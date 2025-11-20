Kleines Kraftwerk DE GmbH

Energie mit Persönlichkeit: Barbara Schöneberger ist das neue Gesicht von Kleines Kraftwerk

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Barbara Schöneberger, eine der bekanntesten Moderatorinnen und Entertainerinnen Deutschlands, ist das neue Testimonial von Kleines Kraftwerk. Unter dem Claim "Deutschland, wir müssen reden" startet heute eine TV-Kampagne, die zeigt, dass die Energiewende kein abstraktes Thema sein muss, sondern bei jedem zuhause beginnen kann.

Ein Treffen mit Folgen

Markus Struck und Sebastian Hirt, die Gründer von Kleines Kraftwerk, lernten die Entertainerin bereits 2024 bei einer Preisverleihung kennen. Aus einem kurzen Austausch über Innovation, Nachhaltigkeit und Alltagsenergie entstand die Idee zu dieser Zusammenarbeit.

"Ich liebe es, wenn Dinge einfach funktionieren - und das ist hier wirklich der Fall. Einstecken, Sonne tanken, Strom sparen. Dass das so unkompliziert ist, hätte ich nicht gedacht, aber ich bin mehr als überzeugt", so die Entertainerin.

Mit viel Charme zur Energiewende

Barbara Schöneberger bringt mit ihrem Mix aus Humor und Authentizität genau das auf den Punkt, wofür Kleines Kraftwerk steht: Die Energiewende beginnt zu Hause.

"Wir wollten jemanden, der die Energiewende nicht erklärt, sondern lebendig macht. Barbara Schöneberger bringt genau diese Mischung mit. Sie holt die Menschen da ab, wo sie leben - auf dem Balkon, im Garten, also mitten im Alltag," so Markus Struck, Geschäftsführer von Kleines Kraftwerk.

Auch Sebastian Hirt, Co-Founder von Kleines Kraftwerk, unterstreicht die gemeinsame Haltung: "Wir wollen zeigen, dass Klimaschutz keine Geschichte des Verzichts sein muss. Er kann leicht, smart und sogar unterhaltsam sein. Mit Barbara an unserer Seite bringen wir das auf den Punkt."

Kleines Kraftwerk setzt ein starkes Zeichen

Den Auftakt macht ein TV-Spot, wie er schöner nicht sein könnte: ganz Schöneberger. Ehrlich, direkt und mit einem Augenzwinkern. Im Zentrum des ersten Spots steht das beliebteste Balkonkraftwerk von Kleines Kraftwerk mit 2.000 Watt Peak (Wp). Es besteht aus vier hocheffizienten Solarmodulen à 500 Wp und einem integrierten Speicher von Anker, dem aktuell leistungsstärksten und modernsten Speicher.

Das Komplettpaket ist pünktlich zur Black Week zum Aktionspreis von 1.199 Euro erhältlich - ein Zeichen dafür, dass die Energiewende für alle erreichbar ist: bezahlbar, alltagstauglich und mit einem guten Gefühl.

Der Werbespot wird auf ARD, RTL, VOX und n-tv zu sehen sein. Entwickelt und produziert wurde die Kampagne von der Münchener Agentur ZWEIFREUNDE.tv und bringt Solarenergie mit einer großen Portion Persönlichkeit und Charme auf jeden Bildschirm.

Auftakt einer langfristigen Zusammenarbeit

Mit diesem und folgenden Spots setzt Kleines Kraftwerk, einer der führenden Anbieter von Balkonkraftwerke in Deutschland, ein starkes Zeichen für eine Energiewende, die nicht belehrt, sondern begeistert. Der heutige Kampagnenstart ist zugleich Auftakt einer langfristigen Zusammenarbeit: In den kommenden zwei Jahren wird Barbara Schöneberger in weiteren Spots zeigen, wie einfach, sinnvoll und inspirierend die eigene Energieerzeugung im Alltag ist.

Auf den Social Media-Seiten Instagram und Facebook von Kleines Kraftwerk gibt es weitere Bilder und weitere Informationen zum Dreh und den verschiedenen Produkten.

Über Kleines Kraftwerk

2022 gründeten Sebastian Hirt und Markus Struck die Kleines Kraftwerk DE GmbH mit dem Ziel, Solarenergie grundsätzlich zugänglicher und verbraucherfreundlicher zu gestalten. Dafür erweiterten sie den Anwendungsbereich der Solarenergie durch qualitativ hochwertige Befestigungen für steckbare Solaranlagen an Balkon, Garage und Dach. Das Unternehmen bietet Komplettsets bestehend aus Stecker-Solaranlage, Wechselrichter und Speicher an. Mit starken Partnern wie Anker Solix und einer klaren Vision für eine sichere und nachhaltige Energieversorgung strebt Kleines Kraftwerk in den kommenden Jahren die Marktführerschaft an, um den Zugang zu erneuerbarer Energie auch für kleinere Haushalte zu ermöglichen.

Original-Content von: Kleines Kraftwerk DE GmbH, übermittelt durch news aktuell