530.000 Stellen unbesetzt - Experte gibt 5 Tipps, wie Handwerksbetriebe endlich die Fachkräftelücke stopfen

Solingen (ots)

Die Lage im Handwerk ist nach wie vor angespannt. Unzählige Stellen sind unbesetzt, und die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften wächst stetig. Und das Problem wird noch größer, wenn bald der Bausektor wieder wächst und in den nächsten Jahren die Babyboomer in Rente gehen.

Um im Recruiting erfolgreich zu sein, müssen die Stärken der Branche klar hervorgehoben werden. Das Handwerk muss junge Menschen davon überzeugen, dass eine Karriere in dieser Branche nicht nur zukunftssicher, sondern auch lohnenswert ist. Dieser Beitrag bietet fünf Tipps für Handwerksbetriebe, die auf der Suche nach neuen Talenten sind.

Tipp 1: Social Media nutzen

Die sozialen Medien sind ein wertvolles Werkzeug, um qualifizierten Fachkräften einen authentischen Einblick in den Betrieb zu geben. Anstatt nur Stellenanzeigen zu posten, sollten Handwerksbetriebe hier ihre Kultur und den Arbeitsalltag in den Vordergrund stellen. Fotos und Videos von Projekten, Teamevents und Alltagssituationen geben potenziellen Bewerbern ein Gefühl für die Arbeitsatmosphäre, während Profile von aktuellen Mitarbeitern, in denen sie ihre Tätigkeiten und Erfolgsgeschichten teilen, die Menschen im Betrieb sichtbar machen. Zudem können die sozialen Netzwerke eine Plattform sein, auf der die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten im Betrieb hervorgehoben werden.

Tipp 2: Attraktive Arbeitgebermarke aufbauen

Ein starkes Employer Branding ist entscheidend, um neue Talente zu gewinnen und bestehende Mitarbeiter zu halten. Handwerksbetriebe müssen als ein Ort wahrgenommen werden, an dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Die Arbeitgebermarke sollte die Werte und die Mission des Betriebs authentisch widerspiegeln. Eine gepflegte Onlinepräsenz ermöglicht es Bewerbern, sich schnell ein Bild vom Betrieb zu machen. Unterhaltsame Blicke hinter die Kulissen sind dabei besonders effektiv. Der entscheidende Vorteil: Wenn sich Mitarbeiter und Bewerber mit der Employer Brand identifizieren, wird die Marke nicht nur intern, sondern auch extern stärker wahrgenommen, was wiederum dabei hilft, qualifizierte Fachkräfte anzusprechen.

Tipp 3: Alte Strukturen aufbrechen

Traditionelle Strukturen, bei denen der Chef alle Entscheidungen trifft, erschweren die Mitarbeitergewinnung. Eine Überarbeitung der Prozesse kann diese Herausforderung lösen. Die Auslagerung von HR-Aufgaben, so beispielsweise an spezialisierte Personalberater, schafft Freiraum für eine langfristige Personalentwicklung. Zudem sollten Handwerksbetriebe digitale Tools zur Personalverwaltung und -gewinnung nutzen, um administrative Belastungen zu reduzieren. Auch müssen viele Betriebe lernen, flexibler zu agieren, wenn es um Themen wie Homeoffice oder Arbeitszeitmodelle geht. Flexiblere Strukturen machen den Betrieb für junge Talente attraktiver, die nach einer guten Work-Life-Balance suchen.

Tipp 4: Die Mitarbeiterbindung stärken

Eine hohe Mitarbeiterfluktuation verursacht nicht nur erhebliche Kosten, sondern verschärft auch die Fachkräftelücke. Entsprechend wichtig ist es, die Mitarbeiterbindung in Handwerksbetrieben zu stärken. Mitarbeiter möchten das Gefühl haben, dass ihre Arbeit geschätzt wird. Dabei helfen regelmäßige Feedbackgespräche, Lob und Anerkennung sowie umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten. Flexible Arbeitszeitmodelle können ebenfalls sinnvoll sein, um den Betrieb für qualifizierte Fachkräfte interessanter zu machen. Eine starke Teamkultur, gefördert durch gemeinsame Aktivitäten, Teambuilding-Maßnahmen und regelmäßige Firmenfeiern, fördert wiederum das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team.

Tipp 5: Attraktive Benefits anbieten

Auch zusätzliche Leistungen neben dem Gehalt sind ein starker Hebel, um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu binden. Betriebliche Altersvorsorgepläne und gesundheitsfördernde Maßnahmen signalisieren, dass sich der Handwerksbetrieb um das Wohl seiner Mitarbeiter sorgt - und sind daher ein wichtiges Argument bei der Arbeitgeberwahl. Ähnliches gilt für eine gute Work-Life-Balance, unterstützt durch attraktive Zusatzangebote wie beispielsweise eine verkürzte Arbeitswoche. Betriebe, die maßgeschneiderte Benefits anbieten, werden auf lange Sicht erfolgreicher bei der Schließung der Fachkräftelücke sein.

Über Liborio Manciavillano:

Liborio Manciavillano ist der Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. Als gelernter Handwerker mit eigenem Betrieb gibt er anderen mittelständischen Handwerksbetrieben effektive Systeme und Prozesse weiter, um zukunftsfähig zu bleiben. Im Rahmen des 12-Monats-Programms eignen sie sich die neuesten digitalen Methoden in den Bereichen Unternehmensführung, Mitarbeitergewinnung und Kundenakquise an. Weitere Informationen unter: https://www.handwerks-schmiede.de/.

