Internationaler Lakritz-Tag 2024: LAKRIDS BY BÜLOW feiert mit 1 Million Lakritz-Kugeln weltweit größte Verkostung

Von Kopenhagen, Stockholm, Oslo und Helsinki über London und Dubai bis nach Berlin: Am 12. April 2024 verbreitet der dänische Hersteller für Gourmet-Lakritze seine Freude am nordischen Geschmack in sieben Ländern gleichzeitig.

Am 12. April findet zu Ehren des Internationales Lakritz-Tages die weltweit größte Lakritz-Verkostung statt: Der dänische Hersteller für Gourmet-Lakritze LAKRIDS BY BÜLOW setzt seine globale Kampagne "WE MAKE THE WORLD TASTE LIQUORICE" fort und verteilt eine Million mit Schokolade überzogener Lakritz-Kostproben: Von Kopenhagen, Stockholm, Oslo und Helsinki über London und Dubai bis nach Berlin werden die Köstlichkeiten angeboten, um die anspruchsvolle Mission von LAKRIDS BY BÜLOW zu erfüllen: Die Welt Stück für Stück für Lakritz zu begeistern!

Die weltweite Verkostung findet an 200 Standorten in sieben Ländern statt: Neben dem Heimatland Dänemark zählen dazu Deutschland, Großbritannien, Schweden, Norwegen, Finnland sowie die Vereinigten Arabischen Emirate. In Deutschland nehmen alle 11 LAKRIDS BY BÜLOW Stores sowie ausgewählte Einzelhändler teil. Lakritz-Liebhaber und -Skeptiker in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart, München und Leipzig kommen in den Genuss von je zwei kostenlosen Kostproben des köstlichen SALT & CARAMEL Schokoladen-Lakritz von LAKRIDS BY BÜLOW - eine zum Genießen und eine zum Teilen.

Neben den Store-Tastings findet ebenfalls eine besondere Aktion im Webshop statt: Für jeden Online-Einkauf am 12. April über www.lakridsbybulow.de gibt es ein kleines Geschenk (solange der Vorrat reicht).

"Wir wissen, dass der besondere Lakritz-Geschmack polarisieren kann. Bei LAKRIDS BY BÜLOW glauben wir allerdings, dass unsere dänische Gourmet-Lakritze sogar einige der größten Kritiker überzeugen kann", sagt Patricia Winkel-Pedersen, Chief Marketing Officer bei LAKRIDS BY BÜLOW. "Unsere tiefe Hingabe zur Handwerkskunst und unser authentischer Ansatz bei der Produktion stellen sicher, dass jeder Bissen Lakritz anders ist als alles, was Sie zuvor probiert haben. Wir streben ständig danach, Grenzen zu überschreiten und uns selbst herauszufordern, neue Wege zu finden, um unsere Mission zu beschleunigen, die Welt für Lakritz zu begeistern. Dabei laden wir nicht nur bestehende Lakritz-Fans, sondern auch alle Skeptiker ein, an unserer Verkostung zu Ehren des Internationalen Lakritz-Tages teilzunehmen."

Eine Übersicht aller weltweit teilnehmenden LAKRIDS BY BÜLOW Stores sowie Einzelhändler finden Sie auf www.lakridsbybulow.de .

Über LAKRIDS BY BÜLOW

LAKRIDS BY BÜLOW ist die Geschichte von leidenschaftlicher Handwerkskunst für Gourmet-Lakritz. Gegründet von Johan Bülow im Jahr 2007 auf der dänischen Insel Bornholm, kreiert LAKRIDS BY BÜLOW überraschende Kombinationen und sinnliche Geschmackserlebnisse. Das Ziel ist dasselbe geblieben: Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren und die Liebe für diesen einzigartigen nordischen Geschmack zu verbreiten. LAKRIDS BY BÜLOW hat aktuell eigene Stores in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland. Die Produkte werden weltweit über nahezu 2.000 Einzelhändler in 35 Ländern verkauft. In Deutschland verfügt LAKRIDS BY BÜLOW derzeit über insgesamt 11 eigene Stores, und zwar in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart, München, Leipzig und Hannover.

Über #ShareItWithAHater

Am 12. Oktober 2021 startete LAKRIDS BY BÜLOW die weltweit größte Verkostungskampagne #ShareItWithAHater mit einem Kampagnenfilm, der die Mission der Marke hervorhob, die Welt für Lakritze zu begeistern. LAKRIDS BY BÜLOW bietet kostenlose Kostproben seiner Lakritze an, wenn der Verkoster den polarisierenden Snack mit einem Skeptiker teilt und sich der Markenmission anschließt. Nach Berechnungen wird die vermeintlich größte Verkostung der Welt 84% der Welt in Lakritz-Liebhaber verwandeln - in 412 Jahren und 292 Tagen. www.wemaketheworldloveliquorice.com

