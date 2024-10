30. José Carreras Gala am 12. Dezember live aus Leipzig: José Carreras verrät die ersten Stars seiner großen Jubiläums-Gala

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

"Bei unserer Premiere am 22. Dezember 1995 hätte ich nie zu träumen gewagt, was wir gemeinsam in fast drei Jahrzehnten im Kampf gegen Leukämie bewegen können und dass ich einmal zur 30. José Carreras Gala einladen darf", sagt José Carreras. Der Weltstar und Stifter verrät jetzt die ersten Namen seiner Künstlerfreunde, die ihn in der großen Jubiläumsgala am 12. Dezember in Leipzig unterstützen werden: "Ich freue mich auf Rainhard Fendrich, Michael Patrick Kelly und Revolverheld sowie viele weitere prominente Unterstützer, die an unserem großen Abend am Telefonpanel Spenden sammeln werden."

Rainhard Fendrich freut sich auf ein Wiedersehen mit José Carreras: "Ich ziehe den Hut vor José Carreras. Mit seinem jahrzehntelangen Engagement hat dieser Mann Unglaubliches bewegt." Österreichs größter Liedermacher und Schöpfer der Nationalhymne der Herzen ("I am from Austria") hatte bereits 2016, bei der 22. José Carreras Gala, den Kampf gegen Leukämie unterstützt.

Auch Michael Patrick Kelly gehört zu den treuen Künstlerfreunden von José Carreras. So stand er 2021 in der 27. José Carreras Gala für den guten Zweck auf der Bühne und lud vorab Carreras-Unterstützer in seine Konzerte ein. Außerdem engagiert sich Kelly seit über 25 Jahren für soziale und humane Projekte sowie für Frieden. Im September 2024 ist er vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zum Sustainable-Development-Goals-Botschafter für Frieden und Gerechtigkeit ernannt worden. Michael Patrick Kelly: "Ich verstehe meine Aufgabe als Musiker auch darin, in unserer Gesellschaft einen Beitrag zu leisten, Menschen in Not zu helfen."

Zum zweiten Mal im Gala-Einsatz ist die deutsche Erfolgsband Revolverheld mit Johannes Strate (Gesang, Gitarre), Kristoffer Hünecke (Gitarre), Niels Kristian Hansen (Gitarre) und Jakob Sinn (Schlagzeug). Neben dem Kampf gegen Leukämie engagieren sich die vier auch für Kinder-, Umwelt- und Migrationsprojekte. "Wir haben nur diese eine Erde, wir haben nur dieses eine Leben. Wenn wir also anderen Menschen helfen können, sollten wir das auch tun. Wir versuchen mit unserer Musik einen kleinen Beitrag zu leisten, damit Leukämie-Patienten wieder Mut fassen und in ein neues Leben starten können", sagt Johannes Strate im Namen seiner drei Band-Mitglieder.

Hochkarätig besetzt ist auch das Spenden-Panel. Bereits zugesagt haben (in alphabetischer Reihenfolge): Felix Brych, Marisa Burger, Marwa Eldessouky, Ronja Forcher, Francis Fulton-Smith, Sven Hannawald, Peter Hardenacke, Fabian Kahl, Susanne Klehn und Kamilla Senjo. Die Botschafter der Stiftung Matthias Killing und Jürgen Tonkel werden auch während der Jubiläumsgala telefonisch Spenden entgegennehmen.

An der Seite von Gastgeber José Carreras werden auch in diesem Jahr die TV-Moderatoren und Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung, Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig, durch den großen Benefiz-Abend führen. Produzent der 30. José Carreras Gala ist Kimmig Entertainment.

Der MDR überträgt die Gala live am Donnerstag, 12. Dezember 2024, ab 20.15 Uhr aus der Media City in Leipzig. Welche weiteren internationalen und nationalen Stars Stifter José Carreras auf der Bühne und am Spenden-Panel unterstützen, wird in den kommenden Wochen bekanntgeben.

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits circa 245 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.500 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

