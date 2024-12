Mit Liborio Manciavillano von Chaos zur Struktur: 3 Erfolgsgeschichten aus dem Training der HWS Handwerks-Schmiede GmbH

HWS Handwerks-Schmiede GmbH

Viele mittelständische Handwerksbetriebe kämpfen damit, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern und ihre Position am Markt zu sichern. Liborio Manciavillano hat mit der HWS Handwerks-Schmiede ein innovatives Training entwickelt, das Handwerkern praxisnahe digitale Strategien vermittelt, um zukunftsfähig zu bleiben. Wie drei seiner Teilnehmer von diesem Ansatz profitieren konnten, welche Erfolge sie dadurch erzielt haben und wo sie mit ihrem Handwerksbetrieb heute stehen, erfahren Sie hier.

Handwerksbetriebe im Mittelstand stehen vor massiven Herausforderungen: Veraltete Prozesse, fehlende Digitalisierung und ineffiziente Strukturen führen zu Überlastung, Fachkräftemangel und sinkender Wettbewerbsfähigkeit. Mitarbeiterbindung und -gewinnung geraten ins Stocken, und die ohnehin angespannte Auftragslage verschärft die Situation. So ist es nicht verwunderlich, dass viele Unternehmer bereits am Limit arbeiten und dadurch die Zukunft ihres Betriebs riskieren. „Ohne Unterstützung geraten Betriebe in eine Abwärtsspirale aus Zeitnot, Ineffizienz und Überlastung“, warnt Liborio Manciavillano, Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. „Wer nicht rechtzeitig handelt, gefährdet seine Existenz.“

„Die gute Nachricht: Für Handwerksbetriebe gibt es einen klaren Weg aus der Krise – durch gezielte Umstrukturierung und praxisorientiertes Training“, so der Experte weiter. Mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH unterstützt Liborio Manciavillano mittelständische Betriebe dabei, ihre Strukturen zu modernisieren und wieder erfolgreich am Markt zu agieren. Als Gründer eines eigenen, 2013 ins Leben gerufenen Handwerksbetriebs kennt der Experte die Herausforderungen der Branche aus erster Hand. Dieses Wissen und diese Erfahrung kombiniert Liborio Manciavillano in einem 12-monatigen Programm mit modernen Methoden und bewährten Strategien. Der Fokus liegt auf der Einführung effizienter Strukturen, digitalen Lösungen sowie innovativen Ansätzen zur Mitarbeiter- und Kundengewinnung – eine Ausrichtung, die bereits zahlreichen Betrieben geholfen hat, ihre Existenz zu sichern und wieder zukunftsfähig zu werden.

1. Erfolgreiche Transformation: Wie Andreas Queitsch mit der Erfahrung der HWS Handwerks-Schmiede GmbH den Erfolg seines Betriebs steigerte

Als Geschäftsführer eines Sanitär- und Heizungsbetriebs in Moers hat Andreas Queitsch durch die Teilnahme am Handwerkertraining viel bewegen können: Innerhalb eines Jahres hat sich in seinem Unternehmen einiges getan – von neuen Strukturen bis hin zu spürbaren Erfolgen.

Besonders wichtig war für ihn das Thema Risikomanagement, das von Liborio Manciavillano und seinem Team aufgegriffen wurde. Der Geschäftsführer hat gelernt, wie entscheidend es ist, Zeit und Energie in die Absicherung seines Betriebs zu stecken. Eine besondere Motivation ist für ihn auch heute noch der monatliche Schmiedetag – ein ganztägiges Live-Seminar für alle Partnerbetriebe. Die offene Atmosphäre und der branchenübergreifende Austausch bieten ihm wertvolle neue Perspektiven und stärken das Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Netzwerks. Dieser regelmäßige Input ist für ihn nicht nur eine wichtige Inspirationsquelle, sondern auch eine verlässliche Unterstützung, selbst in herausfordernden Phasen.

Mit der Unterstützung der HWS Handwerks-Schmiede GmbH hat Andreas Queitsch letztendlich auch das Marketing und den Vertrieb seines Betriebs grundlegend optimiert. Diese Maßnahmen zeigten schnell Wirkung: Innerhalb eines Jahres konnte er den Umsatz um zehn Prozent steigern sowie sechs neue Mitarbeiter einstellen. Die Zusammenarbeit mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH empfiehlt er daher uneingeschränkt weiter.

2. Vom Überstundenstress zur Work-Life-Balance: Wie Klaus Stich mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH den Wendepunkt in seinem Unternehmen erreichte

In einem anderen Fall stand Klaus Stich, Geschäftsführer eines Brandschutzbetriebs, extrem unter Druck: Als zentrale Ansprechperson für alle Aufgaben litt er unter einer enormen Arbeitsbelastung, die 70-Stunden-Wochen zur Norm machte und kaum Raum für strategische Weiterentwicklung ließ. Auch seine Familie musste häufig zurückstecken. Im Oktober 2023 entschied sich der Unternehmer für das Training bei Liborio Manciavillano – dabei überzeugte ihn vor allem der handwerkliche Hintergrund des Experten. Klaus Stich sagt dazu: „Wäre Libo kein Handwerker gewesen, der sein Unternehmen so gerockt und aufgebaut hätte – hätte ich das Coaching niemals angefangen.“ Ganz nach dem Motto: Aus der Praxis für die Praxis weiß Liborio Manciavillano aus eigener Erfahrung, vor welchen Herausforderungen die Branche steht – ein Vorteil, den nur wenige Anbieter vorbringen können.

Bereits innerhalb von vier Monaten konnte Klaus Stich durch die Optimierung seiner internen Prozesse erhebliche Fortschritte erzielen: Mithilfe klarer Strukturen im Backoffice gab er Verantwortung ab und reduzierte seine Arbeitszeit auf 40 Stunden pro Woche. Dadurch gewann er nicht nur Zeit für strategische Aufgaben, sondern auch für seine Familie. Aktivitäten wie gemeinsames Schwimmen oder entspannte Nachmittage sind nun fester Bestandteil seines Alltags.

Das Training zeigte dem Unternehmer auch die immense Bedeutung des Vertriebs auf: Er richtete seinen Fokus neu aus und etablierte den Vertrieb als Kernbereich seines Unternehmens. Auch heute profitiert er noch von den regelmäßigen Schmiedetagen, die ihm nicht nur neue Impulse liefern, sondern ihn auch in ein unterstützendes Netzwerk Gleichgesinnter einbinden. Mit Begeisterung empfiehlt er deshalb das Training bei der HWS Handwerks-Schmiede GmbH weiter – denn der Fortschritt, den er selbst erlebte, zeigt: Veränderung beginnt mit der Bereitschaft, in sich und sein Unternehmen zu investieren.

3. Vom Chaos zur Erfolgsgeschichte: Wie Kim Behrendt mit der HWS Handwerksschmiede GmbH seinen Elektrobetrieb aufbaute und auf 2,5 Millionen Euro Umsatz steigerte

Ein weiterer Teilnehmer des Handwerker-Trainings von Liborio Manciavillano ist Kim Behrendt, der ein modernes Unternehmen für Smarthome und Sicherheitstechnik gründen wollte. Doch zu Beginn seiner Selbstständigkeit fehlten ihm Kunden und Strukturen, was ihn dazu zwang, alle Aufgaben selbst zu übernehmen – von der Buchhaltung bis zur Arbeit auf der Baustelle. Schnell wurde ihm klar, dass ohne klare Prozesse und Strategien der Weg ins Chaos vorprogrammiert war. Also entschied er sich – zu Anfang aus dem Nebengewerbe – für das Handwerker-Training der HWS Handwerks-Schmiede GmbH.

Diese Entscheidung markierte für Kim Behrendt und sein Unternehmen einen entscheidenden Wendepunkt – schließlich veränderte das Training nicht nur seine fachlichen Fähigkeiten, sondern auch seine Denkweise. Durch praxisnahe Inhalte lernte er, Strukturen aufzubauen, Prozesse zu automatisieren und gängige Anfängerfehler zu vermeiden. Überzeugt hat auch ihn vor allem die Tatsache, dass Liborio Manciavillano selbst aus der Praxis kommt. Ein Schlüsselmoment war für ihn die Erkenntnis, dass der Fachkräftemangel oft auf das eigene Arbeitgeberprofil zurückzuführen ist – ein Problem, das er mithilfe von Liborio Manciavillano gezielt angehen konnte.

Das Ergebnis spricht für sich: Innerhalb von drei Jahren steigerte Kim Behrendt seinen Umsatz von null auf 2,5 Millionen Euro und baute ein Team von zehn Mitarbeitern auf. Durch die optimierten Prozesse arbeitet er heute deutlich effizienter und benötigt nur noch 40 Stunden pro Woche, um den Unternehmensbetrieb aufrechtzuerhalten. Das Training ermöglichte es ihm nicht nur, finanziellen Erfolg zu erzielen, sondern auch ein zukunftsfähiges Unternehmen aufzubauen, das sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden gleichermaßen attraktiv ist. Eine Veränderung, die er heute nicht mehr missen möchte.

Diese und viele weitere Erfolgsgeschichten zufriedener Kunden unterstreichen die Wirksamkeit des Handwerker-Trainings der HWS Handwerks-Schmiede GmbH einmal mehr und motivieren Liborio Manciavillano jeden Tag dazu, auch weiterhin jeden Tag das Beste für seine Kunden zu geben.

Sie möchten mit Ihrem Handwerksbetrieb nicht länger im Chaos versinken, sondern es hochstrukturiert und strategisch in die Zukunft führen? Dann melden Sie sich jetzt bei Liborio Manciavillano und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!

