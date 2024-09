HWS Handwerks-Schmiede GmbH

Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH: So passen sich Handwerksbetriebe der Zeit an und gehen neue Wege

Die steigenden Anforderungen des Marktes und der Fachkräftemangel setzen Handwerksbetriebe zunehmend unter Druck. Besonders im Bereich der Kundengewinnung und Fachkräfteakquise verlieren traditionelle Methoden zunehmend an Wirkung. Liborio Manciavillano, Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH, weiß, wie Handwerksbetriebe durch innovative Ansätze und die gezielte Nutzung von Social Media neue Wege einschlagen können. Warum es für Handwerker entscheidend ist, diesen Wandel mitzugehen, erfahren Sie im Folgenden.

Der Wandel im Handwerk erfordert von vielen Betrieben mehr Flexibilität und Innovationskraft, als sie es gewohnt sind. Traditionelle Wege der Kundengewinnung und Personalakquise stoßen immer häufiger an ihre Grenzen. Vor allem der Social-Media-Trend wird von vielen Handwerksbetrieben aber trotzdem noch nicht ausreichend genutzt, obwohl genau hier große Chancen liegen. Besonders Plattformen wie Instagram bieten enormes Potenzial, um Kunden durch ästhetisch ansprechende Präsentationen von Projekten zu begeistern und neue Mitarbeiter zu gewinnen. Viele Handwerksbetriebe verharren jedoch in alten Strukturen und verpassen damit den Anschluss. "Das Problem ist, dass zahlreiche Unternehmen sich nicht trauen, neue Wege zu gehen", sagt Liborio Manciavillano, Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. "Doch wer im heutigen Wettbewerb bestehen will, muss sich anpassen. Ohne digitale Präsenz und kreative Ansätze, etwa auf Social Media, bleibt man schnell auf der Strecke."

"Mit dem richtigen Experten an ihrer Seite können sich Handwerksbetriebe aber an die Herausforderungen der heutigen Zeit anpassen und der Spirale aus Auftragsrückgang und Personalmangel entgehen", fährt er fort. Liborio Manciavillano gründete 2013 seinen eigenen erfolgreichen Handwerksbetrieb und kennt die Herausforderungen der Branche daher aus erster Hand. Heute gibt er dieses Wissen an andere mittelständische Betriebe weiter, um diese auf ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH begleitet er Handwerksunternehmen bei der digitalen Anpassung. Sein 12-monatiges Programm vermittelt moderne Methoden zur Unternehmensführung, Mitarbeitergewinnung und Kundengewinnung. Das Ziel: effiziente Strukturen und Prozesse aufzubauen, die Handwerksbetriebe langfristig wettbewerbsfähig und erfolgreich machen.

Rekrutierung und Digitalisierung: Heutige Herausforderungen in der Handwerksbranche

Viele Handwerksbetriebe stehen vor großen Herausforderungen, die sich aus den ständigen Veränderungen und digitalen Neuerungen der heutigen Zeit ergeben. Doch auch, wenn Betriebe den Drang zur Handlung sehen: Die Umsetzung von neuen Strategien fällt vielen noch schwer. Besonders bei der Digitalisierung besteht das Problem, dass vielen Betrieben klare interne Abläufe fehlen - umso schwerer fällt es diesen Betrieben, digitale Tools einzuführen und richtig zu nutzen. Das Ergebnis sind Fehlinvestitionen wie teure Softwarelösungen, die nicht den tatsächlichen Anforderungen des Betriebs gerecht werden. Zudem wissen Mitarbeiter häufig nicht, wie und wann sie die neuen Tools einsetzen sollen, was die Geschäftsführung weiter belastet - der erhoffte Entlastungseffekt bleibt aus, und der digitale Wandel gerät ins Stocken.

Auch die Rekrutierung von qualifizierten Handwerkern gestaltet sich zunehmend schwierig. Der Markt für Fachkräfte ist nahezu leergefegt, und viele Handwerker, insbesondere die guten, sind bereits fest in anderen Betrieben angestellt. Herkömmliche Stellenanzeigen führen damit selten zum gewünschten Erfolg, schließlich sind diese Handwerker in der Regel nicht aktiv auf Jobsuche. Allerdings sind viele von ihnen in ihrem aktuellen Betrieb unzufrieden - und genau hier liegt die Chance. "Über gezielte Social-Media-Kampagnen können Handwerksbetriebe wechselwillige Mitarbeiter ansprechen und sich als attraktive Arbeitgeber präsentieren. Vor allem nach Feierabend greifen viele Handwerker zu ihrem Smartphone, was die ideale Gelegenheit bietet, um auf sich aufmerksam zu machen und sie davon zu überzeugen, der bessere Arbeitgeber zu sein", erklärt Liborio Manciavillano. "Jetzt ist daher die Zeit für Handwerksbetriebe, neue Wege einzuschlagen und die Veränderungen für sich zu nutzen."

So sichern Handwerksbetriebe ihre Zukunft

Doch wie gehen Betriebsinhaber am besten vor, um neue Strategien zu entwickeln und diese ideal umzusetzen? Ein wesentlicher Tipp für Handwerksbetriebe, die neue Wege gehen und am Markt bestehen wollen, ist die aktive Nutzung von Social Media. Plattformen wie Instagram bieten enormes Potenzial, um sowohl neue Kunden als auch qualifizierte Mitarbeiter anzusprechen. Handwerksbetriebe sollten daher gezielt Inspirationsbilder und Einblicke in ihre Projekte teilen, um Kunden zu begeistern. "Je ansprechender die Präsentation, desto eher wecken Handwerker das Interesse potenzieller Kunden", erklärt Liborio Manciavillano. "Es lohnt sich, den Betrieb visuell ansprechend und authentisch zu präsentieren, damit die Zielgruppe auf Instagram hängen bleibt."

Darüber hinaus bieten Social Media eine ideale Möglichkeit, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Indem der Betrieb transparent und nahbar dargestellt wird, können potenzielle Bewerber Vertrauen aufbauen. "Wer seinen Betrieb authentisch zeigt, senkt die Hemmschwelle für eine Bewerbung", erklärt der Experte. "Regelmäßige, gut durchdachte Recruiting-Kampagnen und der Aufbau einer aktiven Community können langfristig dabei helfen, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen."

Klare Strukturen und digitale Strategien mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH

"Um in der heutigen Zeit als Handwerksbetrieb erfolgreich zu sein, braucht es klare Strukturen und eine transparente Kommunikation", betont Liborio Manciavillano. Die HWS Handwerks-Schmiede GmbH unterstützt Betriebe dabei, genau diese Grundlagen zu schaffen. Zunächst werden Rollen und Verantwortlichkeiten im Unternehmen klar definiert, um eine effiziente Hierarchie zu etablieren. Für jede Position werden detaillierte Stellenbeschreibungen erstellt, die die Aufgaben und Pflichten festlegen. Auch die Aufgaben des Geschäftsführers werden analysiert, um delegierbare Tätigkeiten zu identifizieren. So kann die Geschäftsführung entlastet werden und sich wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren, während neue oder angepasste Positionen die Arbeitsteilung optimieren.

Parallel dazu entwickeln Liborio Manciavillano und sein Team gemeinsam mit den Betrieben standardisierte Prozesse, die durch Checklisten und klare Arbeitsabläufe gestützt werden. "Wir schaffen für unsere Kunden Blaupausen für interne Prozesse, die den Mitarbeitern als Leitfaden dienen", erklärt Manciavillano. Erst wenn diese solide Basis etabliert ist, wird geprüft, welche digitalen Tools sinnvoll integriert werden können. Besonders bei der Mitarbeitergewinnung über Social Media setzen sie darauf, den Betrieb attraktiv und realistisch darzustellen, um Vertrauen aufzubauen. "Wer potenziellen Bewerbern schon vorab einen umfassenden Einblick in den Betrieb gibt, senkt die Hemmschwelle für eine Bewerbung erheblich", sagt Manciavillano abschließend.

