digitale als auch klassische Ansätze berücksichtigt. Das 12-Monats-Programm der Handwerks-Schmiede unterstützt die Teilnehmer dabei, die neuesten digitalen Methoden in den Bereichen Unternehmensführung, Mitarbeitergewinnung und Kundenakquise zu nutzen. Ziel ist es, sinnvolle Systeme und effektive Prozesse in den Handwerksbetrieben zu etablieren, die sie langfristig zukunftsfähig machen. Wie Handwerksbetriebe mit der Handwerks-Schmiede die richtigen Kunden erreichen, veranschaulicht Liborio Manciavillano anhand der folgenden fünf Punkte.

1. Klare Positionierung

Die Klarheit über die eigene Positionierung ist entscheidend, um aus der Masse herauszustechen. Unternehmen sollten nicht nur genau wissen, wer sie sind und was sie anbieten, sondern auch, inwiefern sie sich von der Konkurrenz abheben. Die Handwerks-Schmiede hilft Handwerksbetrieben dabei, ein Positionierungsstatement zu entwickeln, das diese Punkte präzise zusammenfasst. Positionierung bedeutet, sich klar für eine Richtung zu entscheiden: Wer beispielsweise auf Beschichtungen spezialisiert ist, sollte das in der Außendarstellung auch deutlich kommunizieren. Eine unklare Positionierung kann nämlich dazu führen, dass das Unternehmen potenziell alle Kunden anspricht – auch diejenigen, die nicht zum gewünschten Profil passen. Die Handwerks-Schmiede sorgt dafür, dass ihre Teilnehmer durch eine klare Fokussierung für die richtigen Kunden sichtbar werden, die ihre Expertise wirklich zu schätzen wissen. Der entscheidende Vorteil: Kunden, die sich für einen Experten entscheiden, zahlen im Durchschnitt auch einen höheren Preis, da sie wissen, dass sie Qualität und Professionalität erhalten.

2. Detaillierte Zielgruppenanalyse

Die Zielgruppenanalyse bildet die Grundlage für ein gezieltes Marketing. Im Handwerkertraining der Handwerks-Schmiede wird daher zu Beginn immer ein detaillierter Kundenavatar entwickelt, der den idealen Kunden beschreibt. Dabei werden demografische Merkmale wie Alter und Kundentyp – privat oder geschäftlich – berücksichtigt. Ebenso geht es darum, die spezifischen Probleme der Kundschaft zu erkennen – und darauf aufbauend zu verstehen, welche Herausforderungen durch das Angebot des Handwerksbetriebs gelöst werden können. Zusätzlich wird das Kaufverhalten der Zielgruppe untersucht, um zu ermitteln, wie sich Kunden informieren und was ihre Kaufentscheidungen beeinflusst.

3. Gezielte Onlinewerbung

Ein professioneller Onlineauftritt ist heutzutage unverzichtbar, um potenzielle Kunden zu erreichen. Die Handwerks-Schmiede hilft ihren Teilnehmern dabei, eine effektive Marketingstrategie zu entwickeln, die gezielt Onlinemaßnahmen wie Social Media und Google Ads nutzt. Ein ansprechendes Onlineprofil auf Plattformen wie Facebook und Instagram ist dabei ebenso wichtig wie die Gestaltung von Beiträgen, die wirklich Aufmerksamkeit erregen. Zudem lernen Handwerksbetriebe, wie sie Werbung schalten, die exakt ihre Zielgruppe anspricht.

4. Offlinestrategien

Neben Onlinewerbung spielen auch Offlinemethoden eine wichtige Rolle, vor allem im B2B-Bereich. Mit der sogenannten CCS-Strategie zeigt die Handwerks-Schmiede ihren Teilnehmern, wie sie gezielt Verwalter, Bauträger und Immobilienfirmen ansprechen können. Dabei geht es darum, die Bedürfnisse seiner Zielgruppe in den Fokus zu stellen und ihnen das zu bieten, was sie sich konkret wünschen. Die Kombination aus digitalen und traditionellen Marketingmaßnahmen sorgt dafür, dass das Unternehmen sowohl online als auch offline erfolgreich positioniert ist.

5. Kontinuierliche Optimierung

Marketing ist ein dynamischer Prozess, der kontinuierlich überwacht und optimiert werden muss. Die Handwerks-Schmiede begleitet ihre Teilnehmer dabei, ihre Marketingmaßnahmen regelmäßig zu überprüfen und zu optimieren. Mittels klar definierter KPIs wie Klickzahlen, Anfragen und Abschlüsse erhalten Handwerksbetriebe wertvolle Einblicke in die Leistung ihrer Kampagnen. Wenn etwa eine Google-Anzeige viele Klicks, aber wenig Anfragen bringt, kann die Handwerks-Schmiede dem Unternehmen dabei helfen, den Anzeigentext und die Zielseite so zu überarbeiten, dass tatsächlich mehr Interessenten Kontakt aufnehmen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Marketingstrategien immer den maximalen Erfolg bringen.

Sie möchten Ihren Handwerksbetrieb endlich richtig positionieren und so gezielt die passenden Kunden erreichen? Dann melden Sie sich jetzt bei Liborio Manciavillano und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!

Original-Content von: HWS Handwerks-Schmiede GmbH, übermittelt durch news aktuell